Internetový deník Alarm, pokud jej náhodou neznáte, je asi nejvýznamnější velmi levicové médium. Pravidelně píše o potížích lidí bez práce, o situaci romské komunity, o lidech bez domova, o matkách bez peněz. I on se vrhl na vládu kvůli snaze změnit stravovací normy z povinných na doporučené. V článku média, které samo sebe označuje za nejčtenější progresivní deník v ČR, vystupuje téměř deset expertů, více méně spojených s autory reformy. V textu nemluví jediný strávník, jediný kuchař, jediná šéfka školní jídelny.
Tato zvláštní slepota je typická pro celý pokus o zlepšení školního stravování, v jehož rámci měly třeba jídelny nakupovat nejméně dvě procenta potravin v biokvalitě.
Myslet si, že děti naučíme jíst čočku, když s rodiči chodí na running sushi, je hrozně naivní.