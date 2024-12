Máme miminko, je to cizopasník! Román Jonáše Zbořila akcentuje módní společenská témata

Kyvadlo pohybující se mezi stejným a jiným, to je pohyb, jejž sledujeme ve Floře hned na několika úrovních. Kniha na první pohled působí jako zpestření české prozaické produkce, jež se nejčastěji noří buďto do minulosti, najmě do 20. století, případně do lidského nitra. Proto může působit osvěžujícím dojmem, že Flora jde mimo tyto vyšlapané chodníčky.

Nadto se může zdát, že právě takto od čehokoli konkrétního oproštěný příběh by mohl být i tím, díky čemuž by česká literatura mohla prorazit do světa. Flora je přehledná a srozumitelná… Je to próza podobného typu jako Únava materiálu (2016) Marka Šindelky či Jezero (2016) Biancy Bellové. Próza vykostěná od všeho lokálního a autobiografického, tedy odlehčená, a tím mající spoustu prostoru k nejrůznějšímu obecnému domýšlení.

Nájezd a protihluková zeď

Jonáš Zbořil (1988) byl dosud v literární komunitě znám coby básník, má na svém kontě dvě sbírky, první s názvem Podolí (2013) byla spíše osobní lyrikou, zatímco ta druhá, Nová divočina (2020), se přimykala k módnímu proudu takzvané environmentální poezie, která se dá ve zkratce charakterizovat rovněž módním souslovím: klimatický žal.

Flora Jonáš Zbořil Vydalo nakladatelství Paseka, Praha 2024. 168 stran.

Je to ale zároveň zájem o veškerou tu ošklivou krásu, kde se skrze nedokonalé či rozpadající se výdobytky pána tvorstva hlásí o slovo znovu příroda – nejčastěji jde o periferní městské prostory, případně místa, která zůstala viset mezi centrem a satelitním prstencem a dočasně nejsou využita, i když jistě již figurují v plánech městských architektů.

Jonáš Zbořil popisem slepého oka velkoměstské urbanizace svou Floru rozhodně nezatěžuje tolik, jak bychom asi čekali, nicméně tento prostor stojí v základu prostého příběhu. On a ona objeví v zanedbané zahrádkářské kolonii, kde zdědili chatku, cosi živého, o což se především Sára následně stará, patrně i proto, že se jim nedaří mít děti.

Příběh je to tak prostý, že by patrně bylo dobré vykreslení zanedbaného prostoru věnovat více místa. Každopádně Jonáš Zbořil vsadil na úsečnost, lapidárnost. A v tomto směru rozhodně udělal dobře, protože se tak aspoň nedá říct, že by ve Floře něco přebývalo. Ano, možná to byla jenom z nouze ctnost, ale to není podstatné, výsledek, co se týče samotného budování textu, působí vyspěle.

Přesto Flora nic převratně nového nepřináší. Při čtení člověku z paměti vyskakují dávné zážitky počínaje Dnem trifidů (1951) Johna Wyndhama a konče E. T. mimozemšťanem, jehož hlava v kapuci se v nosiči cyklotrialu komicky třese, když se ho parta kluků snaží zachránit… A nad Sářiným počínáním si člověk vzpomene i na komicky zoufalou Milču z Hřebejkova snímku Horem pádem, která je z bezdětnosti tak nešťastná, že z kočárků krade miminka.

Adam při probírání starých knih nalezených v chatce mnohé příbuzné tituly taky najde, což je elegantní, i když opět nijak zvlášť invenční způsob, jak dát znát, že cosi zde bylo již předtím… Později Adam čte tvorovi, jehož pojmenují Flora, také Otesánka Františka Hrubína. Protože přinesla Flora svým pěstounům – dětem, které chtějí mít dítě – rodinné štěstí, nebo je pouze vysává?

Flora ovšem nabízí též další otázky. Adam Sárou musí se svým batoletem, či jak to nazvat, zůstat v zahradní kolonii, jež je označena velevýznamně jako Step, asi aby to znělo dostatečně tajemně a „východně“. Proč, to tak úplně nechápeme. Stejně tak Adam chodí značně liknavě do zaměstnání, ale nikomu to příliš nevadí. Vůbec finanční problémy stojí naprosto mimo svět Adama a Sáry. Je to pro ně v tu chvíli nepodstatné – anebo jsou tak zajištěni, že to pro ně nepodstatné může být? V jedné vzpomínkové scéně se dostáváme do velkého domu Sářiných rodičů, tak možná platí to druhé… Třeba je pro ně pobyt v nepohodlné chatce zpestřením nudného, zajištěného života.

Slušivý přívěsek

Když porovnáme Floru s jednou českou prózou z posledních let, která dozajista vystupuje z průměru – s Přípravami na všechno (2020) Elsy Aidse –, vidíme jasný rozdíl. V textu Elsy Aidse je život „bílého odpadu“ na městské periferii nasvícen tak ostře, až máme pocit jakési faty morgány, a to včetně sociální reality. Vedle toho Flora vyznívá jako pouhá literární hra, jež nic nereflektuje, a tak nám vlastně ani nemůže říct nic podstatného – nepříjemného – o našem životě.

Ti, kdo Floru nadšeně vyzdvihují s pocitem, že tak budou vypadat „jinak“, odvážně, ve skutečnosti vynášejí do nebe dílo, které jejich voňavé a nažehlené životy neatakuje, je to jen ornament, další přívěsek, s nímž jim to zas o trochu víc sluší. Proto bylo v souvislosti s Florou zmíněno Jezero Biancy Bellové a Únava materiálu Marka Šindelky, dal by se přidat Liliputin (2022) Jana Němce. Jsou to bezpečně apartní texty, snobské a neprožité.

Jde jen o hry na závažnost v kontextu naší země, kde se naštěstí nic závažného neděje. Můžeme si to uvědomit třeba při čtení českého překladu Internátu (2017) ukrajinského spisovatele Serhije Žadana, abychom zůstali u čerstvé literatury, protože porovnávat Floru například s Cestou (2006) Cormaca McCarthyho či se Životem a dobou Michaela K. (1983) jihoafrického nositele Nobelovy ceny J. M. Coetzeeho už by zavánělo nefér úderem.

Na úrovni samotného textu si tedy Jonáš Zbořil počínal velmi dobře – přichýlil se raději ke stručnosti, což je vždycky lepší varianta než upovídanost. Ano, mohli bychom tvůrci vyčítat, že fikční svět Flory je vybudovaný velmi chatrně, ale pak bychom se mohli chytit do pasti: být obviněni z toho, že chceme mít všechno dourčené, dopovězené, přitom umění přece často pracuje s náznakem a vyžaduje čtenářovu spolupráci.

V souvislosti s tím je nutno zmínit, že v posledních letech se stupňuje jakýsi námitkový teror, zvláště na sociálních sítích snadno praktikovatelný. Když recenzent přednese výtku, autor ihned přiskočí a znuděně na adresu toho tupého tvora dodá, že je to tak právě proto, že… a může následovat jakékoli zdůvodnění. Nicméně dílo by mělo obstát bez toho, aby ho tvůrce ex post vysvětloval.

Na úrovni umělecké výpovědi je Flora naopak velmi problematická. Neříká nic nového, nic riskantního, nic, co by muselo být řečeno a co bychom četli se zatajeným dechem. Próza sice chce být tím, co Jonáše Zbořila nasvítí jako odvážného umělce, ale ve skutečnosti je to četba pohodlná jako ta nejteplejší bačkůrka. Příznivci tak budou nadšení a ostatní se bez čtení Flory snadno obejdou.

Autor je literární kritik