Neznámá místa Věčného města. Historik Martin C. Putna vydává antituristickou příručku

Řím antituristický od literárního historika Martina C. Putny samozřejmě není klasickým průvodcem. Není ani první knihou na téma „tak trochu jiných“ průvodců – loni třeba vyšla příručka Marcela Sauera o netradičních zákoutích Řím: A všude nadosah je krása, existují průvodci po čistě antických místech Věčného města, už mezi klasické se počítá veledílo Václava Fialy Umělecký Řím, kráčející po stopách spisovatelů, filmařů, malířů i sochařů, kteří zde zanechali nesmrtelnou stopu nebo se tu jenom mihli.
Není to turistický průvodce. Hned v úvodu se autor proti turismu naopak ostře vymezuje a kritizuje ho – podle něj je turistika ekologicky a společensky škodlivá.
Kniha Martina C. Putny je ale trochu jiná. Je totiž „manifestem, kázáním, kulturně-historickou studií, stejně jako reportáží či básní“, můžeme se o ní dočíst. A i když to působí jako protimluv, naopak se to velmi dobře doplňuje! Řím antituristický vlastně ani není průvodce. Hned v úvodu se autor naopak proti turismu ostře vymezuje a kritizuje ho – podle něj je turistika jev společensky a ekologicky škodlivý. Takový názor je čím dál rozšířenější a v leckterém evropském městě či prázdninové destinaci se proti návštěvníkům už dlouho vymezují, nechtějí je obsluhovat či na ně třeba stříkají vodou.
Takový přístup je ale dvousečný, jak letos v létě poznali kupříkladu na Mallorce. Tam si také stěžovali, že se pro Brity a Němce na ostrově nedá pohnout či že kvůli nim rostou ceny. Tyhle prázdniny tam proto Britové a Němci přijeli v daleko menším počtu – a ejhle, najednou si restaurace, obchody či kluby stěžují, že se jim drasticky propadly tržby, nemají peníze a musejí začít místní zaměstnance propouštět… Najít vyváženost není jednoduché (a jakákoli umělá regulace málokdy něco smysluplně vyřeší).
Vraťme se ale raději do Říma. Martin C. Putna nás ve svém (ne)průvodci chronologicky provází po jeho dějinách od legendárních dob založení města, které antická tradice kladla do roku 753 př. Kr. (i dobu ještě před tím za bájného Aenea), až po současnost. A snaží se ukazovat, kde je která epocha nejlépe vidět a které budovy a artefakty, známé i neznámé, o své době nejlépe vypovídají.
Putna se snaží hledat místa skutečně důležitá (tedy ne ta, o kterých běžní průvodci říkají, že jsou důležitá), pátrat po souvislostech a smyslu a nacházet místa paměti. Čtivosti pomáhá spousta citací nejen antických autorů i Putnova svérázná mluva: „Putování začněme tam, kde turisté provozují svůj fisting, na náměstí Foro Boario u rukožravé díry...“