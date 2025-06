Kulturní časopis Revolver Revue slaví čtyřicátiny. Kde se vůbec vzal jeho podivný název?

Jednak to, že v Muzeu literatury v Bubenči probíhá výstava, která prostředí tohoto výjimečného časopisu přibližuje. Myšleno prostředí lidí, kteří časopis počátkem roku 1985 zakládali, kteří ho vytvářeli později, kteří do něj psali, jejichž díla (textová či výtvarná) se na jeho stránkách objevují, obrazy či fotografie, které jsou prostředím časopisu inspirovány, a podobně. Ta expozice je zajímavá a vyplatí se číst popisky. Dozvíte se z nich i to, co zdokumentováno nebylo. Třeba jak se výtvarník Pavel Brázda „sčuchl“ s lidmi kolem RR – na počátku roku 1989, na improvizované výstavě v rekonstruované budově Vinohradské tržnice, která poprvé uvedla vedle sebe lidi z disentu a ze „struktur“, jak se říkávalo.

Live in Revolver Revue Style Muzeum literatury, Praha. Do 16. září. Photo: Fred Kramer Uměleckoprůmyslové museum, Praha. Do 27. července.

Za další je tu název. Jde-li o časopis seriózní a kulturní, proč Revolver Revue? To odráží jeho samizdatový vznik a prvních pět let existence. V roce 1985 působily samizdaty šedivě. Anebo alternativně undergroundově jako časopis Vokno. Kdežto RR zakládala parta „druhé generace undergroundu“: lidé, kteří se už neohlíželi nostalgicky za rokem 1968, ale měli nároky aktuálnější, širší (ukázky zahraniční literatury či publicistiky), řekněme dobrodružnější. Chtěli dělat „revolverový plátek“ v podmínkách samizdatu. Tak vznikly slogany typu „literatura jako zbraň“ i samotný název. Uchoval se dodnes a stále se vymyká, což je dobře.

Za třetí. Za čtyřicet let se v RR vystřídali tvůrci časopisu (jediným, který tam slouží po celou dobu, je výtvarný redaktor Viktor Karlík), autoři i generace. A literární kritik Michael Špirit, jeden z těch, kdo RR vytvářeli v 90. letech, spočítal, že letoškem se Revolver Revue stává nejdéle kontinuálně vycházejícím kulturním periodikem u nás. Že překonala Světovou literaturu (1956–1995) či Svědectví (1956–1992). Špirit RR charakterizuje jako nezávislý na politice a taktizování mezi kulturními establishmenty, nedůvěřivý vůči módním trendům v umění i jazyce a nepublikující hlouposti či pomíjivé „zajímavosti“.

I proto má smysl, že výstava k 40 letům RR je uspořádána v Muzeu literatury. Tedy tam, kde ve stálé expozici, jen o dvě místnosti vedle, narazíte na oddělení věnované Václavu Černému, Kritickému měsíčníku a této prvorepublikové partě tvůrců časopisu. Je to v jádru stejná – ač obtížně srovnatelná – liga.

Za čtvrté. Na výstavě si možná všimnete, že ve výtvarné části je nápadně mnoho děl (obrazů, grafik, fotografií) s popiskou „variace na Košířskou madonu“. I toto je součást identity RR. Je to portrét (stará reklamní fotografie) ženy, který ve značně ošuntělém stavu visel v košířské hospodě Na Klamovce. V roce 1988 byl černobíle reprodukován na titulní stranu RR č. 9 a brzy se stal logem Revolver Revue.

Tehdy nikdo z redakce netušil, kdo může být jeho autorem. Až po listopadu 1989 se podařilo zjistit, že jím je známý reklamní fotograf Fred Kramer (1913–1994), jenž dokonce vyučoval na FAMU. Jeho bilanční výstavu – včetně vitríny o Košířské madoně – teď můžete navštívit v Uměleckoprůmyslovém museu.