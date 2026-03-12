Fenomén Maxwell. Být tiskovým magnátem již tehdy bylo politicky vlivné i lukrativní

Na poválečnou scénu ovšem vtrhl Robert Maxwell, původním jménem Ján Ludvík Hyman Binyamin Hoch, narozený ve štetlu Slatinské Doly v tehdejším Československu. Od sedmnácti let bojoval v československých jednotkách britské armády, kde se vyznamenal a dosáhl hodnosti kapitána. V poraženém Německu se inspiroval ruinami nakladatelství Springer, specializovaného na odborné monografie, a jeho komerční přístup k šíření vědeckých informací přenesl do anglosaského světa. V Oxfordu založil nakladatelství Pergamon, vydávající více než 400 odborných časopisů.
Vědecké společnosti zajímá především věda, takže se nechaly Maxwellem rády přesvědčit, aby mu předaly obtěžující podnikatelskou agendu, zahrnující tisk, propagaci a distribuci časopisů, zatímco ony si ponechaly tvorbu obsahu. Tak vznikl dnešní systém, kdy vědci autoři, recenzenti a editoři pracují zadarmo, zatímco zisky shrábnou komerční nakladatelství.
Spekulace, zda pracoval pro tajné služby, se omezují výhradně na otázku, kolik jich bylo. Odhady se pohybují od jedné do tří, včetně Mosadu, MI6 a KGB.
Být tiskovým magnátem již tehdy bylo nejen politicky vlivné, ale i lukrativní, nicméně trh i štěstěna se nakonec obrátily proti Maxwellovi. Těsně před smrtí byl nucen prodat i Pergamon za 440 milionů liber Elsevieru, jenž se z vědeckých nakladatelství těší té vůbec nejhorší reputaci. Ani to nepomohlo. Po Maxwellově záhadné smrti, kdy v noci spadl, skočil anebo byl shozen ze své jachty Lady Ghislaine, pojmenované po nejmladší a dnes nechvalně známé dceři (ano, to je ta od Jeffreyho Epsteina), se ukázalo, že dluží 850 milionů liber, částečně z vykradených důchodových fondů několika tisíc svých zaměstnanců.
Maxwell udržoval vztahy se státníky od britské královské rodiny přes americké prezidenty až po komunistické pohlaváry. K jeho vážnějším zločinům patří série hagiografických knih o komunistických vůdcích, včetně rozhovorů s Gustávem Husákem vydaných v roce 1986. Mladý Maxwell se však zapsal do historie i jako zprostředkovatel klíčové zbrojní pomoci Československa Izraeli v roce 1948, bez níž by byl osud Izraele ve válce s arabskými sousedy velmi nejistý. I proto se Maxwell dočkal státního pohřbu na Olivové hoře.
Neil Kinnock, vůdce labouristů, za něž byl Maxwell zvolen na jedno období do parlamentu, napsal, že kdyby Maxwell neexistoval, nikdo by si ho nedokázal vymyslet. Ostatně se stal i inspirací pro bondovského zloducha – megalomanského mediálního magnáta Elliota Carvera – z filmu Zítřek nikdy neumírá. To by se dnešním ředitelům vědeckých nakladatelství nestalo.