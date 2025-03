Rekonstrukce života i bytu. Britská spisovatelka Rachel Cusková popisuje současný svět

Pokud bychom měli vybrat jedinou větu z románu Tranzit, která by nejlépe charakterizovala vypravěččin přístup ke světu, byla by to tato: „Zeptala jsem se, kdy to bude, a ona mi to řekla.“ Vidíme hned, že vypravěčka je empatická, zajímá se o druhé, ale zároveň je decentní, ba diskrétní. Samotná otázka už totiž může být v dnešním světě vnímána jakožto agresivní způsob komunikace. Jsou však případy, kdy je evidentní, že dotyčný chce, abychom se ho ptali (dál), aby se mohl vypovídat.

Tranzit (2016) tak v něčem připomene filmový manifest Dogma 95, kde ve snímcích dánských režisérů mohla například znít pouze hudba hrající přímo v záběru, žádná ovšem nesměla být dodávána „nad obrázky“. Podobně to je v románu Rachel Cuskové (1967). Jako by vypravěčka byla především pozorovatelkou. Kamera, to jest její pozornost, je vždy upřena na ty druhé, i proto, že ona podává zprávu výhradně o tom, co vidí či na co narazí nebo co jí kdo vypráví. Nenajdeme tu zmínku o ničem, co by bylo za jejím obzorem, mimo její zkušenost.

Tento román tedy navazuje na předchozí Obrys (2014), v němž jsme mohli číst „programová“ prohlášení. Především to odkazující přímo k názvu románu: „Zatímco mluvil, začala sama sebe vidět jako tvar, obrys, jehož okolí je vykreslené do veškerých podrobností, uvnitř však zůstává prázdný. Ten tvar ovšem, přestože o jeho obsahu nezjistila nic, jí dal poprvé od toho incidentu pocítit, kým teď je.“ Uprostřed románového toku zažíváme až jakousi odevzdanost: „Odpověděla jsem, že osobně naopak čím dál víc věřím v nečinnost a v žití co možná nejméně poznamenané vlastní vůlí.“

Jsi jako puberťačka

Nezapomínejme, že to může být důsledkem skutečnosti, že celá románová trilogie, z níž zbývá přeložit ještě Kudos (2018), je vlastně popisem života po rozvodu. Těžko říct, zda se otřesená vypravěčka nedokáže dočasně dostatečně bránit, či je rezervovaná za všech okolností. Každopádně když se ji pokusí v Obrysu políbit řecký lodivod, není z toho skandál ani trauma, jen nedorozumění.

Tranzit Rachel Cusková V překladu Alžběty Ambrožové vydalo Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2024. 212 stran.

To v Tranzitu vypravěčka prožije líbací scénu na konci setkání spisovatelů, kdy ji jde vyprovodit moderátor: „Když jsem se ohlédla, učinil dva rychlé kroky směrem ke mně. Zdálo se, jako by překonával nějaký nevyzpytatelný živel nebo propastný prostor, kam všechno padá a tříští se v tmách na přehlubokém dně. Jeho tělo dospělo k mému; přimáčkl mě ke dveřím a políbil. Strčil mi do pusy teplý, tlustý jazyk; vrazil mi ruce do kabátu. Jeho štíhlé, tvrdé tělo spíš naléhalo, než nutilo. Cítila jsem to měkké, drahé šatstvo, co měl na sobě, a horkou kůži pod ním. Na okamžik se ode mě tváří odtáhl, aby mohl mluvit. ,Jsi jako puberťačka,’ řekl mi. Líbal mě dlouho.“

Tato pasáž je poměrně komplikovaně interpretovatelná. Dokážeme si představit, že feministky nastartované tak, až se jim při plamenné obžalobě začnou dělat rudé fleky na tvářích i ve výstřihu, budou říkat, že se jedná o násilný akt a vypravěčka Rachel Cuskové „zamrzla“. Jako podpůrnou okolnost můžeme vzít to, že předcházející večer si pro sebe ukradli další dva spisovatelé, pochopitelně muži. Naše literátka tam byla jen do počtu, na okrasu. Neuspěl by asi ani protiargument, že později čteme poznámku, že má s oním jazykově dobře vybaveným moderátorem domluvenou schůzku v Londýně – může totiž jít o tzv. stockholmský syndrom.

Avšak dá se to vnímat i jinak. Třeba že se nám zdrženlivá vypravěčka Rachel Cuskové snaží přece jen naznačit, že je o ni stále zájem. Navíc pasivita má své meze: před tímto večerem stráví nemálo času u kadeřníka, o to smutnější je pak okolnost, že se rozprší a tento trumf poněkud zplihne. Především je ale třeba mít na paměti metodu britské tvůrkyně: zaměřuje se především na druhé, a tak často zapomíná na sebe – a my zapomínáme na ni. Na to, že vše prochází jejím vnímáním, že vše podléhá její pozornosti, výběru a formulacím. To znamená, že je vládkyní ve světě, v němž se nám může zároveň jevit jakožto třtina ve větru se klátící.

Už má 300 000 slov

Obrys a Tranzit nejsou ale pouze romány, které vypráví ta, jež je dezorientovaná po rozvodu. Jsou to taky romány vyprávěné spisovatelkou, jež v Obrysu jede učit tvůrčí psaní do Řecka, a v Tranzitu ji zas v jedné kapitole zastihujeme v dialogu s její studentkou. Jedná se tedy o spisovatelku píšící romány o tom, že je spisovatelkou. Přitom ovšem nikdy nepíše o tom, že něco píše.

Její studentka zprvu vyjadřuje potěšení, že doputovala konečně k blíženkyni: „V minulém semestru měla romanopisce, co chtěl, aby přepisovala závěry cizích knih. Předtím to zase byl autor memoárů, jehož natolik zaměstnával vlastní život, že nezvládl dorazit na jedinou smluvenou schůzku. Občas zavolal z Itálie, kam neustále jezdil za přítelkyní, a zadal jí cvičení po telefonu. Pořád chtěl, aby psala o sexu: možná to prostě bylo téma, jímž se tou dobou zaobíral.“

Je to mimochodem přesný obraz současné skutečnosti: mladé autorky se dokážou prosadit bez obstarožních rad zkušených spisovatelů, případně díky tomu, že je naprosto popřou, neboť ty už v dnešním světě neplatí.

Staří muži mohou mladým spisovatelkám nejlépe posloužit v případě, když jsou již mrtví: „Materiál, pokračovala, jejž za uplynulých pět šest let nasbírala, má momentálně přes 300 000 slov formou poznámek: už chce fakt začít psát. Je to o životě amerického malíře Marsdema Hartleyho, kterého u nás zná překvapivě málo lidí, zatímco ve Státech najdete jeho obrazy viset ve většině významných galerií a muzeí. Zeptala jsem se, jestli se tam na ně byla podívat. Ty obrazy mě tak nezajímají, odpověděla po chvilce.“

Řekli jsme, že vypravěčka Rachel Cuskové se zajímá o druhé. Tady se studentky vyptává na její život. Ne proto, že by byla vlezlá, nýbrž proto, aby nás – a především ji – dovedla k poznání, že to, o čem chce psát, s ní nemá vůbec nic společného: „Samozřejmě, ujistila jsem ji, si může dělat, co chce, a já jí pomůžu, jak jenom budu moct. Ale bude to ztráta času, opáčila. Ne ztráta, řekla jsem. Ale útrata.“ Vidíme, že kurzy tvůrčího psaní přece jen k něčemu jsou: kolik mohou ušetřit zbytečného tvůrčího – a následně i čtenářského – úsilí při zápolení s takovým nepodarkem.

Někdo by ale tento rozhovor se studentkou mohl vnímat rovněž jako provolání programu, jako přihlášení se k autobiografickému psaní, jež nyní nosí módní nálepku autofikce. K té bývá pochopitelně přiřazována i trilogie Rachel Cuskové. Ovšem tyto romány britské autorky nejsou pozoruhodné proto, že jsou nyní módní autofikcí. Jsou pozoruhodné proto, že vyjadřují – a zároveň posouvají – atmosféru našeho světa a současné literatury. Totéž se dá říct o Tasmánii (2022) Paola Giordana. Jedná se o tak výstižné romány, že je naprosto podružné, že je někdo řadí do módního proudu autofikce.

Jako by se v jejich uvolněné formě a absenci velkého příběhu říkalo: už mě nebaví veškeré to pinožení, už mě nebaví předstírat, že mě zajímá to, co nesouvisí s mým životem, chci si sundat veškeré masky a převleky a být tím, kým jsem. Nejde zde přitom o sebestřednost, nýbrž především o ohromnou úlevu. To je ostatně dobrá definice toho, co odděluje romány, které potřebují nálepku autofikce, a ty, které se bez ní hravě obejdou. Ty první zůstávají zabořené v sebezhlížení, ty druhé přinášejí katarzi, jakousi obhlídku pobořených životů a následný pokus o jejich rekonstrukci.

Nejprve vyřeším svět

Zatímco v Tranzitu se jeví úplně scestné, že by studentka měla psát o americkém malíři – má asi pocit, že by to mohlo být beranidlo, jež by jí probouralo cestu k věhlasu –, v Tasmánii se to týká přímo Giordanova vypravěče, jenž se snaží napsat knihu o atomových bombách, které dopadly na Hirošimu a Nagasaki.

V případě italského prozaika se tak souboj privátního a globálního odehrává přímo uvnitř románu. On sám si uvědomuje, že psát o atomových bombách postrádá smysl, neboť není schopen se dopátrat ničeho nového, a že o nich už všichni všechno napsali a četli. Takže je tu literární ztroskotání. Pokud tedy tou knihou není samotná Tasmánie… Je třeba mít vůbec na paměti, že navozením pocitu věrohodnosti a blízkosti v takovýchto dílech vzniká prostor, kdy si může autor se čtenářem dělat, když bude chtít, co chce.

Paolo Giordano (1982) na rozdíl od Rachel Cuskové – lze tu vypozorovat mužský a ženský přístup? – řeší celosvětové problémy, přitom sám sebe dál rozkrývá: jde dost možná o snahu těmito velkými tragédiemi překrýt osobní problémy. Při čtení Tasmánie je navíc nabíledni, že jsme pokrytečtí: dojímáme se nad válkami či atentáty, ale za minutu jdeme vařit či souložit. To vypravěčka Tranzitu se odvážně – i když pro někoho naopak omezeně – za globální katastrofy neskrývá.

Ne náhodou se druhý román trilogie Rachel Cuskové jmenuje Tranzit. Vypravěčka sice zůstává povětšinou doma, ale co to znamená? Nejdříve si pořizuje byt v Londýně, aby měla s dětmi po rozvodu kde bydlet. Takže spoustu času tráví se svým realitním makléřem, jehož pochopitelně nechá vypovídat. Stěžuje si na to, že lidé s ním mnohdy stráví řadu dní a hodin při vybírání a koupi nemovitosti, brzy potom ho ovšem na ulici naprosto přehlédnou. Nedlouho poté, co vypravěčka Rachel Cuskové koupí nový byt, tohoto človíčka potká na ulici a on ji zcela zazdí.

V luxusním pekle

Jde ale především o to, že chceme mít vše tak luxusní a zároveň vše především ve velkých městech natolik přetěžujeme, že se to musí prakticky neustále rekonstruovat. K tomu se přidává „pokrok“: toužíme bydlet ve stále lepších, větších a lépe situovaných nemovitostech, takže jakmile můžeme, hned se stěhujeme. V důsledku toho nakonec trávíme spoustu času s realitními makléři a taky s těmi, kdo naše nemovitosti rekonstruují.

Proto vypravěčka utrácí nejvíce času ve vlastním – ještě nedávno cizím – bytě s nedávno ještě cizími lidmi. A to doslova, neboť – to známe rovněž – ti, kdo manuálně pracují, jsou z jiné země. Nakonec je tedy v situaci, že má sice vlastní byt, ale nemůže v něm být se svými potomky, zato tráví dny s nebohými gastarbeitery, kteří by doma měli na víc, ale dostali by za to méně. To jsou teď její nejbližší. Její kamarádka se s člověkem, který rekonstruoval její byt, dokonce sblížila intimně. Naše vypravěčka se nicméně těmito tichými pracanty nakonec cítí být zrazena a opuštěna, neboť si dokážou promluvit s důchodci pod ní tak, že ti si přestanou stěžovat. Jak to udělali? Nebyla u toho, takže to nemůže vědět.

Tranzit, vydaný Nakladatelstvím Lidové noviny v překladu Alžběty Ambrožové, se může jevit jako ne tolik pozoruhodný román jako Obrys, jako pouhé pohodlné zopakování toho, že se navzájem používáme jako slovosvody, k vypovídání se. Nicméně tichá hrůza, to nekonečné provizorium, neboť se stále kutáme k čemusi údajně lepšímu, vrcholí v závěrečné kapitole, kdy naše vypravěčka jede navštívit bratrance.

Ten opustil jednu ženu, aby mohl začít žít s jinou, která má, stejně jako on, děti již z předchozího vztahu. V dlouhých záběrech sledujeme, jak bratranec chladně, necitlivě drezíruje děti své nové lásky a taktéž jak dotěrné kamarádky této ženy fungují jako nevyžádané vztahové koučky… Proč si – sami sobě i druhým – dělají ze života peklo, a přitom mají pocit, že na to konečně vyzráli?