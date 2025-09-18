Umírající disciplína jazykové vytříbenosti. Místo rétorů budou tlachalové

Tato Kingova sugestivně položená otázka je zároveň vyjádřením určitého hodnotového ukotvení, jehož síla nyní oslabuje – a to právě kvůli politikům, kteří, stejně jako Stephenem Kingem implikovaný Donald Trump, triumfují navzdory své lingvistické chudobě.
Není jistě přehnané tvrzení, že oslabení hodnoty, kterou připisujeme vytříbenému mluvenému či psanému projevu, úzce souvisí s několika fenomény moderního života, především čím dál silnější dominancí audiovizuální kultury a poklesem zájmu o literaturu a čtení obecně. Silnou roli jistě hraje i vliv moderních technologií, zejména v oblasti práce s textem.
Povědomí o rétorice chybí už dlouho – i proto bylo možné setkat se s tím, že rozbíhavé žvanění Miloše Zemana někdo pokládal za dobrý rétorický výkon.
Moderní strojový překlad učinil za posledních pár let obrovský krok vpřed. A nejen v oblasti překladu písemného, nýbrž i projevu mluveného, tedy tlumočení. Sluchátka, která společnost Apple představila v minulém týdnu a která dokážou v reálném čase tlumočit mluvené slovo, jsou toho nejlepším dokladem. Pro usnadnění komunikace napříč jazyky je toto těžko docenitelný vývoj. Jenže se za něj platí poměrně vysoká daň, a to v podobě brutálního zploštění jazyka.
Signifikantní je i to, že rétorika jako předmět prakticky zmizela. Přitom hrála nedocenitelnou roli nejen v kultivaci projevu, ale i myšlení. Skvělý rétorický výkon neznamenal jen oslnit krasomluvou, ale i umět projev nějak strukturovat a věci přesně pojmenovat. V českém prostředí ovšem o rétorice povědomí chybí už dlouho – i proto bylo možné setkat se s tím, že rozbíhavé žvanění Miloše Zemana někdo pokládal za dobrý rétorický výkon.
Dobří rétoři ovšem ze své schopnosti donedávna těžili. Winston Churchill ve svých pamětech vzpomíná, že politickou kariéru mu trochu paradoxně usnadnila absence talentu na osvojování cizích jazyků. Zatímco jeho nadanější spolužáci se učili latinu, on dostával namísto latiny extra hodiny angličtiny a rétoriky – což později skvěle zužitkoval.
Skvělými rétory byli i další výrazní politici druhé poloviny dvacátého století. Ba dokonce i George Bush mladší, často vysmívaný, že není úplně intelektuálně nejzdatnější, byl v porovnání s Donaldem Trumpem vzorem kultivovanosti projevu.
Jenže možná se časy skutečně mění, a co dřív bývalo nejen známkou určité intelektuální vyzrálosti, ale i jisté důvěryhodnosti, už takovou vypovídající hodnotu prostě mít nebude. To samozřejmě bude mít zásadní dopad na proměnu politiky, kterou vidíme už teď: s programem a jeho vysvětlováním se nikdo moc neobtěžuje, namísto toho nastupují krátké klipy a kabaretní výstupy. Je možné, že vstupujeme do éry, kdy nám nezbyde než takovým politikům věřit, ale veselá zpráva to není.