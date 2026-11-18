V novém románu Ajelet Gundar-Gošenové se mimo jiné dočkáme malého zázraku. I jen zběžně v literatuře zorientovaný člověk totiž od prvních stránek myslí na román Davida Grossmana Mít s kým běžet (2000), jelikož jeho hrdinové jsou na pomezí dětství a dospělosti – a stejně tak to je v Nezvaných hostech (2025). Přičemž v románu Ajelet Gundar-Gošenové později – zcela logicky, máme dojem – dojdeme k pasáži, kdy si postavy o románu Davida Grossmana povídají.
A ještě jeden detail připomene Davida Grossmana: hlavním hybatelem v Nezvaných hostech je čtrnáctiměsíční hošík jménem Uri. Stejně se jmenoval syn izraelského romanopisce, který zemřel během vojenské operace v Libanonu – je tomu přesně dvacet let. David Grossman tehdy zrovna pracoval na románu Žena prchá před zprávou (2008), majícím s tím, co se přihodilo, souvislost. Jeho hlavní hrdinka se snaží uniknout před zprávou o tom, že její syn, bojující v izraelské uniformě, padl…
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Mít s kým běžet bylo tehdy v Izraeli velmi populární, prodalo se sto padesát tisíc výtisků. V českém prostředí román prošel poměrně bez povšimnutí. Nicméně David Grossman je zde souvisle překládán – stejně jako jeho kolegové z velké izraelské trojky Avraham B. Jehošua a Amos Oz. Přičemž David Grossman (1954) je už posledním žijícím z prozaického triumvirátu a připomeňme, že nanejvýš zasloužený mezinárodní úspěch slavil ještě s pozdním románem Přijde kůň do baru (2014).
Je opravdu výjimečná
Jenže svět dnes patří ženám, což potvrzuje taktéž izraelská literatura. Už i v Česku dobře známou hvězdou tak nyní je Ajelet Gundar-Gošenová (1982), jelikož Nezvaní hosté jsou již čtvrtým překladem do češtiny. Zájem o tuto autorku je českou verzí její novinky opět silně vybuzen, neboť při čtení Nezvaných hostů se člověk dostane do obdobného rozpoložení jako nad prózami kanadské nositelky Nobelovy ceny Alice Munroové: hluboký obdiv a zároveň intenzivní vnímání ženského elementu.
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Izraelská literatura tak z této generační a genderové obměny vychází výborně. Na rozdíl od jiných literatur. Stačí si říct, že irskou literaturu, kdysi věhlasnou díky Jamesi Joycovi, Samuelu Beckettovi, Williamu Trevorovi či Johnu McGahernovi, dnes ve světě nejviditelněji reprezentuje Sally Rooneyová. Přitom Irové se i v současnosti mohou chlubit výjimečnými díly, dokonce rovněž od ženy, je tu přece Claire Keeganová. Ale ta na to, aby byla šířeji populární, píše příliš dobře.
Razítko na tento sešup jako by dával překlad Nezvaných hostů. Protože kdo si román Ajelet Gundar-Gošenové přečte, ten musí shledat nebetyčný rozdíl: je odvážný, ostrý, bravurně zkonstruovaný. Navíc se jedná o příběh, který se jeví nanejvýš aktuální, ale přitom jde o román mající nadčasové parametry.
Ostatně neutěšený stav se v Izraeli táhne po desetiletí, od jeho založení. Autorka je konkrétní, ale Nezvaní hosté přitom nedisponují pouze puncem nadčasovosti, nýbrž taktéž univerzálnosti.
Důkazem nevšední obratnosti je, že se jedná o banální zápletku – dá se snadno převyprávět –, ovšem důsledky jsou zde komplikované, ba nedohlédnutelné. V tom je totiž skryta past. Kolik spisovatelů by ten prostý příběh odvyprávělo tak, že by vyzněl banálně? Avšak Ajelet Gundar-Gošenová na tomto vratkém nářadí zacvičí sestavu, nad níž nelze než obdivně vydechnout.
Ale aby bylo jasno: není to zas žádná chladná exhibice, pro izraelskou spisovatelku jsou postavy vždy v první řadě lidmi. A pokud jsme začali odkazem na román Davida Grossmana, musíme ještě dodat, že Nezvaní hosté jsou silní dále tím, že nehrají žádnou literátskou hru, naopak překypují životy postav, i když životy, které se hroutí.
To je jasný terorista!
Nezvaní hosté jsou dosud nejútlejším románem Ajelet Gundar-Gošenové, jenž byl přeložen do češtiny: opět ho přinesl Garamond v překladu Alžběty Glancové. Zprvu přemítáme, zda izraelská umělkyně nezačala nepříhodně spěchat nebo zda nepostrádala dostatečně silný impulz k psaní, notabene když si na obálce přečteme zápletku, jež se jeví být velmi těsná. A je tu samozřejmě též otázka, jestli by si s něčím tak třaskavým měla autorka zahrávat. Je to totiž příběh Erica Claptona naruby. Víme, co se světoznámému kytaristovi stalo v roce 1991: jeho čtyřletý syn vypadl z třiapadesátého patra.
To Naomi a Juval v Nezvaných hostech o svého syna na rozdíl od Erica Claptona a Davida Grossmana nepřijdou, ale stane se cosi, a to nevratně poničí tři rodiny najednou.
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Ajelet Gundar-Gošenová jde přímočaře na věc, nikoli zištně, nýbrž spíše s obdivuhodnou kuráží a neokázalou bravurou. V hlavní roli tu je kladivo. Patří arabskému dělníkovi pracujícímu v bytě židovské rodiny. Naomi je naštvaná na Juvala, že ji nechal s cizím Arabem samotnou, navíc když co chvíli Uriho musí kojit.
A zrovna když se začíná zdát, že bude proražena nesmyslná blána předsudků, že Naomi a arabský dělník se začnou k sobě chovat jako lidé, jako bližní, se stane ta nemilá věc, že věčně šmejdící Uri shodí z balkonu kladivo. A zrovna v tu chvíli po chodníku jde syn majitele blízkého obchodu, z Ruska pocházejícího Žida. Zasáhne ho. A když Arabovo kladivo zabije Žida, je přece jasné, že se jedná o terorismus.
Není to jediný nedospělý element Nezvaných hostů. Hned na začátku potkáváme Avrama, etiopského Žida, který začne pracovat právě pro majitele zmíněného obchodu. Včetně nočního vylepování předvolebních plakátů někoho, kdo velmi připomíná Benjamina Netanjahua.
To je další aspekt románu Ajelet Gundar-Gošenové: o postavách se dozvíme spoustu protichůdně působících informací, ale izraelská prozaička dokáže zařídit, aby nám toho, kdo je nám čímsi nesympatický, následně bylo líto. Stejně rozpolcené to je, co se týče synů onoho arabského „teroristy“.
Jednoho z nich Juval s Naomi po té hrozné události nakonec odvezou až domů. Jeho starší bratr je ale posléze vystraší „únosem“ Uriho a později Naomi atakuje dotěrnými telefonáty. Jenže opět si musíme říct, že i to je o úhlu pohledu: dotěrnými a stresujícími pro Naomi, ovšem pokud se na to zkusíme podívat z druhé strany, dost možná to shledáme pochopitelným.
Žvýkačka na koberci
V neposlední řadě poté, co se přesuneme do nigerijského Lagosu, přichází na scénu asociální chlapec s matkou, jež ho nedokáže zvládat, a proto se snaží dostat na terapii k psycholožce Noze. I tady se ukazuje nenápadné mistrovství Ajelet Gundar-Gošenové. Stačí jediný detail, aby navodil správnou atmosféru: odpor vůči odpudivému adeptovi terapie. Protože problémový hošík vtiskne do Nožina koberce žvýkačku. Jak se potvrdí později: je to přesně ten dotěrný jedinec, který na vaši vstřícnost zareaguje drzostí, jelikož si vstřícnost vykládá jakožto slabost. Je stejně otravný jako žvýkačka přilepená na koberci.
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Můžeme z toho vyčíst leccos. Že mladí – míněno nezletilí – přebírají vládu nad světem a pro rodiče se stávají akorát zdrojem zklamání a traumat. Patrně i z toho důvodu se teď všude snižuje věk trestní odpovědnosti. Protože když to vezmeme doslova, v jednu chvíli Naomi kojí své děťátko a v druhé chvíli už má u prsu malého zabijáka, jehož nešťastné počínání zničilo život rodiny onoho arabského dělníka a taky majitele obchodu. A dlouze interpretovat by se dal rovněž ten detail, že Uriho dokáže lépe než Naomi ukonejšit pomlaskáváním jak arabský dělník, tak jeho syn. Co všechno z toho lze vyčíst?
Dále je třeba oddělit dnes tak běžnou snahu o manipulování a nevěrohodnost při sestavování příběhu, na něž v Nezvaných hostech nenarazíme, od obdivuhodného umu, kdy nás Ajelet Gundar-Gošenová dokáže připravit na to, abychom cokoli předloženého přijali. Roli zde hraje autorčina schopnost vše popsat s klidem, důvěryhodně. Uvědomíme si to například při scéně, kdy je Juval pokousán divokými psy v arabské vesnici, kam po incidentu odvezli mladšího syna arabského dělníka, na něhož se před jejich domem po „teroristickém činu“ vrhl rozlícený dav a Juval ho musel chránit vlastním tělem.
Podobně je tomu ve chvíli, kdy se mladá rodina úlevně uchýlí v průběhu vlekoucího se soudního procesu do Lagosu, kde Juval dostal práci. U jiných prozaiků by to okamžitě odkrylo zištnou snahu svůj příběh mezinárodně rozkročit – a nacházeli bychom jeden doklad za druhým, že tvůrce zná dotyčné místo nanejvýš z Google Maps. Ovšem u Ajelet Gundar-Gošenové se nevynoří jediný důvod zapochybovat nebo si myslet, že tímto odskokem chtěla působit exoticky, atraktivně. Nic takového.
I v lagoské etapě života dostane Naomi lekci, a to od bohaté a úspěšné ženy, jež se na krátkou chvíli stane její přítelkyní. Naomi se ale její náhlé otevření velice vymstí. Znovu to můžeme číst třeba jako upozornění, že nové staré přátele si jen tak neuděláme: je to strom, který má kořeny tak krátké a tenké, že se kdykoli vyvrátí.
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Naopak znovushledání Juvala s Nogou zas jako by naznačovalo, že příběhy, které je třeba dohrát, dohrány budou – lidé se potkají, třeba v tak vzdáleném prostředí. A dá se to vykládat ještě lecjak jinak, protože Juval v Africe působí jakožto součást izraelského letectva podporujícího tamní vládu, jež není zrovna premiantem, co se týče demokracie a boje s korupcí.
Cizinec zabíjí Araba
Ještě po samotném dočtení přemítáme o tom, jestli nás izraelská prozaička neošálila, když máme pocit, že je všechno tak uměřené a bezchybné. Jestli jsme náhodou nepřehlédli, že některé postavy nechala vyšumět doztracena, vzala si je do úst, nicméně ve chvíli, kdy je už nepotřebovala, je vyplivla a přilepila na koberec. Ovšem ani tady se autorka Nezvaných hostů nenechá nachytat. Její dílo je bytelné, avšak jen natolik, aby to zas nepůsobilo až příliš mechanicky a dokonale, tedy nevěrohodně a nelidsky.
V první chvíli se tak může jevit jako zklamání – z nouze ctnost –, že se Naomi a Juval a s nimi pochopitelně Uri vracejí na místo činu: domů. Ale co jim zbývá? Do Lagosu totiž jeli hlavně proto, aby zjistili, že před svou minulostí neutečou. A především že neutečou sami před sebou.
Nezvaní hosté umožňují velmi přímočarou interpretaci, umožňují být vnímáni jako nanejvýš aktuální dílo. Zároveň to je román, který klade více otázek, než dává odpovědí. Jistě by si stejně jako zmíněný román Davida Grossmana Přijde kůň do baru zasloužili mezinárodní vavříny, jelikož bezesporu patří k tomu, co vystupuje z literární produkce posledních let. I když se, pravda, mohou zdát jen nepatrným posunutím toho, co dávno přinesl Cizinec Alberta Camuse: Meursault zabíjí Araba, což se jeví jako absurdní. Ale jak pak charakterizovat to, že nakojený Uri zabil mladíka klidně jdoucího po chodníku?