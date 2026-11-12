Máte pocit, že všichni mají štěstí, jen vy ne? Máte dojem, že všichni jsou na rozdíl od vás úspěšní? Namáháte si věčně hlavu, proč se to muselo stát zrovna vám, že pořád nemáte byt, manžela, dítě, nejezdíte na prodloužené víkendy do zánovních apartmánů v malebné krajině, na šest dovolených ročně a že nemáte druhý domov na Tenerife, zatímco všichni ostatní to tak mají zařízené? Proč jste ještě nebyly s někým na Valentýna ve všech těch trendy restauracích? A proč se vám alespoň nepovedlo to, co těm nejméně úspěšným z úspěšných: totiž zpeněžit příběh o tom, jak jste strašně neuspěly?
Možná je to proto, že příliš času trávíte na sociálních sítích, kde každý svůj obraz leští tak, až nemá s realitou příliš společného, a tak se honíte za chimérou. Možná taky příliš čtete bulvární plátky, velkovýrobnu závisti. Vhodnějším čtením do takové situace by mohl být román rumunské prozaičky Ioany Marii Stăncescu (1975) s názvem Mlčení přichází jako první (2024), jejž v překladu Kláry Našincové vydalo nakladatelství Maraton.
Je to titul, který by bylo snadné minout. Název na první signální nijak třeskutý, obálka rovněž nijak zvlášť výrazná, k tomu neznámá rumunská autorka. Vše jako by tu volalo po tom, aby tento počin skončil v knižních výprodejích.
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Jenže Mlčení přichází jako první není román líbivý na první pohled. Hlavní hrdinka Dora sice provádí striptýz, nicméně jde o odhalování jejího života a uvažování, nikoli svlékání donaha. Ano, to je asi to podstatné: zatímco dnes mají mnozí tendenci leccos nelichotivého ze svého života zakrývat, zato své fyzické přednosti odkrývat – co na tom, že je to často práce plastického chirurga –, v případě Dory je to přesně naopak. Nedělá si o sobě žádné iluze, nic si nenalhává.
Pokus o rekonstrukci dívky
Mlčení přichází jako první je románem o světě bez mužů. Zároveň se zde vypráví o tom, že ženy drží při sobě, ovšem pro muže těžko pochopitelným způsobem: soupeří, i proto se bez sebe navzájem neobejdou. Nejlépe je to vidět na Doře a její matce. Matka je jedinou osobou, která se o Doru zajímá, ale zároveň je tím, kdo ji neustále kontroluje, komanduje, jako by si tím nahrazovala absenci náplně vlastního života. Zůstala sama poté, co ji manžel, otec Dory, opustil pro jinou: „Když ve svém životě už nic nebuduje, tráví čas opravováním toho mého.“
KNIHA TÝDNE
Matka si však neuvědomuje – sobecky nechce uvědomit –, že právě to dceru svírá – a hlavně že se do dceřina života již předtím otiskla jakožto negativní příklad, jehož chybné kroky opakuje. Doru rovněž opustil otec její dcery Flavie. Je to jako perpetuum mobile: „V naší rodině ženy trpěly na srdce. A na osamělost.“
V Mlčení přichází jako první se nestane nic převratného. Dora též není ničím zvlášť zajímavá, snad jen tím, že jde o typickou ženu současnosti – a že ji autorka vykreslila velmi přesně. Proto je třeba mít ke čtení románu Ioany Marii Stăncescu odvahu, jelikož tady se žádné chirurgické ani kosmetické úpravy nenosí: „Vzpomínám si, jak máma sedávala po ránu v ložnici na okraji postele a snažila se na sebe natáhnout lycrové punčochy přes oteklá lýtka a tukové pneumatiky na břiše. Pak šla do koupelny a pomocí štětců a barev se pokoušela rekonstruovat dívku, která nejspíš žila pouze v její hlavě a zmizela pokaždé, když se podívala do zrcadla.“
Dora si taky uvědomuje, že určitý posun přece jen spočívá v tom, že její rodiče patřili ke generaci, pro niž bylo normální vdávat se a ženit, i když to mnohdy mělo za následek pouze sdílenou samotu a následný nevyhnutelný rozvod: „Táta stáhl ruku, kterou měl položenou na jejím koleni, sevřel ji v pěst, otočil hlavu směrem k lánům slunečnic, které ubíhaly podél cesty, a mlčel. Máma vytáhla z tašky rébus a já knihu ze seznamu prázdninové povinné četby. V kupé jsme byli sami, a jak jsme cestovali každý zabraný do vlastních myšlenek, působili jsme jako lidé, které svedla dohromady čirá náhoda.“
Když začalo mluvit ticho
Dora ale není ani z těch žen, které by se v nové atmosféře upjaly ke kariéře. Její práce je celkem obyčejná, nudná a ona ji nijak zvlášť nebaští. Ioana Maria Stăncescu zůstává kronikářkou v rámci jediného rodu, přičemž rámování příběhu dějinnými zlomy, třeba tím, že Dora musela evidentně vyrůstat ještě za Ceauseska, naprosto pomíjí, aniž by to text jakkoli ochuzovalo, aniž by působil neživotně, vypreparovaně.
Ani bydliště hlavní hrdinky není nijak výjimečné, je typicky velkoměstsky zaměnitelné: „Bydlíme v malém bytě. Já, Flavia a strach. Muže nemáme. Všichni odešli. Jednoho po druhém jsme je odložily stranou jako zimní oblečení, když je vedro. Svlékly jsme si je. My, ženy z naší rodiny.“
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Babička si prožila své s dědečkem, který pil a chodil za jinými ženskými. Od ní pochází věta vytyčující začátek prudkého sešupu: „Od té doby u nás doma začalo mluvit ticho.“ Proto Doře taky utkvěl obraz babičky a matky, když byly spokojené – ve chvíli, kdy byly zbaveny mužské zátěže: „Byla jsem tehdy malá, ale dodnes je vidím, jak přicházejí shora po návsi, kde zastavoval autobus, jak si vesele povídají, omlazené živým světlem, které se ženám rozsvítí v očích, když samy sobě darují něco krásného.“
Manželství rodičů pro Doru představovalo řev, smutek a trápení: „,Ty jsi ale úplně blbej, Sorine!’ křičela na něj máma, když s ní nesouhlasil, přestože mu to pořád dokola vysvětlovala. Jak máma stárla, táta hloupnul.“
Jenže situace na bojišti se mění každým okamžikem. Otec odešel k jiné – či byl vyhnán? „Byly jsme spolu před Akademií národohospodářských věd, když jsme narazily přímo na tátu a na tu jeho druhou. Pozdravili jsme se, dokonce jsme tam všichni čtyři pár vteřin stáli a vyměňovali si zdvořilosti. Jakmile jsme ale došly na zastávku, máma se opřela o značku zákazu zastavení a rozplakala se.“
Doře později hlavou proudí myšlenky, za něž by ji matka věru nepochválila: „A táta… co asi cítil táta, který po celou dobu mého dětství v matčiných očích jen znovu a znovu chyboval a mlčel, jen občas vykřikl z plných plic ,góóól!’“ Tady se dostáváme opět k tomu, že pod skleněný poklop manželství byli dobovou atmosférou natlačeni dva cizinci. Nebo konzumování manželství jakožto nepřirozeného svazku nutně z těch dvou cizince udělá? A z jejich dětí oběti rodinného chladu?
Ne vždy je mateřská trpělivost hlavní hrdinky románu bezedná a ona to ani neskrývá: „Ani nemůžu jít na Facebook a napsat: ,Ať se ten zatracenej spratek jde bodnout!’“
Hlavní hrdinka Mlčení přichází jako první si je však schopna uvědomit rovněž dusivý účinek úporných matek: „Matky bez dětí jsou jako trupy bez nohou. Zůstanou na místě a nemůžou nikam jít. S otci je to jednodušší. Vedle nich se dá dýchat. Tátové jsou jako vrchol hory. Pro dítě je těžké se tam nahoru dostat, ale jakmile se mu to povede, cítí se silné a volné.“
A jako Dora vidí rozdíl mezi minulostí a současností, tak si uvědomuje též rozdíl mezi venkovskou přímostí a městským předstíráním: „S holkama je to jednoduché, říkaly ženy z venkova. Ty malé poslouchají rodiče. Ty velké nějakého debila.“
Vyzná se v orálním sexu
Dora jako by byla představitelkou těch pasivních žen, které jsou okolím pokaždé nakonec dostrkány k tomu, aby dělaly to, co se údajně dělat má. Ale jelikož tak nečiní z přesvědčení, vždycky to vyjde nějak šejdrem. To se týká i sexu. Respektive ztráty panenství: „,Vždyť i Donna z Beverly Hills to už dělala,’ řekla mi spolužačka. ,A Donna je ošklivější než ty.’“
Valné nejsou ani Dořiny zážitky coby matky samoživitelky snažící se navázat vztah: „Jak jsem cítila jeho jazyk v puse, doufala jsem, že snad dostanu chuť vzít jeho ruku a strčit si ji mezi nohy, nechat jeho prsty odsunout kalhotky a dotýkat se mě. Bohužel, tyhle myšlenky doopravdy fungují jen tehdy, když jsem sama.“
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Aby totiž bylo jasno, Dora to s chlapy ještě nevzdala. Pořád hledá a její nároky se nezdají nijak přehnané: „V mých představách je ideální muž vysoký, o něco starší než já, s pravidelnými rysy, bez výrazných mateřských znamének, bez břicha a bez pleše. Ideální muž nechrápe, nemlaská, nestěžuje si a nekritizuje. Nemá chlupy na zádech ani na zadku, nemá matku, nebo pokud ji má, bydlí v jiném městě. Nemá bývalé lásky, nebo pokud ano, žijí daleko. A nemá děti, nebo pokud má, jsou už dospělé, mají své domovy a nic nepotřebují, protože jsou dokonale samostatné, stejně jako on. Ideální muž je laskavý, velkorysý, má svůdný smích, široká ramena, krásné ruce a silné libido. Vyzná se v orálním sexu, je empatický, věrný, ale především velmi silný. Umí mě kdykoliv zvednout ze země a odnést v náručí, kamkoli je třeba. Ideální muž pochází z rodu válečníků.“
Vidíme, že opravdu není těžké vyhovět těmto skromným požadavkům. A dále vidíme, že Dora – opět velmi typicky – je mimo realitu, zatímco Ioana Maria Stăncescu to velmi realisticky zachycuje.
Setrvalý stav potvrzuje i další Dořin milostný výboj. Na internetu se seznámí s Tomou z Brašova. Zdá se to být citlivý muž. Dora se jednoho dne do Brašova jakoby náhodou, ovšem s jasným cílem, vypraví. Jenže víme, že Dora má matku. A že je to natolik zmanipulovaná hromádka neštěstí, že matce pochopitelně řekne, kam jede, načež je jí ihned naplánována návštěva tamní staré příbuzné – jež se Doře svěří s dalším naivním příběhem nenaplněné lásky, aby toho náhodou nebylo málo. A když nehovoří s touto starou ženou, volá si Dora s matkou… Takže se vrátí domů, aniž se s Tomou vidí.
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I tady je rumunská autorka tak přesná, že se v tom zahlédne spousta lidí pěstujících virtuální vztahy: „Samozřejmě by bylo ještě možné, že by se věci odehrály podle optimistického scénáře, vymyšleného nějakým božstvem, co má zrovna dobrý den, kdy by se rozhodlo dopřát lidem, jako jsme my, romantickou chvíli jako z filmu. Jedno je ale jisté: dokud se nic neděje, může se stát cokoli. A právě to je na tom doopravdy nádherné.“
Obdivuju tuhle generaci
Obdobně výmluvná je scéna z dovolené. Dora má pocit, že musí Flavii bránit před svlékajícími pohledy cizích mužů od vedlejšího stolu. Ve skutečnosti jí však vrtá hlavou, na kterou z nich se dívají. Chrání dcerušku, nebo brání soupeřce? To je ale nadbytečná, naivní otázka: „Vedle mě si Flavia a ten muž od stolu vyměňují pohledy, jako bych tam vůbec nebyla.“
A když jsme v úvodu zmínili sociální sítě, můžeme jimi rovněž skončit. Ne vždy je Dořina mateřská trpělivost bezedná a ona to ani neskrývá: „Ani nemůžu jít na Facebook a napsat: ,Ať se ten zatracenej spratek jde bodnout!’“ Protože už jsme si zvykli, že Dora je nemilosrdná, nakonec tomu dá přesto průchod: „Zatímco dcera pláče, já kouřím a píšu na Facebook: ,Obdivuju tuhle generaci, která ví, co chce, a nenechá sebou orat, jak jsme to dělali my.’“ To, jestli Flavia, až bude větší, bude taky – samozřejmě pouze dočasně – poslouchat nějakého debila, se nedozvíme. Naštěstí.
Ovšem stejně jako se Dora v tomto případě podřídí pokrytectví sociálních sítí, jako by se i Ioana Maria Stăncescu v závěru románu přece jen podřídila knižnímu trhu. Protože náhlý náznak happy endu jako by Mlčení přichází jako první posouval od „románu o ženách“ do kategorie „román pro ženy“. Ženy se holt umí lépe přizpůsobit. Proto přežijí, zatímco z chlapů jsou třtiny ve větru se klátící.