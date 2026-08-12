Budeme přepisovat učebnice? Naši předkové možná vůbec nepocházeli z afrických savan

Autoři článku, který mi před několika dny přišel, tvrdí, že jsme možná přehlédli prostředí, které formovalo raný rod Homo. Podle nich nebyly hlavní scénou savany, ale pobřeží, laguny a zaplavené lesy. Ne běh, ale brodění, plavání a mělké potápění. A australopitéci podle nich nejsou naši předci, ale spíše boční větve vedoucí ke gorilám a šimpanzům. Je to odvážné tvrzení, ale opírá se o anatomii, fyziologii i geologii, nikoli o pouhou touhu po originalitě.
Jedním z argumentů jsou tzv. aurální exostózy. Jde o anomálii, při které dospělým lidem narostou v zevním zvukovodu drobné kostěné výrůstky. Vznikají při dlouhodobém vystavení studené vodě a u dnešních lidí jsou známé jako „surfařské ucho“. Některé lebky Homo erectus i neandertálců je mají. Nejde o důkaz, ale indicii, která se v savanovém scénáři vysvětluje těžko.
Podobnými indiciemi jsou husté a těžké kosti či časté nálezy mušlí spolu s lidskými kostmi z Jávy a východní Afriky. Autoři z toho skládají obraz živočicha, který se pohyboval podél pobřeží, živil se měkkýši a rostlinami v mělké vodě a do Afriky se dostal později.
Hlavní scénou zrodu člověka prý nebyly savany, ale pobřeží, laguny a zaplavené lesy. Neformoval ho běh, ale brodění, plavání a mělké potápění.
Zajímavé je, jak moc se tento scénář opírá o fyziologii moderního člověka. Tuk uložený těsně pod kůží je u lidí mnohem výraznější než jiných primátů a připomíná spíš vodní savce než suchozemské opice. Tvar nosu a rtů, schopnost vědomě kontrolovat dech, stavba chodidla, vysoký obsah tuku u novorozenců – to vše autoři čtou jako ozvěny dávného života na rozhraní souše a vody. A právě novorozenci jsou zvláštní případ.
Už od 80. let se i v Česku experimentuje s „plaváním kojenců“, při kterém se ukázalo, že malé děti mají vrozený potápěčský reflex, dokážou pod vodou zadržet dech a koordinovaně se pohybovat. Tyto schopnosti se brzy vytrácejí, ale jejich samotná existence je pozoruhodná a do vodního scénáře zapadá překvapivě dobře.
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Jak žili „naši“ lovci mamutů. Nová kniha se dívá na paleolit v celé jeho šíři
Článek je rozsáhlý, ale nejde o studii založenou na nových fosiliích či datech. Je to syntéza, přehledový text, který spojuje anatomii, fyziologii, ekologii i tektoniku do jednoho příběhu. Autoři nejsou hvězdy paleoantropologie, ale lidé, kteří desítky let rozvíjejí alternativní scénáře a nebojí se klást otázky, jež se v hlavním proudu často odkládají. Jejich text není útok na vědu, spíš připomínka, že i zavedené obory mají slepá místa a že některé otázky stojí za to pokládat znovu.
Ne proto, abychom přepsali učebnice, ale abychom si uvědomili, že příběh o našem původu je pořád otevřený. A že voda, která nás provází od narození – někdy doslova – možná hrála v tom příběhu větší roli, než jsme si dosud připouštěli.
Autor je geolog.