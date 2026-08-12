Budeme přepisovat učebnice? Naši předkové možná vůbec nepocházeli z afrických savan

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Glosa   13:30
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Ilustrační snímek. | foto: David Gifford/Sciencephoto/Profimedia

Když se mluví o původu člověka, většina z nás má pocit, že hlavní linie příběhu je daná. Afrika, savany, australopitéci, pomalé narovnávání postavy, běh, maso, mozek. Je to vyprávění, které se za sto let tak zabydlelo, že už ho často bereme jako jistotu. A pak se objeví text, který tenhle klidný obraz naruší ne tím, že by nabízel senzaci, ale tím, že se nebojí vzít vážně otázky, které se v učebnicích obvykle obcházejí.

Autoři článku, který mi před několika dny přišel, tvrdí, že jsme možná přehlédli prostředí, které formovalo raný rod Homo. Podle nich nebyly hlavní scénou savany, ale pobřeží, laguny a zaplavené lesy. Ne běh, ale brodění, plavání a mělké potápění. A australopitéci podle nich nejsou naši předci, ale spíše boční větve vedoucí ke gorilám a šimpanzům. Je to odvážné tvrzení, ale opírá se o anatomii, fyziologii i geologii, nikoli o pouhou touhu po originalitě.

Jedním z argumentů jsou tzv. aurální exostózy. Jde o anomálii, při které dospělým lidem narostou v zevním zvukovodu drobné kostěné výrůstky. Vznikají při dlouhodobém vystavení studené vodě a u dnešních lidí jsou známé jako „surfařské ucho“. Některé lebky Homo erectus i neandertálců je mají. Nejde o důkaz, ale indicii, která se v savanovém scénáři vysvětluje těžko.

Podobnými indiciemi jsou husté a těžké kosti či časté nálezy mušlí spolu s lidskými kostmi z Jávy a východní Afriky. Autoři z toho skládají obraz živočicha, který se pohyboval podél pobřeží, živil se měkkýši a rostlinami v mělké vodě a do Afriky se dostal později.

Hlavní scénou zrodu člověka prý nebyly savany, ale pobřeží, laguny a zaplavené lesy. Neformoval ho běh, ale brodění, plavání a mělké potápění.

Zajímavé je, jak moc se tento scénář opírá o fyziologii moderního člověka. Tuk uložený těsně pod kůží je u lidí mnohem výraznější než jiných primátů a připomíná spíš vodní savce než suchozemské opice. Tvar nosu a rtů, schopnost vědomě kontrolovat dech, stavba chodidla, vysoký obsah tuku u novorozenců – to vše autoři čtou jako ozvěny dávného života na rozhraní souše a vody. A právě novorozenci jsou zvláštní případ.

Už od 80. let se i v Česku experimentuje s „plaváním kojenců“, při kterém se ukázalo, že malé děti mají vrozený potápěčský reflex, dokážou pod vodou zadržet dech a koordinovaně se pohybovat. Tyto schopnosti se brzy vytrácejí, ale jejich samotná existence je pozoruhodná a do vodního scénáře zapadá překvapivě dobře.

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Článek je rozsáhlý, ale nejde o studii založenou na nových fosiliích či datech. Je to syntéza, přehledový text, který spojuje anatomii, fyziologii, ekologii i tektoniku do jednoho příběhu. Autoři nejsou hvězdy paleoantropologie, ale lidé, kteří desítky let rozvíjejí alternativní scénáře a nebojí se klást otázky, jež se v hlavním proudu často odkládají. Jejich text není útok na vědu, spíš připomínka, že i zavedené obory mají slepá místa a že některé otázky stojí za to pokládat znovu.

Ne proto, abychom přepsali učebnice, ale abychom si uvědomili, že příběh o našem původu je pořád otevřený. A že voda, která nás provází od narození – někdy doslova – možná hrála v tom příběhu větší roli, než jsme si dosud připouštěli.

Autor je geolog.

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Budeme přepisovat učebnice? Naši předkové možná vůbec nepocházeli z afrických savan

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