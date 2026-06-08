Respect Festival si za desítky let vybudoval pověst akce s neopakovatelnou atmosférou. Jako otevřená platforma oslavuje pluralitu, toleranci a rozmanitost. Také v roce 2026 zůstává věrný svým tradicím. Celý festival je věnován památce Karla Schwarzenberga, jenž stál u zrodu této myšlenky a byl jeho dlouholetým podporovatelem. Nezaměnitelnou vizuální tvář akci i letos vtiskl známý výtvarník František Skála, jehož originální ilustrace k festivalu už neodmyslitelně patří a dotvářejí jeho specifického ducha.
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JazzFestBrno slaví čtvrtstoletí. Stylově a s velkými jmény
Letošní dramaturgie sází na objevování neznámých hudebních pokladů. Jedním z nich bude ušlechtilý pop z indického subkontinentu, což je žánr u nás dosud neznámý. Pákistánský zpěvák Muslim Shaggan publiku předvede jeho komorní, introvertní polohu. Zcela jiný zážitek nabídne čistě instrumentální egyptsko-belgické trio The Handover. To mistrně čerpá z lidových melodií z povodí Nilu, zasazených do moderního psychedelického rámce. Keňská zpěvačka Ogoya Nengo pak představí naprostý unikát. Patří k posledním žijícím interpretkám písní „dodo“, jež na africkém venkově fungovaly jako komunikační kanál pro oslovování veřejnosti.
Hudba z ostrovů
Naopak současnou tvář africké hudby reprezentuje trio Guitari Baro, které spojuje akustickou a elektrickou kytaru s melodickým perkusivním nástrojem balafon. Velkým lákadlem budou tanzanské The Zawose Queens. Toto duo, tvořené dcerou a vnučkou hudebního vizionáře Hukweho Zawoseho, přiveze ukázku domorodé vokální tradice. Tvorbu jejich předka před čtyřiceti lety světu objevil Peter Gabriel.
Zvukovou pestrost doplní maročtí Berbeři z pohoří Atlas, skupina Araw N Fazaz, kombinující podmanivý ženský zpěv, tradiční nástroje a evropské housle, nebo originální balkánsko-libanonský mix tria Wassima Halala, který dorazí s romským hráčem na syntezátor a bulharským bubeníkem. S novým projektem, jenž vychází z jejího posledního alba Meydan, vydaného vloni, se na festival vrátí hvězda jeho 26. ročníku, nizozemská zpěvačka kurdského původu Meral Polat.
Respect Festival Open Air
Znalci world music ocení také zástupce z Madagaskaru a Kapverdských ostrovů. Madagaskarské rytmy se podstatně odlišují od pevninské Afriky. Původní obyvatelé na ostrov totiž připluli z Malajsie. Skupina Bobo & Behaja v Praze vůbec poprvé představí transovní taneční styl tsapiky, který se zrodil před půlstoletím po příchodu elektrických kytar. Kapverdskou hudbu, v níž se potkává Afrika s Portugalskem a Brazílií, pak reprezentuje Mario Lucio se svým Pan African Bandem.
Respect Festival je koncipován jako ideální cíl pro rodinný výlet. Brány areálu na Štvanici se po oba dny otevírají ve 13 hodin. Vedle hlavního programu je připraveno bohaté vyžití pro nejmenší návštěvníky, včetně vystoupení bublináře, kolotoče, tvořivých dílen či možnosti potisknout si tričko sítotiskem. Rodiče mohou využít hlídání dětí v dětském koutku. Multikulturní zážitek pod širým nebem dotvoří jako každý rok pestrá nabídka exotického občerstvení z celého světa.