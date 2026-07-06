Autor Dmitrij Popov naráží na vyjádření ukrajinského ministra obrany Mychajla Fedorova, který oznámil, že při nedávné schůzce Volodymyra Zelenského s jeho francouzským protějškem Emmanuelem Macronem se jednalo o licenční výrobě francouzských raket SCALP. Podle Fedorova jednání pokračují pozitivně.
„Pro Ukrajinu a Západ je licenční výroba pohodlná výmluva. Když budou rakety ukrajinské výroby, tak co s tím má společné NATO? No a ukrajinská fabrika ani nemusí být na Ukrajině. Ano, Rusko varovalo, že taková výroba může být cílem. Ale…“ vyjadřuje svou nespokojenost autor Moskevského komsomolce.
Podle něj z toho vyplývá, že Ukrajina nechce jednat o míru a naopak hodlá útočit na ruské cíle v týlu. „Což znamená, že příměří podle současné frontové linie bez zničení kyjevského režimu zcela zjevně nic nebude znamenat. Žádná demilitarizace nebude bez denacifikace…“
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Těžko říct, jak přesně to autor chce provést, ale hypersonickou raketou Orešnik to nejspíše nebude. Této střele, kterou opakovaně vychvaloval Vladimir Putin, se věnuje investigativní server The Insider a titulek je vypovídající: „Raketa třídy země–stodola. Jak se orešnik změnil z hrozivé zázračné zbraně na symbol devalvace ruských hrozeb.“
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Rusko zatím použilo orešnik třikrát. Ve všech třech případech nenesl bojové hlavice, cíle ničil jen kinetickou silou. Orešnik totiž byl projektován jako nosič jaderných zbraní, v dnešní verzi má místo bomb litinové bloky. Zejména květnový útok (na Bílou Cerekev) ale vyvolal řadu otazníků, nebylo totiž vůbec jasné, co se ruská raketa snažila zasáhnout. A podle zveřejněných záběrů poškozeny byly jen soukromé garáže.
Blogeři spekulovali, co asi mohlo být cílem, zda porada generálů NATO, anebo vedení ukrajinské armády. Nyní jim Putin sdělil, že opravdu chtěl jen trefit starou garáž.
Na petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru se k tomu vyjádřil i sám Vladimir Putin. „Prozradím vám velké vojenské státní tajemství: prostě jsme udeřili tam, kde bylo jednoduché uvidět výsledky. Potom tam přiletěly naše drony a změřily do milimetru, kam spadly jednotlivé bloky. Pro nás je to důležité při budoucím rozhodování o použití orešniku v městské zástavbě.“
Jeho výrok vyvolal bouři ironických komentářů i ze strany proválečných z-blogerů. Ti původně spekulovali, co asi mohlo být cílem, a psali o jakési poradě generálů NATO či likvidaci vedení ukrajinské armády. Nyní jim Vladimir Putin sdělil, že ve skutečnosti opravdu chtěl trefit garáže ze sovětského období.
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Podobně to formulovali i novináři Insideru. „Právě v době konání petrohradského mezinárodního ekonomického fóra se objevila zpráva, že v jednom z místních lunaparků se objevila nová atrakce s názvem Orešnik. Lidi nejdříve vyveze do výšky a pak prudce spustí dolů. Skutečný orešnik se od této atrakce příliš neliší. Silné zážitky bez jakékoli škody.“
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Ruský prezident Vladimir Putin často hovoří o tom, že veteráni války na Ukrajině budou příští ruskou elitou, lidmi, které stát bude jmenovat do důležitých funkcí. Novináři serveru Meduza se rozhodli zjistit, kolik veteránů za čtyři roky války získalo nějaké státní funkce. Materiál se přímo jmenuje „Nová ruská elita“.
„Zjistili jsme, že nejrůznější pozice ve státní moci získala více než tisícovka účastníků ruského vpádu na Ukrajinu. Proces stále pokračuje, veteránů ve státní správě je čím dál více. Ovšem jako reálný kariérní výtah válku dokázali využít hlavně ti, kteří už předtím byli součástí moci.“
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Novináři analyzovali údaje celkem 1 305 účastníků války, kteří povýšili. Naprostá většina z nich dostala hodnost místních zastupitelů v regionálních nebo městských zastupitelstvech, což není úplně kariérní výhra: funkce není placená a zastupitelstva mají minimální pravomoce.
Pokud jsou veteráni jmenováni do funkcí ve výkonné moci, většinou dostanou na starost vlasteneckou výchovu nebo spolupráci s organizacemi veteránů. Nejprestižnější je místo v dolní komoře ruského parlamentu, vládnoucí strana Jednotné Rusko má na kandidátkách hned 90 veteránů. Ti jsou ale velmi pečlivě vybíráni. „Musíme prezidentovi ukázat novou elitu,“ potvrdil politický konzultant, který pracuje pro prezidentskou kancelář. „Ale musíme se snažit, aby ta elita netrpěla posttraumatickým syndromem.“