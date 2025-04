Proč když v Německu někdo něco řekne proti Putinovi, zní jako velitel wehrmachtu?

Publicista Klaus Kadir tam vede rubriku Kdo to řekl?. Vybere si citát, navrhne k němu možné autory a čtenáři mají hádat toho skutečného. Nedávno vytasil citát „Musíme porazit Rusy“. Řekl to ukrajinský nacionalista Bandera? Náš Dubček? Polní maršál wehrmachtu von Manstein? Či snad bývalý šéf německé sociální demokracie a vicekancléř Gabriel?

Správná odpověď je Sigmar Gabriel. Jeho výrok ukazuje, jak je to v Německu těžké. Řekne-li někdo něco, z čeho čiší odhodlání vůči Putinovi a snaha přispět k zastavení jeho agresivity, může to působit tak, jako kdyby to před osmdesáti lety řekl někdo z wehrmachtu.

Pro úplnost, Gabrielův výrok lze dohledat na webu. Řekl ho loni v debatě televize ZDF a zní: „V zásadě musíme porazit Rusy tak, jako se to podařilo se Sovětským svazem.“ Takže žádná inspirace wehrmachtem, ale Ronaldem Reaganem.

Leč téma války a vojny – ve smyslu obnovy povinných odvodů a vojenské služby – sytí veřejnou debatu. Dost místa jí dává například magazín Der Spiegel. A zajímavé jsou postřehy šedesátníků, lidí z generace, která povinnou vojenskou službu ještě zažila.

Nikolaus Blome napsal text Trocha vojenské služby nikomu neublíží. Necílí jen na armádu. Bundeswehr „staré Spolkové republiky“ (šedesátimilionové) měl ve zbrani 480 000 mužů. Dnešní Spolková republika (čtyřiaosmdesátimilionová) se musí spoléhat na 183 000 mužů a žen. To je v přepočtu na lidnatost ještě méně než u nás. Autorovi jde spíše o společenské či psychologické rozpoložení v zemi, jež si na to zvykla jako na danost.

V Německu je to těžké. Řekne-li někdo něco, z čeho čiší odhodlání vůči Putinovi a snaha zastavit jeho agresivitu, může to působit tak, jako by to řekl někdo z wehrmachtu.

Blome byl začátkem 80. let dva roky na vojně, dotáhl to na desátníka působícího v tiskárně v ústředí NATO v Belgii. (“Bylo tam pět vojáků a dva belgičtí civilisté, z nichž jeden stále kouřil a druhý už v poledne pil; hodně jsme se nasmáli, byli jsme mladí.“) Ale myslí si, že branná povinnost k něčemu je. Kdysi se armádě říkalo „škola národa“ a zní to pejorativně, ale i teď by mohla povinná vojenská služba učit jisté zvyky a nezbytné hranice lidi z komunit, které to neučí rodiče: „První měsíce základního výcviku byly směsí bublin vzdělání, životních plánů, původů a postojů. Teď by se mohli setkat v blátě Franz a Ahmed, instruktor by se mohl jmenovat Denny a pocházet z Východu.“ Je to reálné? Toť velká otázka.

Text Jsme připraveni poslat své děti do války? napsal Lothar Gorris, redaktor a dávný odpírač vojenské služby, z důvodu svědomí. Četl jsem ho s jistou nostalgií. Autor je můj vrstevník a nekonformista, ale... On před 45 lety viděl hlavní hrozbu v jaderných zbraních NATO a rád chodil na demonstrace proti nim. My v komunistické zemi jsme viděli hrozbu v nesvobodě a snažili jsme se chodit na nezávislé koncerty či výstavy.

Dnes to Gorris nahlíží trochu jinak. Nemá trauma z toho, když mu osmnáctiletý syn řekl, že zvažuje dráhu u bundeswehru. V rádiu slyšel rozhovor s úřednicí z Unie pro vzdělávání a vědu. Prý mluvila jako z jiné éry: armádě se musí omezit přístup do škol, nesmí tam dělat nábor a důstojníci tam mohou, jen když je zaručena politická rovnováha. „Znělo to, jako by mluvila o nebezpečné skupině, kterou musí sledovat kontrarozvědka, neboť korumpuje mladé, podkopává stát a jeho školství,“ shrnul to Gorris. „Mluvila, jako by problémem byl bundeswehr, a ne Putin.“ Jako by se psal říjen 1981 a vystupovala na ikonické demonstraci v bonnském Hofgartenu (Gorris ví, co říká, neboť tam sám byl).

Vztah k armádě má i generační linii. Gorris musel před 45 lety jako odpírač vojny z důvodu svědomí obstát před komisí. „Byly tam legendární otázky, třeba co byste dělali, kdyby vaší matce či přítelkyni vyhrožovali zbraní,“ píše. „Musel jsem vysvětlovat to, čemu jsem sám nevěřil: že raději přijmu smrt své dívky, než abych ji ze všech sil bránil. Přitom jsem nebyl pacifista, jen jsem nechtěl nastoupit do bundeswehru.“

Toto má už nejméně jedna generace jinak. V progresivistické němčině narážíte na slovo „sebeurčení“. Dokládá nárokovou mentalitu, kdy si každý určí, kým je a co chce, a nikdo mu do toho nemůže kecat. Extrémní případ líčí Sabine Rennefanzová též ve Spiegelu. Právnička (32) z Mnichova posadila své jedenapůlleté batole na kolo nahé, protože se nechtělo oblékat. A teď řekněte: dá se s takovým rozpoložením posilovat armáda?

V Německu je to těžké. Řekne-li někdo něco, z čeho čiší odhodlání vůči Putinovi a snaha zastavit jeho agresivitu, může to působit tak, jako by to řekl někdo z wehrmachtu.