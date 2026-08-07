Sex je náš, zabije mě i tebe. Román o amerických homosexuálech se snaží ždímat dojetí, jde ale o kýč

Můžeme začít něčím lokálním, tím, co dobře známe: Terezínem. Mezi původním účelem tamní pevnosti a tím, čemu neblaze posloužila v době druhé světové války, stojí totiž ještě jeden historický moment. Byl zde uvězněn Gavrilo Princip. Pokusil se o sebevraždu, pak přišel o ruku a nakonec se nedožil ani konce první světové války, již jeho atentát rozpoutal. A co to má společného s románem o chicagských homosexuálech, které ve druhé polovině osmdesátých let kosil AIDS?
Rebecca Makkaiová (1978) svůj román Ohromní optimisti postavila jako několikapatrový dort. A tak Yale, jedna z pozdějších obětí toho, co dělali v Chicagu kluci s kluky, je zaměstnancem galerie, jež se dostala k majetku vetché ženy, před první světovou válkou žijící v Paříži a pohybující se mezi tehdejšími výtvarníky – dozvíme se tak například, že Modiglianimu páchlo z úst.
Jenže bohatýrské večírky byly náhle prudce přervány tím, že tito divoši museli obléct uniformu a seskočit do zákopů první světové války, již rozpoutal právě sarajevský atentát Gavrila Principa.
Od nastaveného plánu se autorka neodchýlí: není tu místo pro lehkonohou improvizaci, vše působí vydřeně. Každý dílek je vysoustružen tak, aby zapadl, jak bylo předepsáno.
Víme však, že z amerického pohledu nebyly zdaleka pouze světové války, generace mladíků zabíjely dále korejská či vietnamská válka, proto se v románu opakovaně objevuje tvrzení, že hromadné umírání nakažených mladíků ve druhé polovině osmdesátých let je vlastně obětováním další generace, co na tom, že tentokrát nemuseli obléknout uniformu a zemřít kdesi v bahně či v lese tisíce kilometrů od domova. Protivník je tu neviditelný, tudíž zákeřnější.
Odehrává se historie
Jelikož se v Ohromných optimistech (2018) pohybujeme po většinu času v minulosti, je to ještě mužský svět. Což taky s nelibostí komentuje jedna z hlavních postav, Fiona, mladší sestra Nica, jež je po bratrově smrti citovou oporou dalším kamarádům: „Pitomí chlapi a to jejich pitomé násilí, které boří na kusy všecko dobré, co kdy kdo vybudoval. Proč člověk prostě nemůže v klidu jít světem, proč musí vždycky zakopnout nějakému kreténovi o ptáka?“ Nic na tom nemění, že občas ráda sama zakopne: v Paříži opakovaně vyhledá Jakea, jehož potkala v letadle, jelikož má chuť „prcat“.
KNIHA TÝDNE
Dalo by se tedy říct, že se Rebecca Makkaiová ve svém románu pokouší být „originální“ a namísto literárně „vykradených“ válek chce nabídnout cosi jiného – ovšem obdobně tragického, proto to neustálé návodné přirovnávání k umírání mladíků se zbraní v ruce –, totiž epidemii AIDS. Zároveň si ale jako z bonboniéry vyzobává další tragické okamžiky, aby byla jistota, že její román otěhotní závažností.
Do toho tedy logicky zapadá návrat do Paříže – Fiona se tam vydává po stopách své dcery Claire, která se zapletla s jednou sektou –, jelikož tam přece před první světovou válkou i v meziválečném období byli všichni ti výtvarníci, o nichž se v Ohromných optimistech tolik mluví.
A když už jsme v Paříži roku 2015 – román střídá osmdesátá léta s dobou o třicet let později –, tak se samozřejmě musí aspoň využít i to, že tehdy došlo k teroristickému útoku na klub Bataclan. Čím více tragických událostí, tím větší umění?
Chtělo by se říct, že Rebecca Makkaiová je tedy další v řadě současných literátů, kteří svým dílem potvrzují, že v přítomnosti se nenachází žádné téma, z něhož by se dal vyklenout románový příběh. Jenže je to jinak, Ohromní optimisti nakonec spíše ukazují, jak si ten náš současný život představujeme. My nechceme, aby se něco dělo – slibovali nám přece konec dějin! –, a toužíme si svoje dojetí dávkovat dle libosti, nejčastěji příběhy z minulosti, z bezpečné vzdálenosti. Jak říká další ženská postava, Cecily: „Štve mě, že se kolem nás odehrává historie.“
Nikdo to tu nepřežije
Časový odstup – v případě Ohromných optimistů ona třicetiletá proluka mezi lichými a sudými kapitolami – dokáže vytvořit potřebný mytický opar. Můžeme si to ukázat na další oběti AIDS. Když jsme v kině sledovali film Queen v Budapešti (1987), byla to nekonečná nuda. Ale když jsme v roce 1992 sledovali v televizi v přímém přenosu koncert na počest zesnulého Freddieho Mercuryho, byly to záplavy patosu a dojetí.
Nicméně teprve film Bohemian Rhapsody (2018) stvořil opravdový mýtus. Ostatně je to naprosto totožná technologie, jež byla již použita v případě The Doors. Jim Morrison zemřel roku 1971, poté vyšla kniha a v roce 1991 vše stvrdil film Olivera Stonea.
Queen se rovněž zúčastnili slavného dvojkoncertu Live Aid, jenž se v Ohromných optimistech taktéž letmo vyskytuje, neboť se udál v roce 1985. Byl zorganizován na pomoc hladovějícím v Etiopii. Vybralo se 280 milionů dolarů, jež Bob Geldof předal představitelům Etiopie, kteří se o ně již postarali. Podle všeho šly tyto peníze především do armády: na zbraně a drogy. Frank Zappa nazval Live Aid „největší pračkou peněz z kokainu všech dob“.
|
Nobelova cena je ve správných rukou. Norský umělec Jon Fosse míří svými díly za nesmrtelností
A naposledy k hudbě: o nakaženém homosexuálovi pojednával již například film Philadelphia (1993) s Tomem Hanksem. Věhlasu snímku výrazně napomohla píseň Bruce Springsteena Streets of Philadelphia. V téže době tady Lucie v Černých andělech hláskovala A-I-D-S.
Ale teď se zas vraťme do Chicaga poloviny 80. let a k románu Rebeccy Makkaiové. Komunita tamních homosexuálů působí soudržně, což je však i nechtěný důsledek toho, že čtenář má dlouho problém odlišit jednoho od druhého, natož kdo s kým chodí a kdo komu s kým zahýbá. Později se to projasní tím, že většina postav umře, což ovšem lze jen stěží považovat za autorčino mistrovství.
Trochu víc se vyloupne pouze již zmíněný Yale, pracující v galerii – kde jsou další dva zaměstnanci rovněž shodou okolností na kluky –, jenž se podílí na převodu daru od Nory, která trávila dobu před válkou a po válce v Paříži. Dodejme, že nejenže se tato generace umělců sama rovnou označila za ztracenou – i když se nám dosud ze zřetele neztratila –, ale že se též dokázala svépomocí zmytizovat: viz Vlastní životopis Alice B. Toklasové (1933) od Gertrudy Steinové či Pohyblivý svátek (1964) Ernesta Hemingwaye. Naposledy toto téma dokázal velmi hravě uchopit Woody Allen v Půlnoci v Paříži (2011).
U Ohromných optimistů o hravosti nemůže být řeči. Byla to asi pěkná lopota podle toho, co píše spisovatelka v závěru: „K projektu jsem přistupovala velmi promyšleně…“ Dále se dozvídáme, co těžce „vyrešeršovala na rezidencích“, a vše uzavírá větou: „Dělala jsem, co jsem mohla.“
|
Zpožděný expres Kundera je v cíli. A musíme si říct, že král je nahý
Rebecca Makkaiová staví na střídání dvou časově odlehlých, avšak propojených příběhů – tuto techniku známe dobře od peruánského nositele Nobelovy ceny Maria Vargase Llosy. Od nastaveného plánu se americká prozaička nikdy neodchýlí: není tu místo pro lehkonohou improvizaci, vše působí vydřeně. Každý dílek je vysoustružen tak, aby zapadl, jak bylo předepsáno. Navzdory tomu, že hořkosladký vrchol ve formě vernisáže pařížské výstavy se tedy příliš nepovedl: nevyzní.
Chytáky z matematických úloh
Sudý proud vyprávění z roku 2015 patří již ženám. Nejen proto, že téměř všichni hoši z roku 1985 jsou po smrti, nýbrž i proto, že se změnila atmosféra. Kdysi mladičká Fiona je nyní padesátiletou matkou, jež se vydává po dceřiných stopách: Claire zplodila se svým profesorem, s nímž se již rozvedla, a je taky už babičkou. Claire totiž má dítě s Kurtem, který je pro změnu synem Cecily, jež tehdy spolupracovala s Yalem na převodu Nořina dědictví do chicagské galerie…
Ano, je to spletité. A navíc Kurt a Claire skončí v sektě. Každý může posoudit, zda jsou Ohromní optimisti přeplácaní, či zda ukazují, že čím více prostoru a komfortu máme, tím více roste tendence ubližovat si vlastní blbostí.
Zní až neuctivě, když na obálce čteme v medailonu Rebeccy Makkaiové, že „napsala několik románů i povídek“. Jako by její ostatní tituly nestály ani za zmínku. Zato Ohromní optimisti se dočkali jistého ohlasu, jejich stvořitelka dokonce vyučuje tvůrčí psaní. Což je poněkud zarážející. Protože pokud podle všeho věnovala spoustu času studiu dobových pramenů a následně obří píli odvyprávění naplánovaného příběhu, pak její román naprosto postrádá to pro literaturu nejpodstatnější. Jazyk je zcela placatý, neinvenční, nejsou tu pasáže, které by úžasně popisovaly něco dosud nezřetelného.
|
Otcové by se před syny měli vyvarovat nahoty. Američané v Paříži píší skvosty
Naopak se brodíme větami, v nichž je například dopodrobna rozepsáno, jak lidé seděli u stolu, přestože to k ničemu není a dobrý redaktor by to okamžitě vyškrtl: „Yale se usadil mezi Franka a jeho dceru Debru, takže Bill, Roman a Frankova žena zabrali druhou stranu stolu a neseděly tu proti sobě dvě znesvářené strany. Stanley seděl na druhém konci, naproti Noře. Frankovy děti – kluk a holka, kteří nejspíš měli být ve škole, ale možná byly ještě vánoční prázdniny – se odešly do suterénu dívat na televizi.“
Velmi neohrabaně, pokud ne rovnou nesmyslně vyznívá i tato věta: „Nešel za ním ještě rok a půl, do října roku 1989, kdy Charlie nezávisle na onom zánětu očního víčka před půldruhým rokem oslepl.“ Není to nějaký chyták ze sbírky matematických úloh?
Je skvělé, že se zabil
Taky škoda, že řada současných převodů brzy zestárne v důsledku toho, že se v nich (nad)užívá dnes módní „v pohodě“. V Ohromných optimistech dokonce v přímé řeči absurdní: „Jsi v pohodě?“ Když už to musí být, tak aspoň: „Seš v pohodě?“ A každý se tu musí „vyoutovat“, což zní daleko závazněji, než kdyby jen přiznal odlišnou sexuální orientaci – vytváří to navíc dojem, že na to celý svět netrpělivě čeká.
Ovšem to jsou patrně zbytečné starosti, protože to, že zestárne překlad, je pouhá piha na kráse. Horší je, že samotní Ohromní optimisti jsou usnaženým pokusem o nápodobu velkých amerických románů. Ale pro srovnání bohatě postačí i závěrečná novela Philipa Rotha Nemesis (2010), vracející se pro změnu k epidemii obrny.
|
A jestli se nezabili… je povedený román, který by si měla přečíst každá žena. Pro uklidnění
Je dobré dodat, že komunikovat dnes prostřednictvím textu tak rozsáhlého, jako je román, je obecně obtížné: nejprve dlouhá práce a následně nejistá ozvěna ze čtenářského břehu. Proto je třeba mít jakousi základní úctu a pochopení. Smutným paradoxem dále je, že nakladatelství Paseka tento leklý román nabízí ve velmi zdařilé grafické úpravě a ve svazku, který je tak příjemný do ruky.
Ohromní optimisti jsou typickým současným literárním produktem. Noří se do historie a zároveň Fiona pátrá po Claire. Není nic typičtějšího, ohranějšího. Recept, podle něhož Rebecca Makkaiová vyráběla svůj mřížkový koláč, najdeme v jedné z kapitol: „Kousek před Milwaukee Roman vypnul rádio a řekl: ,Je skvělé, že se zabil.’ ,To má být sarkasmus?’ ,Takhle je z toho lepší příběh! A čím lepší příběh, tím spíš Bill ty věci vystaví. Kdyby to byl nějaký bezejmenný chlápek, jsou to prostě jen skici krav. Ale když je to její láska, a navíc spáchal sebevraždu, bude z toho hlavní příběh celé sbírky. Až se vrátíme, musíme zjistit podrobnosti! Myslíš, že se zastřelil? Určitě ano.’“
Čím víc mladých lidí necháš bezcitně umřít, tím víc slziček na čtenářích vymámíš... Tváří se to jako velké umění, a přitom jde o pomíjivý kýč.