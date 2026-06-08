Proto překvapil článek moskevského listu Kommersant o telefonátu Vladimira Putina arménskému premiérovi Nikolu Pašiňjanovi. Formálním důvodem totiž bylo, že Putin chtěl Pašiňjanovi poblahopřát k jeho narozeninám, tento rozhovor se stal záminkou „pokračovat v debatách o budoucích vztazích s Arménií po zasedání Eurasijské ekonomické unie“. Podle Kommersantu telefonát z Kremlu nesvědčí o zeslabení ruské pozice v otázce volby Arménie mezi Evropskou unií a Eurasijskou ekonomickou unií.
K narozeninám arménskému prezidentovi pogratuloval i exprezident Dmitrij Medveděv slovy: „Soudruh Nikol jde nebezpečnou stezkou soudruha Trockého...“
Moskva totiž trvá na tom, že Arménie si musí vybrat, zda bude pokračovat jako člen Ruskem vedené Eurasijské unie, nebo bude mít ambice posunovat se směrem k EU. V takovém případě může Jerevan o členství v Eurasijské unii přijít. Moskva požaduje, aby se v nejbližší době konalo v Arménii referendum, zda lidé chtějí evropskou integraci, či nikoli.
Zajímavé je, že k narozeninám Pašiňjanovi pogratuloval i někdejší prezident Dmitrij Medveděv. A nepřekvapil. „Soudruh Nikol jde nebezpečnou stezkou soudruha Trockého. Na výzvu k provedení referenda o tom, v jakém integračním uskupení se má Arménie nacházet, použil geniální recept Lva Trockého při jednání o brestském míru:
‚Ani mír, ani válka a armádu rozpustíme.‘ Říká: ,Nebudeme nic rozhodovat v referendu, dokud nás nepozvou do EU. Potom tam samozřejmě utečeme. A do té doby budeme užívat všechny výhody členství v Eurasijské unii a vydělávat na Rusku a dalších zemích svazu.’ Chtěl bych ale připomenout, že tento přístup vedl k tomu, že brestský mír ve finále musel být uzavřen, jen za horších podmínek. A tahle cesta pro samotného Trockého také skončila tragicky,“ uzavřel gratulaci Dmitrij Medveděv.
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To opravdu na nějaké usmíření Moskvy a Jerevanu nevypadá.
Ruská ekonomika v problémech
Když v roce 2006 ruský prezident Vladimir Putin převzal záštitu nad Petrohradským mezinárodním ekonomickým fórem, organizátoři o akci začali hovořit jako o „ruském Davosu“. Skutečně, přijížděli sem politici jako německá kancléřka Angela Merkelová nebo čínský prezident Si Ťin-pching, stejně jako šéfové největších světových korporací. To už od anexe Krymu a tím spíše od počátku války na Ukrajině dávno není pravda. A letos podle účastníků, jež oslovil server Moscow Times, panuje pochmurná nálada.
Podle nejmenovaného bankéře Putin v loňském roce nevyužil možnost uzavření nejlepšího možného míru a nyní ekonomika začíná mít závažné problémy. Jiní účastníci byli dokonce ochotni mluvit i pod svým jménem. „Ekonomika potřebuje vnější impulz, státní rozpočet nebo bankovní systém ho nejsou schopny hospodářství udělit,“ říká Michail Matovnikov, výkonný ředitel finančněanalytického centra Sberbanky. Vnitřní stimuly v ekonomice podle něj již nezůstaly a vojenské výdaje se už vyčerpaly.
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Organizátoři na stránkách fóra doporučují investovat do „Doněcké lidové republiky“, která se prezentuje interaktivní koulí s LED obrazovkami a senzorickým panelem, a investoři si prý mohou vybrat sféry života republiky, které je zajímají. Ve stejný den ovšem Moscow Times publikovaly i text o tom, že ukrajinské drony masivně útočí na silnice kolem Doněcku.
Jsou ale i dobré zprávy. Například list Moskovskij komsomolec je přesvědčen, že brzy západní státy přestanou zastavovat v mezinárodních vodách tankery ruské stínové flotily, na které jsou uvaleny sankce. Řešení bude podle článku spočívat v tom, že na palubě lodi budou ruští vojáci. „Tyto akce Evropanů je potřeba zastavovat hned na začátku a konečně začít používat sílu. Možností má naše námořnictvo dost. Ještě před začátkem vojenské operace byli na lodi zvláště vycvičeni lidé z námořní pěchoty nebo specnazu, měli zkušenosti z boje proti somálským pirátům. A teď jich tam bude celá rota,“ cituje list vojenského experta Vasilije Dandykina. Podle něj se také západní státy budou bát dopadů zákona, podle kterého může Kreml vojensky zasáhnout na ochranu svých občanů kdekoli na světě. Ten vstoupil v platnost tento týden.