Nový nástroj v boji proti rakovině. Geneticky upravené viry zničí rakovinné buňky

Po staletí se lékaři setkávali s případy, kdy tělo pacienta v reakci na infekční onemocnění zničilo zhoubný nádor, ovšem snahy využít tento vzácný jev při léčbě selhávaly. Moderní věda však do ničení rakovinných buněk zapojuje geneticky upravené viry. A zdá se, že by to mohlo fungovat.