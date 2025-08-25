Neznámá místa Věčného města. Historik Martin C. Putna vydává antituristickou příručku

Autor:
  13:30
Letní turistická sezona sice pomalu končí, ale pro mnohé destinace teprve začíná. Zamířit do rozpáleného Říma v horkém létě je holý nerozum – tohle město je daleko lepší vychutnat si na jaře nebo na podzim. A tak to před cestou do italské metropole bude chtít pořádného průvodce.
Nejlepší snímek z Říma? Z Kapitolu, ze schodiště u Palazzo Senatorio...

Nejlepší snímek z Říma? Z Kapitolu, ze schodiště u Palazzo Senatorio přehlédnete ruiny Fora Romana, Palatinský pahorek a nedaleko se tyčící Koloseum. Víc ze staré metropole snad do jednoho záběru už ani dostat nejde. | foto: Profimedia.cz

Do přeslavného Kolosea se stojí dvě fronty. Jedna je na lístky (s přesně...
Kvůli dobré fotce si musíte přivstat, anebo trochu víc ponocovat. Hlavní...
Pons Cestius v Římě.
Pompeiovo divadlo v Římě.
13 fotografií

Řím antituristický od literárního historika Martina C. Putny samozřejmě není klasickým průvodcem. Není ani první knihou na téma „tak trochu jiných“ průvodců – loni třeba vyšla příručka Marcela Sauera o netradičních zákoutích Řím: A všude nadosah je krása, existují průvodci po čistě antických místech Věčného města, už mezi klasické se počítá veledílo Václava Fialy Umělecký Řím, kráčející po stopách spisovatelů, filmařů, malířů i sochařů, kteří zde zanechali nesmrtelnou stopu nebo se tu jenom mihli.

Není to turistický průvodce. Hned v úvodu se autor proti turismu naopak ostře vymezuje a kritizuje ho – podle něj je turistika ekologicky a společensky škodlivá.

Kniha Martina C. Putny je ale trochu jiná. Je totiž „manifestem, kázáním, kulturně-historickou studií, stejně jako reportáží či básní“, můžeme se o ní dočíst. A i když to působí jako protimluv, naopak se to velmi dobře doplňuje! Řím antituristický vlastně ani není průvodce. Hned v úvodu se autor naopak proti turismu ostře vymezuje a kritizuje ho – podle něj je turistika jev společensky a ekologicky škodlivý. Takový názor je čím dál rozšířenější a v leckterém evropském městě či prázdninové destinaci se proti návštěvníkům už dlouho vymezují, nechtějí je obsluhovat či na ně třeba stříkají vodou.

Do Říma s láskou. Netradiční průvodce po městě, kde krása číhá na každém rohu

Takový přístup je ale dvousečný, jak letos v létě poznali kupříkladu na Mallorce. Tam si také stěžovali, že se pro Brity a Němce na ostrově nedá pohnout či že kvůli nim rostou ceny. Tyhle prázdniny tam proto Britové a Němci přijeli v daleko menším počtu – a ejhle, najednou si restaurace, obchody či kluby stěžují, že se jim drasticky propadly tržby, nemají peníze a musejí začít místní zaměstnance propouštět… Najít vyváženost není jednoduché (a jakákoli umělá regulace málokdy něco smysluplně vyřeší).

Vraťme se ale raději do Říma. Martin C. Putna nás ve svém (ne)průvodci chronologicky provází po jeho dějinách od legendárních dob založení města, které antická tradice kladla do roku 753 př. Kr. (i dobu ještě před tím za bájného Aenea), až po současnost. A snaží se ukazovat, kde je která epocha nejlépe vidět a které budovy a artefakty, známé i neznámé, o své době nejlépe vypovídají.

Martin C. Putna: Řím antituristický

  • Vydává nakladatelství Academia, Praha 2025
  • 288 stran

Putna se snaží hledat místa skutečně důležitá (tedy ne ta, o kterých běžní průvodci říkají, že jsou důležitá), pátrat po souvislostech a smyslu a nacházet místa paměti. Čtivosti pomáhá spousta citací nejen antických autorů i Putnova svérázná mluva: „Putování začněme tam, kde turisté provozují svůj fisting, na náměstí Foro Boario u rukožravé díry...“

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.