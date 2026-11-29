V neděli 22. listopadu 1936 vystoupil v texaském San Antoniu z dálkového autobusu pětadvacetiletý černý mladík. Jmenoval se Robert Johnson, v kapse neměl skoro nic a v ruce držel pouzdro s kytarou. Na segregovaném americkém Jihu stačilo málo – cizí tvář bez stálého bydliště okamžitě upoutala policejní hlídku. Následovalo obvinění z potulky, noc v městské šatlavě, výprask pendrekem a rozbitý nástroj.
V téže chvíli večeřel v restauraci honosného hotelu Gunter producent společnosti American Record Corporation Don Law. Když ho přivolali k telefonu, odkud se ozval policista, Law nezaváhal. Pospíšil si na stanici, složil kauci, zbitého muzikanta vyzvedl a sehnal mu náhradní kytaru. Investoval totiž už příliš mnoho úsilí do toho, aby talentovaného venkovana dostal do Texasu.
Podle nejslavnější legendy Robert za temné noci vyrazil na opuštěnou křižovatku prašných cest, kde se mu zjevil vysoký muž, jenž výměnou za nadpřirozený talent žádal duši...
Hned následujícího rána, v pondělí 23. listopadu 1936, proměnil Law s techniky pokoj číslo 414 v témže hotelu v provizorní nahrávací studio. V ložnici stál nahrávací pult s voskovými matricemi, v obývacím pokoji židle a mikrofon. Když technici pokynuli, že mohou točit, Robert Johnson vzal židli, otočil se k přítomným zády a posadil se čelem do holého rohu místnosti. Don Law si to později vysvětloval jako plachost a trému před bílými zvukaři.
Realita ale byla prozaičtější: kout fungoval jako dokonalý rezonátor. Johnson, protřelý hraním v hlučných špeluňkách na Jihu, dobře věděl, že se zvuk kytary i hlas budou lépe odrážet od stěn přímo do mikrofonu a zvýší tak údernost jeho produkce. Toho dne vyryla jehla do šelaku prvních osm písní, mezi nimi Kind Hearted Woman Blues, Sweet Home Chicago i Terraplane Blues. Písničky, které dnes umí zahrát každý, kdo si říká bluesman.
Muzikantské pověry
Cesta do hotelu Gunter byla pro Roberta Johnsona vykoupena léty ponižování. Narodil se v květnu 1911 v městečku Hazlehurst v Mississippi a dospíval v neustálém stěhování po plantážích delty. Fyzické dřině na bavlníkových polích se vyhýbal, jak mohl, přednost dával kytaře a foukací harmonice. Když se kolem roku 1930 začal motat kolem tehdejších králů mississippského blues – Charleyho Pattona, Willieho Browna a především drsného Sona House –, působil prý spíše komicky.
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Son House později vzpomínal, jak jim Robert o přestávkách bral nástroje a pokoušel se hrát. Výsledkem byl tak strašlivý skřípot a chaos, že ho znechucení posluchači i starší kolegové vyháněli ze sálu. House mu bez obalu vzkázal, ať raději zůstane u foukací harmoniky a netrápí lidi. Zahanbený mladík jednoho dne z delty beze slova zmizel.
O necelé dva roky později se však stalo něco nevysvětlitelného. Během tancovačky v městečku Banks vešel do dveří Robert s vlastní kytarou v ruce. House s Brownem se ušklíbli a vyzvali ho, ať ukáže, co se naučil. Johnson usedl a spustil smršť. Jeho prsty kmitaly s chirurgickou přesností, z nástroje se valil hutný rytmus i kvílivé melodie současně a hlas stoupal do mrazivých výšek. House i Brown zůstali sedět s otevřenými ústy. Nešlo o mírné zlepšení. Před nimi seděl virtuos, který překonával vše, co dosud v deltě slyšeli.
V hluboce pověrčivém prostředí bavlníkových plantáží existovalo pro takový skok jediné vysvětlení: ten kluk musel upsat duši ďáblu. Právě zde se zrodila nejslavnější kytarová legenda. Podle ní vyrazil Robert za temné noci na opuštěnou křižovatku prašných cest – tradice se později ustálila na spojnici dálnic 61 a 49 u Clarksdale. Tam se údajně zjevil vysoký černý muž, vzal Johnsonovu kytaru, naladil ji, zahrál pár pekelných tónů a vrátil mu ji zpět. Výměnou za nadpozemský talent žádal to nejcennější: jeho duši. Robert přijal.
Tento – v našem kulturním kontextu bychom řekli faustovský – mýtus čerpal z afroamerického folkloru, kde se křesťanský strach z „ďábelské světské hudby“ mísil s voodoo tradicí a jeho božstvem křižovatek Papa Legbou. Ostatně Robert nebyl první, ke komu se historka vázala, podobnou legendu šířil už o dekádu dříve bluesman Tommy Johnson. Robert však pomluvy nikdy nevyvracel. Naopak, v písních jako Cross Road Blues (Blues křižovatky) či Me and the Devil Blues (Blues o mně a ďáblovi) s motivem temných sil záměrně pracoval.
Zakladatel Klubu 27
Pravda o jeho proměně ovšem byla prostší. V dubnu 1930 zemřela Robertova šestnáctiletá manželka Virginia i s jejich dítětem během porodu. Zdrcený mladík opustil snahu o usedlý život na poli, vrátil se do rodného kraje u Hazlehurstu a začal se soustavně věnovat kytaře, která mu pomáhala na tragédii zapomenout.
Potkal kytaristu Ikea Zimmermana (psaného někdy jako Zinnerman), o němž se sice vyprávělo, že cvičí po nocích na hřbitovech, ale především to byl vynikající instrumentalista, který se živil koncertováním v barech a výukou hry na kytaru a harmoniku. Zimmerman si vzal Johnsona do parády, Robert dřel údajně dvanáct i čtrnáct hodin denně, osvojil si všechny bluesmanské triky jako různá otevřená ladění strun i tzv. slide techniku hry, tedy klouzání kovovým válečkem po strunách nad hmatníkem.
Byl k tomu ostatně i fyzicky skvěle vybaven – jediné tři fotografie, které se po něm zachovaly, ukazují muže s neuvěřitelně dlouhými prsty, které skutečně musely dokázat na hmatníku zázraky. Takže tedy: žádná magie, ale tisíce hodin poctivého cvičení.
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Když se Robert vrátil do delty, vyhledávač talentů H. C. Speir zprostředkoval jeho kontakt s firmou American Record Corporation. Po listopadovém nahrávání v San Antoniu následovala v červnu 1937 ještě jedna session, v Dallasu. Z těchto dvou pobytů vzešlo celkem dvacet devět písní plus třicet alternativních verzí. Dohromady padesát devět snímků. Kompletní hudební odkaz Roberta Johnsona.
Společnost Vocalion vydávala písničky na deskách o 78 otáčkách v rámci takzvaných rasových nahrávek, určených pro černošské publikum. Singl Terraplane Blues zaznamenal slušný regionální prodej kolem pěti tisíc kusů, zbytek nahrávek ale komerčně zapadl.
Johnson dostal pár desítek dolarů za frekvenci a žil dál z ruky do úst jako potulný muzikant. Osud ho dostihl v srpnu 1938 v tančírně Three Forks u Greenwoodu v Mississippi. Robert, jak bylo jeho zvykem, flirtoval s místní ženou. Tentokrát bohužel vdanou, její muž stál za barem. Když muzikant dostal otevřenou lahev whisky, přísedící harmonikář Sonny Boy Williamson II. mu ji instinktivně vyrazil z ruky se slovy, ať nikdy nepije nic načatého.
Vliv mississippského samotáře prorostl rockem skrznaskrz. Jimmy Page a Robert Plant z Led Zeppelin si jeho nápady vypůjčili hned do několika skladeb, jeho písně převzali do repertoáru třeba ZZ Top nebo The Doors.
Podnapilý Johnson ho odbyl a přijal druhou sklenku. Whisky v ní byla podle všeho otrávená strychninem. Po třech dnech těžkých křečí 16. srpna 1938 zemřel. Bylo mu 27 let a tři měsíce. Skončil v neoznačeném hrobě pro chudé a stal se nevědomky prvním, zakládajícím členem tragického „Klubu 27“, do něhož o desítky let později vstoupili Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain či Amy Winehouse.
Gramofon v Carnegie Hall
Ve chvíli, kdy Roberta Johnsona pohřbívali do mississippské hlíny, sháněl ho vlivný newyorský hledač talentů a producent John Hammond, pozdější objevitel takových muzikantů, jako jsou Bob Dylan, Aretha Franklin či Bruce Springsteen. Chystal pro newyorskou Carnegie Hall přelomový koncert From Spirituals to Swing, který měl bělošské smetánce představit kořeny černošské hudby. Vystoupili na něm mimo jiné orchestr Counta Basieho, gospelová zpěvačka Sister Rosetta Tharpe nebo bluesový kytarista a zpěvák Big Bill Broonzy.
Když Hammond zjistil, že je jeho vysněný interpret po smrti, jeho místo v programu nezrušil. Dne 23. prosince 1938 stál uprostřed pódia nejslavnějšího koncertního sálu Ameriky pouze malý stolek s gramofonem. Hammond publiku převyprávěl tragický příběh neznámého génia a spustil z desek písně Preachin’ Blues a Walkin’ Blues. Sál uctivě zatleskal, koncert skončil a na dalších více než dvacet let upadl Robert Johnson do téměř dokonalého zapomnění.
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Skutečný výbuch nastal v roce 1961, kdy John Hammond u Columbia Records prosadil vydání LP kompilace King of the Delta Blues Singers. Začala se šířit mezi rozrůstající se generací mladých amerických písničkářů v čele s Bobem Dylanem, který se stal Johnsonovým obdivovatelem. A když s nepatrným zpožděním dorazilo šestnáct zrestaurovaných skladeb do Velké Británie, zasáhly rodící se generaci bílých rockerů jako blesk z čistého nebe.
Kdo hraje na tu druhou?
Z této doby se také traduje velmi známá historka o chvíli, kdy nahrávku poprvé poslouchal Keith Richards s Brianem Jonesem, zakladatelé Rolling Stones a odjakživa fanoušci bluesové hudby. Richards nevěřícně kroutil hlavou a ptal se Jonese: „Kdo s ním hraje tu druhou kytaru?“
Trvalo mu dlouho, než pochopil, že slyší jednoho jediného člověka. Johnson palcem pravé ruky hrál valivý rytmus, zatímco zbylými prsty vybrnkával harmonii a kovovým válečkem na prstě vyhrával další divoké motivy. Právě tento styl stál u kořenů slavné techniky prolínání partů dvou kytar, zvané guitar weaving, jež se stala základem zvuku The Rolling Stones. Ti ostatně později vzdali Johnsonovi hold vlastními verzemi jeho písní Love in Vain a Stop Breakin’ Down Blues.
Erika Claptona posedl Johnson na celý život. Označil ho za vůbec nejvýznamnějšího bluesmana, jaký kdy žil, a jeho zpěv popsal jako nejhlubší výkřik lidského hlasu. Se superskupinou Cream přetavil Johnsonův kousek Cross Road Blues do hitu Crossroads, který v roce 1968 v podstatě definoval hardrockovou kytaru. O dekády později Johnsonovi Clapton složil poctu celým albem coververzí Me and Mr. Johnson.
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Vliv mississippského samotáře prorostl rockem skrznaskrz. Jimmy Page a Robert Plant z Led Zeppelin si jeho nápady vypůjčili hned do několika skladeb, jeho písně převzali do repertoáru kromě mnoha jiných třeba ZZ Top, Grateful Dead, Fleetwood Mac, Allman Brothers, The Doors nebo Johnny Winter. O půlstoletí později sahali po jeho syrových riffech i garážoví dravci The White Stripes a verzí rozverné Johnsonovy They’re Red Hot příznačně zakončili v roce 1991 svoje nejslavnější album Blood Sugar Sex Magik funkrockoví Red Hot Chili Peppers.
Stále živý
Když v roce 1990 vyšel kompletní dvojalbový box The Complete Recordings, prodalo se ho přes milion kusů a obdržel cenu Grammy. Padesát let staré, praskající snímky se staly senzací hitparád a prestižní časopis Rolling Stone toto dvojalbum zařadil na dvaadvacáté místo v žebříčku 500 nejlepších alb všech dob.
Dnes, po devadesáti letech od oné listopadové session v San Antoniu, zůstává Johnsonových 29 nahrávek stále živou hudbou. V hotelu Gunter sice pořád funguje pokoj 414 a v lobby visí pamětní deska, ale skutečný pomník Roberta Johnsona nestojí ani v Texasu, ani v Mississippi. Žije v každém kytarovém riffu, který dnes zahraje i ten nejposlednější kytarista, ovlivněný třeba i úplně jinými vzory. Bez Roberta Johnsona by totiž patrně trochu jinak hrál na kytaru skoro každý, včetně těch, kdo jeho jméno nikdy neslyšeli.