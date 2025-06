Slovenské iluze o neutralitě. Proč jsou Ficovy nápady nejen nebezpečné, ale hlavně neuskutečnitelné?

Tehdejší přijetí do západního obranného společenství bylo považováno za definitivní tečku za autoritářstvím premiéra Vladimíra Mečiara a jeho snahou orientovat Slovensko východním směrem. O víc než dvacet let později najednou zaznívají v zemi pod Tatrami hlasy, jež toto všechno zpochybňují a volají po neutralitě.

Zdaleka nejde o okrajové názory, ale přicházejí přímo z centra politického rozhodování, od premiéra Roberta Fica. Podle něj by Slovensku slušela neutralita. A jak se zdá, má to i oporu u veřejnosti. Podle reprezentativního průzkumu agentury AKO pro televizi JOJ by s neutralitou země souhlasilo 30,8 procenta lidí. Naopak proti je momentálně 50,6 procenta občanů Slovenska. Zveřejnil to web Noviny.sk.

Jako mimořádně nebezpečný a nezodpovědný označil premiérův nápad Dennikn.sk, který se dokonce domnívá, že ho lze chápat jako „akt strategické slepoty, pokud ne přímo rezignace na vlastní bezpečnost a suverenitu“. A jeden argument, který proti neutralitě uvedl, je trefný: rozhodnutí se pro neutralitu je v současných podmínkách nerealizovatelné. Nejde jen o rozhodnutí samotné země, ale také všech ostatních států, které by ji musely uznat a hlavně garantovat. Podobné úvahy, jaké se nyní objevily na Slovensku, podle Denníku N ale vysílají signál spojencům, že země nemá zájem podílet se na budoucí kolektivní bezpečnosti, z níž by měla sama výhodu, zejména jako přímý soused Ukrajiny, státu čelícího ruské vojenské agresi.

***

O neutralitě Slovenska začal premiér Fico mluvit ve chvíli, kdy se snažil odvést pozornost od neúspěchu v parlamentu. Za ten se dá považovat skutečnost, že se jeho koalici nepodařilo shromáždit potřebnou většinu poslanců, aby schválili novelu ústavy. Jejím cílem bylo podle webu Aktuality.sk zakotvit existenci pouze dvou pohlaví. Fico kvůli tomu oslovil opoziční Křesťanskodemokratické hnutí (KDH), které mu mělo dodat hlasy do chybějící ústavní většiny.

Jenomže tam došlo k zádrhelu. Jedním z poslanců KDH je také František Mikloško, bývalý disident a jedna z nejrespektovanějších osobností na současné politické scéně. Ten v rozhovoru pro Aktuality vysvětlil, proč Ficově koalici hlas jednoduše nedá. Později se k němu přidali další zákonodárci, kteří také otevřeně řekli, že pro to ruku nezvednou. Svoje důvody, proč novelu ústavy nepodpoří, opírá Mikloško o argument, že návrh se obrací na síly ve společnosti, které se radikalizují.

Upozorňuje na dřívější Ficův výrok o snaze „vykostit“ KDH neboli převzít jeho pohledy na kulturně-etické otázky a tím pak tlačit stranu do kouta. Přesně to se podle Mikloška dělo v případě ústavní novely. Matador polistopadové politické scény k tomu dodává, že Slovensko je momentálně v nejhorší situaci od roku 1989, a upozorňuje, jak moc je rozdělena politická scéna.

Pokud by se totiž nyní na Slovensku volilo, neměla by většinu ani současná vláda, ani opozice. Mikloško také říká, že ani opoziční strany mezi sebou nekomunikují o případné spolupráci. To by totiž předpokládalo nějakou shodu mezi liberálním a konzervativním proudem ve slovenské politice, která ale není na obzoru. Pro každého je pohodlnější setrvat ve vlastní názorové bublině.

Hlasování o novele ústavy se nakonec kvůli nedostatečné podpoře v parlamentu odložilo na září. Zda je to odklad přechodný, nebo navždy, uvidíme.

***

Mezi debatami o neutralitě a ústavní novele by málem zapadla zpráva, kterou je možné označit jako pozitivní. Podle všeho se schyluje k vyřešení dlouholetého sporu mezi Slovenskem a Maďarskem ve věci soustavy vodních děl Gabčíkovo–Nagymaros. Obě strany se domluvily na kompromisu, který podle ministra životního prostředí Tomáše Taraby bude férový. Teď je potřeba souhlas vlád a změna mezinárodní smlouvy, píše web Teraz.sk.

Smlouva o výstavbě vodního díla byla podepsána ještě v roce 1977 mezi vládami socialistického Československa a Maďarska. Maďarsko od smlouvy odstoupilo v roce 1989, kdy už byla většina prací na slovenské straně ukončena. Soudní dvůr v Haagu v roce 1997 její platnost potvrdil a vybudování náhradního řešení na slovenské straně označil za oprávněné. Vodní dílo mělo být důležitým zdrojem elektrické energie a mělo hrát klíčovou roli při ochraně před povodněmi. Spor o vodní dílo trval dlouho, ale nakonec tu možná platí, že konec dobrý, všechno dobré.