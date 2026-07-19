Jak se léčí rakovina krve? Český hematoonkolog popisuje obrovský pokrok v léčbě myelomu

Martin Rychlík
Rozhovor   18:00
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Léčit mnohočetný myelom dává smysl, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz špičkový hematoonkolog Tomáš Jelínek. | foto: Nadace Neuron

Mohl i s rodinou zůstat v Miami, ale vrátil se do Ostravy. Špičkový hematoonkolog Tomáš Jelínek se v tamní fakultní nemocnici zabývá mnohočetným myelomem – formou rakoviny krve – a klinickou péči propojuje s výzkumem. I za to získal Cenu Neuron pro excelentní mladé vědce.

Lidovky.cz: Na předávání Cen Neuron jste říkal, že hodně věcí jste se naučil v zahraničí. Kde všude jste vlastně působil a co vám zahraniční zkušenosti daly?
Měl jsem dvě relativně dlouhé zahraniční stáže. První ve Španělsku, kde jsem v letech 2016 a 2017 strávil téměř dva roky v Pamploně. Ta je díky Ernestu Hemingwayovi relativně slavná, mimo jiné kvůli pověstným běhům s býky v ulicích. Já tam ale samozřejmě nejel kvůli tomu. Působil jsem na Navarrské univerzitě, což je jedna z nejprestižnějších španělských univerzit. Byla to moje první velká výzkumná stáž. Částečně byla i klinická, ale většinu času jsem strávil v laboratoři průtokové cytometrie.

Postupně ustupujeme od cytostatik a chemoterapie. Pacientům se to snažím vysvětlovat tak, že léky, které dnes dostávají, už často nejsou chemoterapie, jak ji znají z film.

Lidovky.cz: Souviselo to s vaší expertízou ohledně rakoviny krve?

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Rozhovor

Jak se léčí rakovina krve? Český hematoonkolog popisuje obrovský pokrok v léčbě myelomu

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Léčit mnohočetný myelom dává smysl, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz špičkový...

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