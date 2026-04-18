Kdybych to věděl, nesoutěžil bych. Jak autor Dvoreckého mostu porazil věhlasného architekta

Pro Prahu je to devatenáctý most, který propojuje oba břehy Vltavy. Pro architekta Radka Šímu, jednoho ze zakládajících členů Atelieru 6, je to však most první. „Vezměte si, kolik architektů se o něco takového snažilo. Navíc postavit most pod Vyšehrad, k tomu má člověk obrovskou míru zodpovědnosti, aby to předkům nezkazil,“ říká pro Orientaci Šíma.
„Nikdy předtím jsem žádný most nenavrhoval. Vždycky mě bavilo výtvarné umění a dějiny, ale zároveň jsem nebyl nejhorší v matematice. Spojení jisté logiky a estetiky je docela velké oživení našeho portfolia. Je to něco z úplně jiného soudku, zejména ta fáze mostařská, tedy když jsme most vymýšleli,“ líčí architekt.
V okolí mostu vytipovali s Kinterou problematická místa. Například benzinovou pumpu, jež patří mezi nejpřepadávanější v celém Česku. Cílem bylo uměním všechny nešvary vyřešit.