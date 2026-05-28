Po třech románech Abdulrazaka Gurnaha přeložených do češtiny můžeme říct, že Badár je typickou postavou příběhů nositele Nobelovy ceny narozeného na Zanzibaru. A stejně jako v předchozích románech se i v Krádeži vracíme na africký kontinent, odkud mladý Abdulrazak Gurnah (1948) musel odejít do Velké Británie, aby ušel nevraživosti, která zavládla vůči indickým a arabským obchodníkům po konci kolonizace.
Movití asijští přistěhovalci se tehdy stali novými nepřáteli. Proto budoucí spisovatel byl nucen jít tam, odkud kolonizace vzešla, a začít mluvit a psát jazykem kolonizátorů. Především ale byl nucen odejít s prázdnýma rukama, a nikoli proto, že by chtěl, nýbrž proto, že musel.
To už jako bychom popisovali obrysy Badárova osudu i dalších postav z předchozích románů. Tito hošíci bývají otcem kamsi předáni, odloženi – buďto aby ubylo krků, které je třeba živit, případně aby byli živou směnkou bohatému kupci – a nemají doslova nic. Jsou zamlklí, nevýbojní, rádi za cokoli, za málo, bezprizorní, přebyteční. Zůstávají tam, kde to je snesitelné, a nemají roupy, co všechno by chtěli a kde by to bylo daleko lepší: jsou nanejvýš pokorní.
A totéž, co jsme řekli o mladíkovi Abdulrazaku Gurnahovi a o románových postavách stvořených jeho starší podobou, sedí i na samotného spisovatele. Začal pozvolna, nedravě, debutoval až krátce před čtyřicítkou. Jeho romány nejsou nijak příběhově ani jazykově výbojné a až do chvíle, kdy před pěti lety získal Nobelovu cenu, nebyl velkou literární hvězdou. Abdulrazak Gurnah nic nepodrývá ani se nikam nedere. S trpělivostí a úctou přijímá to, co se mu přihodí.
Štěstím obdařený světák Oproti Ráji (1994) a Dozvukům (2020) však v Krádeži (2025) – v nejnovějším románu, napsaném již po udělení nejvyššího literárního ocenění a nyní vydaném nakladatelstvím Prostor v překladu Raniho Tolimata – přece jen najdeme posun, a to do moderních časů. Je zde například internet, a tak se Badár může po bájném, vzdáleném Londýně procházet alespoň za pomoci Google Maps.
Kupodivu ale v závěru narazíme i na Badárovo „povstání“: „Už ho unavovalo trpělivě pořád všechno snášet, vystavovat se na milost a nemilost náhodě, platit u lidí za naivního ignoranta, muset neustále plnit cizí rozkazy a na okolní svět se dívat jen na monitoru počítače. Chtěl pořádně cestovat, užívat si dobrodružství na nečekaných místech a vracet se s pověstí štěstím obdařeného světáka, s plnými kapsami, boubelatou tváří a sebevědomím, které z něj čiší široko daleko, chtěl mít možnost říkat si, co chce.“
Badár trpí tím, že ho kdysi otec odložil a následně byl odvezen, aby u svých příbuzných – aniž o tomto vztahu ovšem věděl – dělal sluhu. Paradoxně se k němu chovají daleko lépe než předtím „doma“. Pomůže mu především syn jeho paní, Karím. I on vyrůstal bez otce, neboť jeho matka Rája byla jako mladičká provdána za již rozvedeného čtyřicátníka, jenž si žádal své: „Sama sobě namlouvala, že tenhle úděl čeká každou ženu, že jí nezbývá než přestát manželovo neúnavné vrážení, protože bez něj by své potřeby neuspokojil, a snad v tom najde aspoň trochu potěšení sama pro sebe.“
Rája porodí synka a krátce potom už manželovy nároky nesnese a utíká zpátky k rodičům. Kam jinam? Přestože otec ji vlastně do tohoto neštěstí vehnal. Zaprvé proto, že tak to bylo tehdy normální. A zadruhé proto, že považoval dotyčného muže za lepší možnost než Rafíka, jenž se začínal kolem jeho dcery točit.
To byla zrovna doba, kdy africká země podlehla socialistické nákaze: „Rafík každopádně po návratu z Kuby jen zářil – na sobě měl zmíněnou uniformu, na hlavě buď čapku, kterou si tak zamiloval Fidel Castro, nebo pro větší pestrost černý baret jako Che Guevara, se soudruhy se zdravil slovy, která tu nikdo nikdy neslyšel, ale záhy je měli znát všichni: vinceremos, la lucha continua, vamos.“
Kaskáda vztahů
Rája vypadá na ženu, u níž bude platit: sotva její život začal, už skončil. Protože opustila manžela, a navíc má na krku synka. Co s ní bude? Nakonec se dokáže emancipovat, nejprve pracovně, potom i vztahově: zakouká se do ní lékárník Hadži z pevninského Dáresalámu. Nicméně někoho přece jen musí obětovat: Karíma. Nechá ho u svých rodičů. Ten má však štěstí, neboť se ho po otcově smrti ujme jeho nevlastní, o hodně starší bratr Alí.
Později se Karím dostává až na univerzitu v Dáresalámu, a dokonce střídavě žije na koleji a u Hadžiho a své matky. Jako by Ráju s Karímem usmířilo to, že syn po matce nic nechce, je na ní nezávislý, přestože ona mu už může poskytnout nejen ubytování. Jeho nevlastní otec Hadži má dostatek prostředků a je štědrý. A další podstatný detail: Rája i Karím jsou dospělí.
V Krádeži sledujeme kaskádu „bratrských“ vztahů uvnitř rodiny. Poté, co Karímovi podá ve správnou chvíli pomocnou ruku Alí, podá ji v potřebný čas též Karím Badárovi, jehož jednoho dne potká v Hadžiho domě, kde začíná pracovat jako sluha. I Karím tomuto ztracenému jinochovi trochu roztáhne křídla, a Badár se tak po čase stěhuje na Zanzibar, kde dostane místo v hotelu. Neodmlouvá a pracuje výborně. Předivo těchto vztahů rovněž určuje specifickou strukturu vyprávění.
Přestože gurnahovští hrdinové bývají osamělí, neboť jejich rodiče je nechávají napospas osudu, nikdy tak díky širokému rodinnému rámci nejsou úplně sami. Svou nezkažeností, nezáludností jako by si říkali o pomoc kohosi zkušenějšího, kdo má srdce a vidí, že Badár a další jsou zrovna v životním momentu, kdy potřebují, aby je někdo nepatrně postrčil kupředu.
Karím nicméně v porovnání s Badárem vypadá jako alfa samec. Je to přece jen důsledek lepší finanční situace: vystuduje vysokou školu, což mu umožní pracovat na ministerstvu a následně získat práci snů. Brzy má odcestovat do Kodaně: „Pak ho bude královsky platit Evropská unie, ve zlatých eurech, nikoli plechových šilinkách jako doma, a tak bude mít dost peněz, aby si pořídil vlastní bydlení.
I on ovšem býval cudným studentíkem: „Karím si říkal, že sexuální fantazie trápí více či méně mnohé z nich a většina studentů neví, co si s nimi počít. Neplatilo to pro všechny – někteří se občas tajně vykrádali do města a po návratu se tvářili jako mistři světa. Ale pro studenty z ostrovů, kteří se o důsledcích a nebezpečí nezávazného sexu dozvídali už v dětství, to platilo beze zbytku, stejně jako pro muslimské mládence z pobřežních oblastí a především pro dívky.“
Jenže časy se mění, a tak se Karím brzy po škole zamiluje, ožení se s Fauzií a mají dítě. Fauzia si již nemusí brát toho, koho by jí vybral otec, může se vdát z lásky. Jenže ani tak se dlouhého štěstí nedočká. Karím totiž má románek s nevycválanou Evropankou, jež přijela do této africké země „pomáhat“, patří k Mezinárodní organizaci pro rozvojovou pomoc.
Sebestředně bezohledná dívka to nejdřív zkouší na Badára – bydlí v „jeho“ hotelu –, ale ten se i proto, že pořád pracuje, k ničemu nemá. Těžko tak říct, zda mu ji starší a sebevědomější Karím, když se za ním jednou v hotelu staví, vyfoukne, či zda to spíš vnímat tak, že musí zachránit čest místních mužů, když je Badár takové budižkničemu…
Má peníze a žádnou čest
Stejně tak bude asi záležet na čtenářově náhledu, pokud jde o samotný závěr románu. Nabídl nám zde Abdulrazak Gurnah happy end téměř pohádkový? Příchuť exotické pohádky jeho romány přece mívají. Nebo nám spíš realisticky naznačuje, že ženě se nakonec lépe žije s mužem, který není tak výrazný a který si rovněž v důsledku své nesmělosti bude daleko víc vážit toho, že není osamělý? Badár se dá dohromady s Fauzií, jež zůstala sama s dítětem.
Podobnou pozici jako Badár zastává Tanzanie. Vlastně jsme v trojici románů prošli kolonizací – včetně boje několika evropských národů o tuto kolonii – a následným okouzlením socialistickým táborem, přičemž nejnověji je pro Karíma úžasnou šancí práce placená Evropskou unií. Jako by Tanzanie taky neustále pohledem hledala staršího bratra, nebo dokonce otce, který určí, co má dělat.
A nejde tu pouze o mudrování o čemsi, co se nás netýká. V tomto směru totiž Krádež několikrát nepříjemně tne do živého i českého čtenáře. Jelikož naše země má velmi podobnou minulost a současnost.
Byla by pozoruhodná debata o tom, zda exportování demokracie (a nejen jí) a krachy tohoto počínání spočívají nikoli v tom, že určité národy nemají dostatek kultivovanosti a tradice, nýbrž v prostém faktu, že v nich převažuje odlišná mentalita, proto ta nepřiléhavost cizorodého prvku. V literárním prostředí by pro změnu mohla zaznít podobná otázka ohledně románu: menší a méně tradiční kultury včetně té české možná trpí především nižším sebevědomím, které se odráží v napodobování cizích vzorů…
Britský román, dříve silně čerpající příběhy z kolonií, je v posledních desetiletích občerstvován a měněn právě autory pocházejícími z bývalých kolonií, čehož důkazem je rovněž Abdulrazak Gurnah.
Kardinální otázkou potom je, zda se jedná o obdarovávání, či naopak o titulní krádež. Protože název patrně odkazuje na jednu epizodu, v níž se skrývá naznačení toho, jaká ona mladá Evropanka je: malá zlodějka. Třeba se ale jedná jen o nedorozumění, každopádně za zloděje je okamžitě považován Karím.
Fauziina matka na adresu evropské slečny bezskrupulózně pasoucí po zážitcích – po románku s Karímem neváhá znovu dělat návrhy Badárovi – podotýká: „Ta ženská ho musela úplně pobláznit, turistka pitomá – má peníze, ale žádnou čest. Co od nás tyhle lidi chtěj? Proč sem jezděj? Přitáhnou si sem svou špínu a svý peníze a míchaj se mezi nás a jen tak z plezíru nám ničej životy, a my si ty jejich prachy a špatný způsoby nedokážeme odříct. Co po nás chtěj? Jsou všude, v každý zapadlý uličce, koukaj lidem do domů a vždycky s nima jde někdo z našich kluků, hanba aby je fackovala, vypráví jim kraviny a šklebí se u toho jak opice. To nemaj doma moře a pláže? Tahaj nám sem ty svý hanebný způsoby, jako bychom tu měli málo vlastních starostí. Dřív jsme o životě něco věděli, teď se to ztrácí. Už se taky můžeme tak akorát stydět.“
Těžko si při těchto větách nevybavit průvodce se zvednutými deštníčky na Staroměstském náměstí a zároveň tupé, rádoby dramatické projevy tuzemských nacionalistů.
Jsou pravdivé? Nejsou
Nesmíme zapomenout ještě na to nejdůležitější z Krádeže. Badár se leccos o historii vlastní rodiny dozví až díky posedávání se starým zahradníkem Džumou. Taktéž Rája musí otci, jenž ji nechal napospas nešetrnému postaršímu manželovi, přiznat jisté kvality: „Jediná tatínkova dobrá vlastnost, která pro Ráju tyhle chyby vyvažovala, bylo jeho umění vyprávět. Svými příběhy ji okouzloval celé dětství. Věřila, že jsou pravdivé, a připadaly jí pravdivé i poté, co přišla na to, že nejsou.“
Jenže díky Italu Svevovi již více než sto let víme, že doba, kdy mladí museli mlčet, když mluvili starší, skončila. Proto dnes staré nikdo neposlouchá, zato mladí vydávají „paměti“ už po dvacítce. Nejhorší na tom je, že ti strašní otcové se směšně mýlí v tom povrchním, nepodstatném, ale v tom základním mívají nakonec vždycky pravdu. A Abdulrazak Gurnah si to patrně dobře uvědomuje. Proto je tak pokorný a nikam se nedere.