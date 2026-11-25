Pojďme si hned na začátku ukázat, že Giulio Mozzi si neváhá svou vážnost u čtenářů získat tím, že se dobrovolně zesměšní. V dovětku k románu Opakování (2021) se dočteme: „Tohle píšu 27. března 2020, když svět zachvátila pandemie, a nevím, nevíme, jestli za pár měsíců ještě budeme literatuře přikládat nějakou hodnotu a ani jestli bude ještě na Západě existovat nakladatelský průmysl. Ale tenhle román je moje dílo, je to, řečeno na rovinu, moje životní dílo – je to sumarizace, závěť, rozloučení, to je na vás, možná proroctví –, a pokud nechci znemožnit sám sebe, musím ho dotáhnout do konce.“
Je to krásná ukázka současné atmosféry. Ta jako by nás naháněla ke smýšlení o sobě samých jako o heroických jedincích, kteří žijí na výrazném historickém zlomu a zapíšou se nesmazatelně do dějin. Ovšem stačí nepatrný odstup a vidíme, že se jedná nanejvýš o nechtěně komickou imitaci čehosi minulého, navíc v maximálním pohodlí. A nejde jen o Giulia Mozziho, vidíme to všude kolem (i u sebe).
Stačí si vzpomenout, že nedávno se česká spisovatelka na knižním veletrhu ve Frankfurtu skrze svůj projev nastavila do pózy Boženy Němcové zkřížené s neohroženou bojovnicí proti režimu, ba téměř s věčně pronásledovanou politickou vězeňkyní.
Nejprve si připomeňme…
Stejné je to v případě současných protestů spojených s veřejnoprávními médii. Vedle upřímné snahy uhájit tuto součást demokratického státu si nelze nevšimnout, že za tím též stojí touha mladých zažít si svůj listopad 1989, onen pozitivní vzmach, jelikož tehdy ještě nebyli na světě. Proto prozpěvování Modlitby pro Martu a Bratříčku, zavírej vrátka může opět působit jako imitace sametové revoluce. Pro leckoho takové počínání tedy může být legrační, ovšem je dobré si uvědomit, že se jedná o důsledek omezených možností přítomné doby a že tento aspekt zasahuje do nejrůznějších oblastí.
Obdobná byla i pozice Giulia Mozziho (1960), jenž se – riskuje směšnost – pokusil vyhrát souboj s omezeními vězícími v současné literatuře. Jednoduše řečeno: snažíte se prorazit strop a při tom se pod vámi může propadnout podlaha. Lze tu citovat z výborného doslovu Maura Ruggiera: „Pojem ,literatura’ v tomto kontextu přirozeně neznamená současnou proliferaci románu-exhibice, románu ,selfie’ ani vyprávění, které se snaží vydávat prosté inscenování takřka bezvýznamných biografií za literární dílo. Naopak jde o text schopný stát se nástrojem hluboké reflexe a pokud možno i poznání.“
Opakování
Nad Opakováním si uvědomíme, že už jen ten prostý fakt, že se Giulio Mozzi o cosi pokusil, že riskoval, je hoden ocenění. Tak krotká, zplihlá, nevýbojná dnešní literatura je. Avšak pro někoho je taková zkrocenost kýženým stavem: o knižních novinkách si štěbetají ženy v kancelářích, takže slaví prodejní úspěch. A nikoli pouze to, vedle skutečnosti, že se jedná o bestsellery, jsou to již dnes rovněž počiny sbírající ceny: ze suterénu čtiva jsou tak vyzdviženy do nablýskaných salonů ctihodného písemnictví. Díky tomu jsme se zbavili tíživé dvojdomosti. Jednu literaturu chválí kritici – většinou to, co se nedá číst – a druhou literaturu čte lid. Nyní je to přehledné: literární kritika už téměř vyhynula – rovněž ve veřejnoprávních médiích –, a my se tak nemusíme stydět, že hltáme čtivo. Podstatným se stává to, co se hojně prodává. A když je to podstatné, tak si to zaslouží ocenění. Literární cena je pak potvrzením, že se takový titul nejen podstatným zdá, ale že podstatný opravdu je, a proto se následně prodává ještě víc. To je technologie, jejímž prostřednictvím se legalizuje kýč.
Pro tento stav tu jsou další důvody, které si můžeme ukázat přímo na Opakování. Zaprvé je to skutečnost, že současná situace je natolik kritická, že literatura je v natolik havarijním stavu, že kdo to s ní myslí vážně – jako Giulio Mozzi –, ten musí nutně začít právě u ní. Proto se v těchto dílech často mluví o literatuře, což většinové čtenáře nudí a mate. V románu italského prozaika se například vracíme k Donu Quijotovi či k Obrazu Doriana Graye.
Životní pády v Padově
Zadruhé odvážné počínání vyžaduje experimentálnější podobu. Což je pro většinového čtenáře opět nekomfortní. Avšak – a to je důležitější – pro náročného čtenáře jde paradoxně znovu o pouhou imitaci, jelikož vše už bylo ve 20. století vyzkoušeno, vyndáno na pult a dnes si mohou literáti dle libosti vybírat, ovšem aniž by takový způsob byl nezbytný. Je to pouze možné. Naléhavost chybí. A i kdyby ne, jedná se každopádně o formu, jež je vnímána oproti předchůdcům jako krotká, jelikož dnešní autor, například Giulio Mozzi, využije jen to, co pasuje k tomu, co chce vyprávět, to jest ne všechno objevené.
A ještě zatřetí. Většinový čtenář je od románů, jako je Opakování, odrazen tím, že je na konci ponechán v nejistotě a nechápe, že tak to má být, tak má román účinkovat. Má dojem, že musel cosi nepochopit. V opačném případě – jelikož většinový čtenář je člověk, který normálně nečte, nemá načteno – postrádá sebevědomí na to, aby si troufl říct, že dotyčný text je pozérský nepodarek.
Itálie je země přirozeně členitá a spisovatelé se nestydí zůstávat doma. Proto Giulio Mozzi píše o „své“ Padově. Riskoval, že se mu dílo zhroutí, ale bez toho nemá cenu začínat psát.
Opakování přeložila Alice Flemrová a je třeba zdůraznit, že nakladatelství této italianistky a jejích kolegyň působí v poslední době jako ostrůvek jistoty v moři nejistoty. Nic si nenamlouvejme, knižní trh je samozřejmě v první řadě byznys, ovšem v současnosti tam byznysu valem ubývá – a s ním i literatury: v knihách je většinou leccos jiného, jen literatura to není.
Dámy z Meridione by se jistě taky vydání knihy, které by se prodalo sto tisíc výtisků, nebránily, nicméně není to evidentně důvod, proč nakladatelství zakládaly. Taktéž citovaný doslov upomíná na dobrou praxi socialistického Odeonu.
Román Giulia Mozziho pak v mnohých aspektech upomene na loňský počin nakladatelství Meridione – překlad románu Daria Ferrariho Přestávka skončila (2023). V obou případech se jedná o rozsáhlé románové debuty zralých autorů, kteří zde dosud nebyli známí. V jejich středu stojí hlavní hrdinové „váhaví střelci“. Dále je jimi potvrzena teze, že Itálie je země přirozeně členitá a spisovatelé se nestydí zůstávat doma. Proto Dario Ferrari píše o Viareggiu a Giulio Mozzi zas o „své“ Padově. Oba prozaici navíc výrazně riskovali, že se jim nakonec jejich dílo zhroutí, ale bez toho nemá cenu začínat psát.
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V neposlední řadě v obou románech najdeme stíny italského terorismu, který probíhal v takzvaných olověných letech: od šedesátých do osmdesátých let 20. století. Přičemž český čtenář těžko dokáže posoudit, zda se jedná o cosi běžně frekventovaného – jako dejme tomu v české literatuře zmínka o normalizačních letech –, či o snahu vydolovat z minulosti cosi dramatického. Giulio Mozzi psal svůj román víc než dvě desítky let, což se projevuje mimo jiné v takových detailech, jako že se zde píše na stroji a fotky si lidi pořizují v samoobslužných kabinkách.
Kapitoly, seřaďte se!
Do publikování Opakování byl Giulio Mozzi znám jako povídkář, takže se to, jak fragmentárně je román vybudován, může zdát logické. V kapitolách jsou nám vyprávěny izolované příběhy, ovšem mající totožné postavy. Často se opakuje též datum – 17. června. Navíc se příběhy opakují, respektive pokračují, vyvíjejí se. Kapitoly tak mají totožný název, akorát je přidáno pořadové číslo. Což mimochodem naznačuje, že autorem určená posloupnost – nikoli vždy chronologická – má smysl a má být dodržena.
Víme, že ve slavném románu Nebe, peklo, ráj (1963) Julio Cortázar kromě předloženého pořadí kapitol nabídl ještě alternativní cestu. Ano, v knize to z podstaty věci nelze zařídit jinak, než aby cosi předcházelo a cosi jiného následovalo, kapitoly nutně musí být nějak seřazeny, i kdyby to chtěl tvůrce třeba nechat cele na čtenáři. B. S. Johnson se těmto knižním okovům pokusil vzepřít v Nešťastnících (1969), když kapitoly románu nabídl nesvázané pouze v boxu imitujícím knižní svazek, aby si je každý mohl sestavit či promíchat dle libosti, pokud k tomu bude mít chuť a odvahu.
O Giuliovi Mozzim se však na přebalu též dočteme, že je zakladatelem školy tvůrčího psaní a že se svým přítelem výtvarníkem stvořil smyšleného umělce a sám potom předložil dílo fiktivní básnířky, jež za života knižně nepublikovala. A on následně sestavil její literární pozůstalost. Mohli bychom i tady přispěchat s tvrzením, že to dává dobré předpoklady Opakování. Z literární historie sice dobře víme, že počínání takovýchto hravých všetečků může dopadnout jako úchvatná intelektuální zábava, nicméně nezakrývejme, že někdy z toho vyjde pouze otravná nuda.
Opakování je románem, který se neustále třepí. Stejně tak románem, v němž se vše komplikovaně propojuje. Hlavním hrdinou je Mario, jenž ale mnohdy není hlavním hybatelem dějů. Pohybuje se mezi dvěma ženami – Violou a Biancou. Pohybuje se mezi dvěma městy – Padovou a Římem. Dále se pohybuje mezi autobiografičností – je spisovatel a nakladatelský lektor – a románovou fiktivností.
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Jednota je tu neustále nabourávána uzavřeností jednotlivých kapitol a vůbec „příběhů“, které se střídají a proplétají, a tímto způsobem je budován celek románu. Jednota je dále nabourávána tím, co v jednotlivých kapitolách čteme. Protože mnohdy je bolestné – nepochopitelné –, že tak odlišné věci čteme o jednom člověku: o Mariovi, o Viole i o Biance. Takže na čtenáře tlačí ona roztřepenost – musí si to sám pospojovat –, ale naopak se mu nechce spojovat to, co ho autor nutí vzít na vědomí: že v jedné postavě se snoubí cosi sympatického, přijatelného s čímsi přijatelným jen těžko.
Roztřepená jednota
V Opakování se tak přetlačuje nejen autobiografičnost a čistá fikce (lze je skutečně oddělit jako bílek a žloutek?), nýbrž rovněž oficiální životy s těmi neoficiálními. Civilní, prosvětlené portréty s naší temnou stránkou. Nebo taky kultivovaná, racionální část s tou spontánní, animální. V románu Giulia Mozziho ta druhá mívá podobu sexu, a to většinou velmi drsného. Někdy se vlastně už nejedná ani tak o sex, nýbrž o jatka, při nichž si slaboch možná potřebuje dokázat, že je silný, že má nad někým převahu. Je zde totiž ještě další člověk navázaný na Maria, a to je mladík Santiago. A pokud bychom měli zmínit nějaký vrchol Opakování, potom je to v závěru zařazená dvacetistránková kapitola Dopis.
Kdybychom řekli, že románová prvotina italského prozaika je jakýmsi předělem v literární historii, cosi bychom si nalhávali. Nicméně román Giulia Mozziho dozajista přináší poctivou snahu a nevšední porci literárního umu a kuráže. Dost možná velice přesně vytyčuje kótu současných literárních možností, tedy u těch, kdo se o něco upřímně snaží, i když to vposledku může vypadat jen jako směšná imitace. Vedle plytkých bestsellerů pochopitelně nemá Opakování u běžných čtenářů šanci uspět. A při porovnání s velkými díly minulosti neuspěje rovněž. Ale pokusy překonat tuto sendvičovou past jsou rozhodně hodny opakování. Pořád lepší ten, kdo nepřeskočí, než ten, kdo podlézá (čtenářům).