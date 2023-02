Ztracená země Punt zmizela beze stopy. Skrývá tajemství chrám královny Hatšepsut?

Zlato, vonné pryskyřice, vzácná dřeva, kosmetika, slonovina, kůže exotických zvířat nebo rovnou živá zvířata, zvlášť posvátní paviáni. To je jen některé zboží, kvůli němuž vypravovali vládcové starověkého Egypta početné flotily do země Punt. Výměnou za luxusní artikl mohli nabídnout pšenici, ječmen, len nebo papyrus.

Obchodní vztah mezi těmito zeměmi začal zhruba před čtyřmi a půl tisíci lety a trval asi 1300 let. Jednotlivé egyptské výpravy do země Punt od sebe ovšem často dělily desítky let, ne-li staletí. Pro běžné Egypťany tak mohl Punt být synonymem pohádkového království z říše mýtů a legend.

Dosvědčuje to známý text z doby egyptské Střední říše (asi 2040 do 1786 př. Kr.). Říká se mu Příběh ztroskotaného námořníka. Papyrus s ním objevil v roce 1881 ruský egyptolog Vladimir Semjonovič Golenišev; dnes by tento poklad měl ležet ve sbírkách petrohradského muzea. Příběh je vyprávěný z pohledu muže, který měl v úmyslu cestovat po moři do faraonových dolů.