Lidovky.cz: Odkud přišlo zadání pro váš výzkum?

Projekt jsme si vymysleli my, autoři a realizátoři, a grant nám udělila Grantová agentura České republiky. O vzdělávání a školy se zajímám od začátku svého vědeckého působení v oboru sociální geografie, a zejména o školy stojící na venkově. Máme jich v Česku mnoho, stejně jako malých obcí. U nás i v zahraničí se ale daleko větší pozornost věnuje školám městským, což jsme chtěli vyvážit i tímto projektem, kde jsme se zaměřili na školy v obcích do tří tisíc obyvatel.

Lidovky.cz: Než přejdeme k tomu, co jste zjistili, pro lepší představu se zeptám: co může sociální geograf objevovat ve vzdělávání?

Geografie řeší prostor a vztahy v něm. Sociální geografii zajímá vliv prostorových vztahů na společnost. Na výběr školy například nemá vliv jen její kvalita nebo pověst, ale taky logistika, jak je daleko od bydliště rodiny, jaké mají rodiče dopravní možnosti a zda jsou motivovaní děti do školy případně vozit a tak dále. V našem projektu nebyli ale zapojení jen sociální geografové, pojali jsme ho jako interdisciplinární a přizvali do něj i experty z ústecké a pražské pedagogické fakulty, demografku a politologa, protože jsme zkoumali i vztah školy a zřizovatele a její roli pro obec.