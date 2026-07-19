Lidovky.cz: Na předávání Cen Neuron jste říkal, že hodně věcí jste se naučil v zahraničí. Kde všude jste vlastně působil a co vám zahraniční zkušenosti daly?
Měl jsem dvě relativně dlouhé zahraniční stáže. První ve Španělsku, kde jsem v letech 2016 a 2017 strávil téměř dva roky v Pamploně. Ta je díky Ernestu Hemingwayovi relativně slavná, mimo jiné kvůli pověstným běhům s býky v ulicích. Já tam ale samozřejmě nejel kvůli tomu. Působil jsem na Navarrské univerzitě, což je jedna z nejprestižnějších španělských univerzit. Byla to moje první velká výzkumná stáž. Částečně byla i klinická, ale většinu času jsem strávil v laboratoři průtokové cytometrie.
Postupně ustupujeme od cytostatik a chemoterapie. Pacientům se to snažím vysvětlovat tak, že léky, které dnes dostávají, už často nejsou chemoterapie, jak ji znají z film.
Lidovky.cz: Souviselo to s vaší expertízou ohledně rakoviny krve?