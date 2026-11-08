Žijeme v éře pyrocénu. Oheň jsme vytlačili z volné přírody, teď se nám to vrací

Klimatická změna před našima očima formuje zcela novou epochu – pyrocén. V něm je někde ohně ničivý nadbytek, jinde nám v přírodě paradoxně chybí.
Lesy jsou na ohni evolučně závislé. Mírný oheň je očišťuje a udržuje jejich pestrou skladbu. Bez něj se v podrostu hromadí suché jehličí a větve. A pak stačí jedna letní jiskra.
Naše spojenectví s ním přitom začalo už před dvěma miliony let na spáleništích otevřené krajiny, kde naši prapředci objevili svou první „předvařenou“ stravu. Právě tato evoluční výhybka nás – jako v Kubrickově Vesmírné odyseji – nasměrovala od ohlodané kosti k vesmírné raketě.
Postupem času jsme sice otevřený oheň ze svého okolí vytěsnili, v podobě současných megapožárů se k nám ale zase tento průvodce naší evolucí vrací. A drsným způsobem nám připomíná, že se s plameny budeme muset opět naučit nově koexistovat.