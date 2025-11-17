Sestavil ji tým Toma Brughmanse z univerzity v dánském Aarhusu. Výzkumníci zkombinovali satelitní snímky a historické záznamy s topografickými údaji. Získali tak o silniční síti mocné tisícileté říše dosud nejpodrobnější trojrozměrná data. Ve své mapě zachytili její stav v roce 150. Z výzkumu vyšlo najevo, že síť byla výrazně rozsáhlejší, než se dosud předpokládalo. Ještě donedávna si historici vystačili s údajem z Barringtonského atlasu Řeckého a římského světa.
Ten vychází od roku 1988. Jeho poslední edice udává, že římská silniční síť měřila v době největšího rozkvětu impéria okolo 188 555 kilometrů. Brughmans a jeho spolupracovníci však došli k celkové délce 299 171 kilometrů. Je to téměř o šedesát procent víc.
Novou mapu si každý může prohlédnout na webu. Dá se přepnout do trojrozměrného zobrazení. Je možné na ní měřit vzdálenost nebo plochu. Římská silniční síť se dá porovnat i se současnou.
Územím dnešního Česka silnice nevedly. Zlí jazykové by mohli tvrdit, že se to od římských časů moc nezměnilo. Některé cesty se ale dají najít v našem poměrně těsném sousedství. Například z míst, kde dnes leží České Budějovice, to bylo k nejbližší silnici vzdušnou čarou jen okolo pětasedmdesáti kilometrů.
Zásadní význam římské silniční sítě uznává kdekdo. Její archeologický průzkum je však v poměrně zanedbaném stavu. Většina autorů raději popisuje amfiteátry než cesty.
„Vzniklo to z obrovské frustrace,“ osvětlil Brughmans důvody tvorby mapy New Scientistu. „Je to snad nejzáhadnější téma římské archeologie. Máme dokonce přísloví, které říká: ‚Všechny cesty vedou do Říma‘. Tak proč si je sakra nemůžu stáhnout? Kde jsou?“