Počátek 90. let přinesl ohromný rozvoj literárních časopisů. Které stojí za to si připomenout?

Název ROK byla zkratka „revue otevřené kultury“. Redakci zprvu tvořili Antonín Hošťálek, Jiří P. Kříž a Jaroslav Varaďa, autorem grafické úpravy byl Václav Houf a vydavatelem FOKS, brněnské družstvo služeb. Jan Skácel se bohužel vzniku revue v roce 1990 nedožil, ale stačil ještě napsat text, který vyšel jako úvodník prvního čísla. Byl adresován redakci „na cestu a první vykročení“, přičemž byl současně návodem, „jak dělat časopis jinak“.

Autor Smuténky v něm mimo jiné napsal: „Vím, že nejste andělé, ale o křídla byste se měli pokusit. Ze začátku aspoň o křidélka, skromnost není nikomu k hanbě, časem povyrostou. Všelicos byste měli hned na začátku vynechat. Především všechny zavedené živnostníky té či oné provenience. Je mnoho tichých a nenabízejících se a ty byste měli hledat jako proutkaři hledají virgulemi pramen. Co by jistě bylo nové a co stojí za úsilí, je nový tón.

Klidný a objektivní. To je něco, co je ve vzduchu, po čem čtenář, matený ze všech stran, záhy instinktivně zatouží. Nebude snadné takové předsevzetí, pokud se ho odvážíte, opravdu uskutečnit. Vyžaduje to nejen pracovitost, ale i odvahu nebýt jenom s někým a některými proti někomu a některým, ale snažit se přebrodit k pravdě.“