První levice byla ekonomicky socialistická a morálními hodnotami relativistická. Jenže v 90. letech bez přiznání prohry svůj útok proti kapitalismu otočila z pozice o 180 stupňů opačné k té předtím: za zlo kapitalismu už nepovažovala to, že kapitalismus prý produkuje příliš málo bohatství pro chudé, nýbrž že ho produkuje příliš mnoho! Vede lidi ke konzumnímu způsobu života, bezuzdné spotřebě, „růstu růstu“ – a to vše na úkor životního prostředí.
Podle americké genderové teoretičky jsou „Hamás a také Hizballáh progresivní sociální hnutí a součást globální levice“. Toto tvrzení nerevidovala ani po 7. říjnu 2023.
Levice, v 60. až 80. letech morálně relativistická, se v 90. letech a ve století tomto stala extrémně moralistickou a puritánskou. „Lidé, nekonzumujte tolik, nelétejte na dovolené, chraňte přírodu, umenšete spotřebu, uskromněte se, nekonzumujte červené maso (dobytek vypouští metan, ten způsobuje globální oteplení), nevlastněte osobní auta, používejte hromadnou dopravu.“
Stala se puritánskou v tom smyslu, že trpěla hrůzou z toho, že někdo někde se může mít dobře a užívat si život. Požitky zakázat: oficiálně proto, že škodí zdraví (tabák, cukr, maso…), ale ve skutečnosti kvůli něčemu jinému. Sv. Augustin na začátku 5. století zavedl termín libido dominandi, chtíč ovládat – ten je hnacím motorem levicových moralistických puritánských vůdců: působí jim perverzní rozkoš zakazovat nám radosti a ovládat nás. A to jen proto, že mohou a že jim to tolerujeme. A zkoušejí, jak moc ještě mohou a co vše jim ještě tolerovat budeme. Toto je „levice 2.0“: už ne jen rudá, socialistická, ale i zelená, ekologická.