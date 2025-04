Do Říma s láskou. Netradiční průvodce po městě, kde krása číhá na každém rohu

Do přeslavného Kolosea se stojí dvě fronty. Jedna je na lístky (s přesně uvedeným časem nástupu na prohlídku), druhá je frontou na vstup dovnitř pro ty, co už lístky mají. Ujistěte se, že stojíte v té správné frontě. | foto: Profimedia.cz

„Když jste v Římě, chovejte se jako Říman,“ radí staré přísloví. A římskému životnímu stylu se dá tak snadno podlehnout! A nemáme na mysli jen špagety, pizzu, gelato, odpolední siestu a horké noci. Řím, to je život v kráse; někdy snad omšelé, někdy rozpadající se, někdy špinavé a neupravené, ale pořád v kráse.

Všechny eseje mají společné téma lásky: lásky k Itálii, jejímu hlavnímu městu a především k jejím obyvatelům, trochu líným, trochu mlsným, trochu dekadentním.

Říman žije uvnitř hned několika Římů: Říma antického, jako jsou nejen všechna ta turistická Kolosea a Fora a akvadukty, ale i antiky žité, všudypřítomné; Říma renesančně-barokního, postaveného na papežské moci a její touze po věčné kráse, kterou zosobňují Michelangelo a Raffael či Bernini a Borromini stejně dobře jako ten poslední kostelík v zapadlé uličce kdesi na Trastavere; a Říma moderního, nejmodernějšího, republikánského.

V tom všem se dnešní Říman denně pohybuje, dýchá a žije. A stejně jako žije přítomnost krásy svého města, žije i její minulost. Dnešní Říman je potomek všech těch, kdo to tu budovali a vybudovali, potomek těch, kdo tu před 2778 lety spolu s Romulem vyryli do země první brázdu. A který jiný národ to (snad s výjimkou Řeků) může o sobě říct? Třeba současní Egypťané, ti nemají se staviteli pyramid společného vůbec nic; platí to o většině současných národů.

„Římané nemilovali Řím, protože byl velký. Byl velký, protože ho milovali,“ napsal o Věčném městě Chesterton. A Marcel Sauer to vidí podobně: než se s jeho průvodcem vydáme na prohlídku města, nejprve se na místo, kam prý vedou všechny cesty, naladíme krátkými eseji na rozličná témata. Všechny mají společné téma lásky: lásky k Itálii, jejímu hlavnímu městu a především k jejím obyvatelům, trochu líným, trochu mlsným, trochu dekadentním.

Marcel Sauer: Řím: A všude nadosah je krása. Vydala Jota, Brno 2024. 272 stran.

Pozor, není to protimluv: dekadence si s krásou dobře rozumí. „Řím je velký hřbitov, který kypí životem,“ prohlásil o městě, kterému tolikrát vzdal neopakovatelnou filmovou poctu, Federico Fellini. Jen si vzpomeňte: po každém večírku nutně přichází kocovina. Po každém koupání ve fontáně di Trevi přichází rozčarování, a to i když se cachtáte s Anitou Ekbergovou. Felliniho pokračovatel Paolo Sorrentino to viděl stejně: v úvodní dlouhé bezeslovné scéně k filmu Velká nádhera, mimochodem snad nejlepšímu filmu, jaký o Římu kdy vznikl, při výhledu na krásu města po srdečním záchvatu náhle umírá jakýsi japonský turista, zatímco život v opulentních kulisách kolem jeho mrtvého těla plyne dál.

S Marcelem Sauerem se v knize můžeme vypravit hned na šestnáct výletů po městě, které dlouhá staletí hrálo prim ve světových dějinách, a když budeme mít štěstí, bude nás u toho doprovázet nejen duch onoho nešťastného Sorrentinova turisty, ale všechny duše, které ve Věčném městě zůstaly; nebude jich málo. A tyto cesty nebudou jen o památkách – autor ví, co je opravdu důležité, provede nás neznámými uličkami a ukáže zmrzlinárny, restaurace i knihkupectví. Ukáže nám krásy Říma.