Mimořádně zdařilý literární debut. Je Marie Škrdlíková objevem loňského roku?

Začněme malou odbočkou. Nedávno autorovi tohoto článku jeden přítel, univerzitní profesor, doporučil k přečtení novelu z roku 1964, již vydala debutující tvůrkyně.
Jelikož ale tehdy bylo období, kdy mohl konečně začít publikovat Hrabal, dále tu byli Kundera, Škvorecký, Fuks či Lustig, dnes se o této prvotině prakticky nikde nic nedočteme. Což je škoda, neboť pokud si ji přečteme, vidíme, že jde o stále svěží dílo, které přečkalo šest desítek let.
Ne že by stavělo literární historii na hlavu, že by se kvůli ní musela přepisovat, jenom tiše sedí v koutku a čeká, zda si jí někdo všimne – i proto, že spisovatelka na ni nenavázala, později pokračovala už pouze v nižších žánrech.
Jak to bude za půlstoletí s Marií Škrdlíkovou (1999), teprve uvidíme, respektive toho se již většina z nás nedožije. My nanejvýš zaznamenáme, zda letos posbírá za svůj prozaický debut Jak dlouho se spí, když kvetou orchideje, který vydalo Nakladatelství Lidové noviny, všechny ty literární vavříny určené pro objevy roku, včetně Ceny Jiřího Ortena.
|
Ostatně není od věci si projít seznam dosavadních laureátů tohoto ocenění, jež je určeno pro autory do třiceti let. Vidíme v něm ty, kteří naplnili potenciál, a vedle nich ty, kteří cenu obdrželi patrně jen kvůli tomu, že ten rok byla slabá nabídka, případně kvůli slabé rozlišovací schopnosti poroty, a nakonec mezi oceněnými najdeme rovněž ty, kteří se po debutu naprosto odmlčeli.
Melouny máš rád
Již dávno nežijeme v době, kdy by se obdivovalo umění v tom smyslu, že se má jednat o výkon, který ostatní nesvedou – například nakreslit pověstného koně –, naopak jsme se dostali do situace, kdy jsou například vzdělaní hráči na smyčcové nástroje nuceni si přivydělávat přizvukováním během koncertů rockových kapel v jejich tříakordových písních.
A v literatuře dnes ve středním proudu hraje prim tvorba, která neodděluje nadané (literáty) od nadání postrádajících (čtenářů), nýbrž odděluje ty, kteří psát neumí, od těch, kteří sice psát taky neumí, a přesto vydávají knihy. Což je pro řadu čtenářů hodno obdivu: Oni dokážou něco, co my ne, totiž vydržet ty dlouhé hodiny a dny sedět a vytvářet rozsáhlý text… Protože úroveň psaní, schopnost vyjádřit se sice v důsledku esemesek, e-mailů či sociálních sítí obecně značně poklesla, ovšem zároveň tyto komunikační nástroje daly širokým vrstvám falešný pocit, že psát dovedou. Že na tom přece nic není.
KNIHA TÝDNE
To u Marie Škrdlíkové rozhodně máme pocit, že dokáže něco, co my bychom nedokázali. Tady se ocitáme na poli umění. Třeba i při letmém srovnání s loni tak vynášenými prozaickými debuty Emmy Kausc a Kristiny Hamplové, které ovšem ve skutečnosti byly v prvním případě intelektuálskou pózou, za níž se skrývala pouze bezradnost a marný boj se stylem, a v druhém případě snaha nabídnout cosi ztřeštěně nekonvenčního, což se nakonec obrátilo proti tvůrkyni samotné, neboť si s tím, co započala, nevěděla v závěru rady.
U knihy Jak dlouho se spí, když kvetou orchideje je hlavní devízou fakt, že vše je tu nepevné, nejisté, rychle se měnící, jelikož se nejčastěji mluví z pohledu dospívající dívky hledající své místo ve světě – což, jak si uvědomíme, je umožněno jenom díky tomu, že ten, kdo to vidí a kdo o tom píše, je pevný a jistý, třebaže možná jen intuitivně.
Zároveň si nelze nevšimnout, že v každém textu má tato dívka, mnohdy též vypravěčka, jiný počet sourozenců či rodičů, kteří ji vychovávají. Jako by se tak Marie Škrdlíková snažila zametat stopy, nasazovat si masky, přitom soubor působí velmi kompaktně – a to i proto, že se nedá říct, že by obsahoval jeden fantastický text a pak jiný třeba zcela nadbytečný. Všechny stojí v jedné řadě a doplňují se.
V próze Den zadků si dokonce vypravěčka, aby dorovnala sestřiny kariérní úspěchy, vymyslí, že napsala novelu, která bude brzy knižně publikována. Dále se zde dočteme o tom, že tato malá lež logicky navazuje na její juvenilní snahy: „Měla jsem pár čtení, vybraly mě do finále nějakých soutěží, ale básně mi nikdy nikdo nevydal. Nejspíš nebyly moc dobré.“
Něco podobného se dozvíme o autorce na obálce knihy. Vyprávění prostupuje i několik ukázek z básnické tvorby: „Byla jsem v Lidlu, říkal jsi, že melouny máš rád. Ale já myslel prsa, ne ty k jídlu. Kdo to teď bude žrát?“ Dokážeme si představit, proč (by) taková poezie neuspěla: nabourává zažitou představu o tom, co má být poezie. Cosi vážného, závažného.
Co ještě není pravda
Nebezpečné u křehkých debutů bývají též odkazy na jinou literaturu, neboť se v důsledku toho začne dílo drolit a stává se pouhým komentářem provinčního blouznivce, který by chtěl psát jako někdo kdysi kdesi, ovšem nesvede to – a kdo by chtěl číst takové poddajné rezignace okresního formátu?
U Marie Škrdlíkové toto srovnání opět přichází přirozeně, a jelikož si je debutující prozaička jistá svou nejistotou, noblesně to ustojí: „Vzpomněla jsem si na povídky Oty Pavla, ale ten píše jinak než já. Jeho příběhy jsou víc o ostatních než o něm, takhle já psát neumím. Nakonec je to vždycky o mně, ať je to, o čem chce.“
Když se autorka rozhoduje mezi literárností a autentičností, volí druhou možnost, což je u básníků přešlých k próze spíše výjimkou. Žádná redukující krasomluva.
Bravurní je potom finále souboru, v němž se snoubí skvělá schopnost formulovat, nebrat se vážně a zároveň uvědomování si skutečnosti, že život ještě není ani v půli se svou poutí. Příběhy jsou tak zatím dokořán otevřené, zatímco literatura touží po efektních vyústěních: „Možná přece jen zkusím napsat o tátovi, o tom, že už se ho nesnažím vyléčit. A ani žádné jiné muže už nezachraňuju. Psát můžu o čemkoliv. I o věcech, co ještě nejsou pravda.“
Postávání na prahu dospělosti a jeho překračování tam a ve vzpomínkách zas zpátky, to je vůbec výrazný prvek prvotiny rodačky z Uherského Brodu: „Po čtrnácti letech školy pro mě nastal první volný podzim. V té náhlé prázdnotě nemělo smysl brečet nebo se hroutit. Tichá nespokojenost, které máma říkala: Hlavně že jsi spokojená.“
Na jednu stranu se zmiňuje víra v Boha jako běžná součást rodinného života. Avšak stejně často jsou rodiny rozbité, někdo odešel a už se třeba ani neozval… Nicméně kniha Marie Škrdlíkové není výhradně přehlídkou současné normálnosti, tedy toho, že nikde nic normálního není:
„Tak co máme dnes za den? zeptal se. Den Páně, řekla Adéla z legrace. Máma nás donedávna nutila s ní chodit do kostela. Tohle z toho vzešlo. Ale houby den Páně, normální úterý, bránila se máma. Táta otevřel úterní stránku. Nahoře na liště něco přečetl, pak řekl: Jak normální! Významný den tady píšou. Den předků. Hmm… A zítra bude Den zadků, řekl táta. V některé momenty jsme byli opravdu rodina. A nešlo si představit mít jinou.“ Dívky a mladé ženy v této knize jsou pořád obklopeny dalšími lidmi, ale přitom jsou věčně osamělé.
|
Stejně tak zde opakovaně čteme o odchodech do školy či za prací jinam – do anonymity většího města – a zároveň o neustálém vracení se domů. Notabene když už název knihy naznačuje to, o co tu mnohdy zakopáváme: o jakousi až fyzickou prostoupenost přírodou.
A já se nebránila
Nesmíme přitom zapomenout, že zrovna věk dospívání je obdobím, kdy je lidská podoba nejvíce elastická, člověk si dokáže být naprosto cizí. Nevíme, co jsme a co už ne. Opakovaně zde jsou pasáže, kdy jako by do plaché dívky vstoupilo cosi, co z ní dělá v konzervativním prostředí nekonvenční živel. K tomu se do cesty postavilo cizí ženské tělo, které jí bylo bez varování přiděleno.
S tímto nezapadáním do obvyklých rámců souvisí velké téma současnosti, totiž gender. Marie Škrdlíková ho dokáže nanést naprosto civilně, nenápadně, netěží z toho žádné laciné body, evidentně netouží po tom, aby se o jejím debutu říkalo, že je to kniha o problémech se sexuální orientací či genderem, neboť to nepotřebuje, má jiné přednosti. Navíc by ji to nemístně redukovalo, i když právě takové zkratkovité nálepky dnes slaví úspěch: „Je mi šestnáct, učím se malířkou pokojů, baví mě nosit montérky a sedět nahoře na štaflích, tam najednou nezáleží na tom, jak se jmenuju ani jestli jsem holka, nebo kluk.“
Jinde tato osamělá lovkyně, která si peníze na ledovou tříšť a hranolky musí vytáhnout za bílého dne z kašny, přiznává: „Jsem víc břízou než holkou. Patřím rozkvetlým loukám víc než sem. Není to o tom, že chci být kluk, ale spíš o tom, že nechci být holka.“
|
V Jak dlouho se spí, když kvetou orchideje nechybí ani další aspekty ze života křehkých majitelů „plovoucích pohlaví“. Najdeme tu dialog, který jako by vypadl z filmů Joachima Triera, kde jsou postavy neustále psychicky rozsypané a hodně o tom mluví: „Jak to zvládáš? zeptal se. Nezvládám, odpověděla.“ A ochomýtne se tady i chlap prasák: „Teprve tehdy, když jsem ho po dvou letech znovu viděla, jsem si uvědomila, co je to za hajzla. Jak mi sahal pod tričko, jak mi říkal kočičko, usměj se. A já se nebránila.“
Rovněž v těchto momentech jako by vypravěčka zůstávala příznačně na pomezí – zde starého světa, kdy by sama spoustu věcí nemohla, a toho nového, kdy sice může leccos, ale většinou to vede pouze ke zmatku a nerozhodnosti. Nicméně vidí už, že nelze na ničem příliš lpět, neboť to člověka akorát oslabuje: „Začínala jsem si zvykat, že lidé se v životě objevují a mizí jako jídlo v lednici.“ Navzájem se používáme a spotřebováváme. Nejbližší se rázem mění v ty, které nenávidíme nejvíc na celém světě.
Próza dne básníků
Na pomezí potom stojí Jak dlouho se spí, když kvetou orchideje rovněž, co se týče jazyka. Mohlo by se zdát, že moravské prostředí, navíc prodchnuté vírou v Boha, zplodí jazykově decentní dílo hygienicky balící svět do archaické vznešenosti. Ovšem Marie Škrdlíková nic takového nedělá, a jelikož píše o světě mladých, narazíme tu i na vulgarismy, pokud jsou namístě. A vedle anglicismu „mít sex“ tady musíme snést užití téhož slovesa v souvislosti s věkem, což je pro změnu moravismus typu „on má pět“. Dá se asi říct, že vždycky, když se autorka musí rozhodovat mezi literárností a autentičností, volí druhou možnost, což je u básníků přešlých k próze spíše výjimkou. Žádná redukující krasomluva.
Ani jednou v tomto článku nebyla drobná próza Marie Škrdlíkové označena jako povídky, neboť se nejedná o žánr, který tím tradičně rozumíme a který v novodobé české historii nejlíp ovládli Jan Balabán a Emil Hakl. Ve zdejším literárním prostředí se nicméně rozšířil namistrovaný dojem, že když někdo napsal cosi dlouhého jako román, něco tak krátkého, jako je povídka, zvládne levou zadní.
|
Nejlepšími tuzemskými prozaiky zpravidla bývají ti, co začínali jako básníci – vidíme to i u klasiků, jako jsou Hašek či Hrabal –, čehož důsledkem je však to, že románový žánr je tu stále velmi málo propracován, zůstává se spíše u „zpovědi“. Básníci ovšem přecházejí k próze též proto, že vše kolem nás je prostě prozaické, nejde o svět jedna báseň. Přičemž poetové často nezůstávají u kratších próz jen kvůli vlastním limitům, nýbrž rovněž proto, že tento svět je zkrátka fragmentarizovaný, což se v něčem musí projevit.
Ze všeho výše řečeného vyplývá, že Marie Škrdlíková je jméno k zapamatování. To, že vydala prvotinu, jakou jí můžou všichni závidět, jí už nikdo nikdy nevezme: zatímco jiní se složili, ona složila obraz svého rozpadu. A třeba si ji za šedesát let taky kdosi přečte a bude mile překvapen.