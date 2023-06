S historikem české populární hudby Radkem Diestlerem o beatové Praze, o tom, kdy a jak vznikaly a zanikaly hudební kluby, i o tom, jak složitě se shánějí exponáty pro Popmuseum

Lidovky.cz: Jak dlouho jste na Praze beatové pracoval?

S nakladatelem Jiřím Padevětem jsme se domluvili na začátku roku 2020, do toho vstoupil lockdown. Takže sice bylo víc času, ale po rozvolnění zase přibyla spousta jiné práce. Nicméně na podzim 2022 jsem byl s textem hotov, postprodukce zabrala zhruba půlrok. Nikdy jsem nad tím neseděl víc než dva tři měsíce v kuse. Dohromady i s těmi přestávkami to celé vydalo zhruba na tři roky.

Lidovky.cz: Mě na té knize fascinuje kromě textu samotného obrovské množství obrazového materiálu: fotografií, které jsem nikdy neviděl, plakátů, programů klubů a podobných memorabilií. To muselo být těžké shromáždit.

Naštěstí jsem měl u nás v Popmuseu k dispozici starý archiv časopisu Rock & Pop, jehož součástí je část archivu staré Melodie. Plus další fondy. Jednou z nemnoha výhod covidového období bylo, že se nám tenhle fotografický archiv podařilo z velké části digitalizovat, byl na to čas.

Rovnou jsem si k fotografiím zapisoval kredity, a pokud se dala zjistit, dával k nim data, takže jejich dohledávání při práci na knize už bylo celkem rychlé. Navíc v Popmuseu máme velmi slušný archiv plakátů. Čili shánění obrazové výbavy Prahy beatové zase tak složité nebylo, skoro nic jsem nemusel shánět a pídit se po soukromých zdrojích. Všechno bylo po ruce.