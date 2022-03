Resuscitovaný Zelený úděl. Zřejmě nastanou velké změny oběma směry

Představy o konci evropského Zeleného údělu (v angličtině Green Deal) jsou totiž často dány tím, že ne každý rozumí tomu, co to vlastně je. „Jde prostě o omyl,“ vysvětluje europoslanec Luděk Niedermayer zvolený za TOP 09 a zastupující v europarlamentu Evropskou lidovou stranu. „Ve skutečnosti volají tito lidé po změně plánů na jeho realizaci, což je něco trochu jiného.“ Například po balíčku Fit for 55, který je ale ve skutečnosti téměř celý ještě ve formách návrhů, které se dopracovávají.