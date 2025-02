Zase pořád dokolečka. Tři nové romány českých autorů hrají na jistotu a opět vrací do nedávné minulosti

Vypadá to, že jsme se na šachovnici posunuli na další políčko. Od druhé světové války a padesátých let se v současné české literatuře přesouváme k normalizaci, přičemž nejde o to, že by byla logicky časově na řadě, spíš že předcházející atraktivní epochy byly současnými literárními snaživci doslova vybydleny. Normalizace není sice tak obrazoborecká, spíše šedivě blátivá, některým literátům ovšem skýtá možnost uplatnit vlastní vzpomínky a zkušenosti s touto dobou.

Je však otázka, zda někdo bude chtít pamětníkům ještě naslouchat. Pro mladší čtenáře je to pravěk, a navíc se začínají ztrácet už na konci šedesátých let, kdy bojovali dobří komunisté s těmi špatnými. Jenže mohou být špatní komunisté, soudružko učitelko? Respektive, mohou být nějací dobří komunisté, paní učitelko? A na tom nic nezmění ani Vlny Jiřího Mádla.

V pozdní normalizaci se odehrává nový román Martina Uhlíře Můj mladší bratr. Klub Kamzíků Martiny Skaly a Píseň pro Kateřinu Roberta Kapala nás pak zavádí na obě strany železné opony.

Je též otázka, zda si o normalizaci budou chtít číst ti, kdo ji zažili, už proto, že o ní jistě četli řadu děl. Výhodou normalizačního období se nicméně může zdát to, že nebylo zachyceno v tak vrcholných prózách, jaké má česká literatura k dispozici o době válečné a poúnorové, o padesátých letech. Za všechny vzpomeňme Zbabělce (1958) a Konec nylonového věku (1967) Josefa Škvoreckého, Obsluhoval jsem anglického krále (1971) a Jarmilku (1952, vydáno v plném znění až ve spisech v devadesátých letech) Bohumila Hrabala či Kde život náš je v půli se svou poutí (1966) Josefa Jedličky.

Přátelské stisknutí ruky

Jenže nesmíme brát jen oficiálně vydávanou českou literaturu, nýbrž i tu samizdatovou, exilovou a k tomu záplavu titulů z let devadesátých. A v tomto směru normalizace nijak opomíjeným fenoménem není. Exil je namátkou zachycen v románu Vlastimila Třešňáka Klíč je pod rohožkou (1995), domácí prostředí potom v Báječných letech pod psa (1992) Michala Viewegha. Pokud nyní vycházejí nové prozaické knihy vracející se do této doby, můžeme to vnímat jen jako snahu drobně přehodit výhybku, případně na autory zkrátka přišlo vzpomínání.

Dodejme, že úspěch nedávných románů nořících se do válečných a stalinistických let byl založen nejen na atraktivním tématu, nevzdělanosti čtenářů a přizpůsobení se jejich nízkému estetickému cítění, nýbrž i na tom, že tito tvůrci pochopitelně nezmiňovali díla velkých předchůdců, neboť by vedle nich vypadali komicky. Na jednu stranu tak horlivě mluvili o potřebě připomínat historii, na druhou stranu literární historii záměrně zamlčovali; no a také jsou dnes u nás někteří spisovatelé už tak nevzdělaní, že ani neměli co zamlčovat.

S Martinou Skalou (1958) se v Klubu kamzíků, který vydalo nakladatelství Labyrint, ocitáme na Malé Straně. Což je prostředí s českou literaturou silně spjaté, i s tou normalizační, připomeňme Malostranské humoresky Karla Pecky, vydané kompletně až v roce 1992, předtím u Škvoreckých v Torontu v roce 1985 dva ze tří sešitů. Mimochodem si tak můžeme uvědomit, že z tohoto prostředí již česká literatura dávno ustoupila – ať už proto, že z Malé Strany se stal turistický skanzen, nebo proto, že tuzemští literáti dávno zjistili, že intelektuálskými příběhy ze stověžaté matičky si desetitisíce čtenářů nezískají, a vydali se nejen do historie, nýbrž též do krajiny: své příběhy umístili do venkovského prostředí. V roce 2014 sice vydala Tereza Límanová (1965) debutovou prózu Domeček, ale to je rovněž vzpomínka na dávné dětství na Malé Straně a na exil.

Martina Skala je v českém prostředí známa svými knihami pro děti, ve Francii se vystudovaná scénografka prosadila i ve světě filmu a pracovala následně na snímcích Romana Polańského či Miloše Formana. Základní tón Klubu kamzíků je entuziastický, nikdo se tu nelituje. Zároveň nám až v závěru románu dochází, že to vše bylo patrně psáno především pro syna vypravěčky, jenž se z Los Angeles vydal studovat do Prahy, města, kde toho jeho matka tolik prožila. Proto asi narážíme na tyto heslovité pasáže: „Komunistický režim v Československu řešila většina obyvatel tím, že seděla v hospodě, menšina kulturou. A někteří, jako moje matka a otec, sloučili obojí dohromady.“

Jinde zas v souvislosti s vypravěččiným dědečkem čteme: „Komunismus měl devastující vliv na osobní vztahy, nevěra se nebrala příliš vážně a sex byl mnohdy totéž co přátelské stisknutí ruky.“ To se ostatně netýká pouze dědečka, jenž bez mrknutí oka posílal manželku, aby vyřešila obtíže s neodbytnou milenkou. Nevěra později rozloží manželství vypravěččiných rodičů a následně i její raný svazek, když se to předtím marně snaží vyřešit tím, že oplácí nevěru nevěrou.

Velmi živě vyznívá problematické soužití dvou rodin, které obsadily malostranskou vilu, navíc když se jedna rodina nerovnala jedno patro. K tomu nutno připočíst, že bratr Martiny Skaly byl bubeníkem Psích vojáků, kteří v počátcích zkoušeli právě ve zdejším sklepě. A naší vypravěčce začíná být postupně jasné, že normalizační Československo jí stačit nebude: „Přestože jsem Prahu hluboce milovala, připadala mi jako knížka, kterou jsem už stokrát četla, toužila jsem si přečíst jinou.“

Pozvání do postele

Nepřekvapí, že když si tato mladá žena něco zamane, tak toho dosáhne. Takže se dostává do Paříže, ovšem město na Seině si z toho nic moc nedělá. Přicházejí vleklé problémy ohledně nalezení i jen toho nejnuznějšího bydlení a taky práce: „Muži často využívali mé situace a obtěžovali mě téměř pokaždé, když jsem někde žádala o práci. Později mi Renata vysvětlila nepsané pravidlo, že pokud přijmu pozvání na večeři, znamená to také pozvání do postele.“

Zklamání a únava z toho, že věci nejdou tak, jak by jít měly, vedou dokonce tak daleko, že ta, která přežila normalizaci, málem nepřežila náraz kapitalismu. Naštěstí se sebevražda nezdařila: „Pochopila jsem, že abych přežila, musím se naučit opustit bez lítosti mnoho věcí. A že jeden z největších darů je pevné zdraví, zájem o cokoliv a smysl pro humor. Bez těchto tří věcí je život peklo.“

To jako by byl bod obratu. Odtud už čteme především o vztazích a práci, což pokračuje ve třetí části, kdy se vypravěčka se synkem opět dobrodružně přesouvá do Los Angeles. Kruh se potom po letech uzavírá tím, že doprovodí potomka do svého rodiště na studia, přičemž jí syn po rozloučení pošle tuto zprávu: „Opustila jsi mě ve střední Evropě!“

Klub kamzíků by se dal charakterizovat spíše jako „osudy“. Označení román je zde především proto, že o některých věcech autorka nemluví přímo – Psí vojáci například nejsou jmenováni –, jiné patrně vynechala zcela. Zkrátka k uvolněnému tónu stylu „dneska už se tomu směju“ asi ještě nějaký ten rok chyběl. Nicméně Martina Skala může být i tak spokojena, že sepsala tento protokol o svém životě, dokud nechybí síly a slouží paměť.

Láska a estébáci

Taky Martin Uhlíř (1967) jako romanopisec debutoval poměrně pozdě, teprve před čtyřmi lety Sestrami. V nich nabídl vztahovou konstrukci pojednávající o dvou sestrách, jež však vyznívala velmi neuvěřitelně a prkenně. Každopádně pokud v souvislosti se zklamáním nejnověji přeložených pozdních románů Milana Kundery přemýšlíme o tom, že některé kunderovské romány jsou přitažlivější než ty od samotného Mistra, potom by se jistě dalo uvažovat i o Sestrách, ovšem ani tak zřejmě nedosahují takové bravury jako například Bílá hora (1986) Jorgeho Sempruna či Konec světa se prý nekonal (2018) Patrika Ouředníka.

Novinka Můj mladší bratr, kterou vydalo nakladatelství Paseka, působí daleko kompaktněji a věrohodněji. A to i proto, že Martin Uhlíř nešetří dobovými detaily, jako jsou názvy knih či kapel. Naštěstí to nepřehání, nedělá to tedy proto, aby ukázal, co všechno si pamatuje, ale aby pomohl svému příběhu. V něm nahlížíme do studentského života nedlouho před listopadem 1989 v Praze, a to dokonce i na dřevěné koleji právě na Albertově.

Vyprávění, jež je koncipováno jako ohlédnutí bratra ústředního protagonisty prostřednictvím jeho deníků a dalších dopisů, je sice plné více či méně nepřekvapivých propriet: petice, víra, StB, buzerace na vojenské přípravě, neopětovaná láska... Příběh lze však vnímat jako napínavý, až drásavý. Co se pak týče románu jako takového, jeví se být vyváženým dílem.

Jistě se najdou pamětníci, kteří budou mít k Mému mladšímu bratrovi faktické připomínky. A určitě se najdou ti, kteří řeknou, že takový román číst nebudou, protože o tomhle už četli tolikrát, případně že je to nezajímá. Je dost možné, že půjde o román, jenž se naprosto mine s aktuální atmosférou, ale z čistě literárního hlediska rozhodně nelze příliš namítat, i když Martin Uhlíř jistě patří k uzavřenějším autorům, tenduje k vážnosti, a pokud jeho postavy něco říkají, má to (mít) svůj účel.

Loď do Hamburku

A nakonec nejmladší. Prvotina Roberta Kapala (1977) Píseň pro Kateřinu vychází v kapesní edici Tvář nakladatelství Vyšehrad. Též tato novela, stejně jako Můj mladší bratr, disponuje současným prstencem – úvodem a závěrem –, mezi nimi je dávný příběh, rovněž milostný. Ani tady nechybí deník a dopisy.

Hlavní postavou je Pavel Leitner, vnuk muže, který zemřel v koncentračním táboře, a syn muže, který zemřel v jáchymovských dolech. Zní to uvěřitelně, nebo příliš prvoplánově? Každopádně tento lodník se snaží za každou cenu dostat k zahraniční plavbě, protože touží přes Hamburk emigrovat, jelikož je rok 1970 a on už v Praze po zklamání z toho, do čeho vyústilo pražské jaro, nechce být. Zároveň to je ovšem komplikace, neboť se zamiloval. A Kateřina má v Praze matku a teprve studuje…

Nyní je stárnoucí Pavel Leitner v Nizozemsku a vydává se za ním Kateřinin syn, jenž pro něj má dopis od svého otce, v němž je vložen dopis od Kateřiny. Pavel na oplátku Kateřininu synovi dává číst svůj deník z doby před emigrací a tak se dozvídáme veškeré detaily, které jsou doplněny zmíněnými dopisy.

Rozumíme, co nám Robert Kapal chce vyprávět: podobně nostalgicky orosený mýtus, jako je Romance pro křídlovku (1962) Františka Hrubína či Legenda Emöke (1963) Josefa Škvoreckého. Nicméně obdobná literární událost z toho nevzejde, a to nejen pouze proto, že jde o neškodné retro. Hlavní problém je, že Robert Kapal je vypravěčem jemným, ohleduplným vůči čtenáři. A to až moc. Často to nakonec vyznívá nešikovně, ba až směšně. V tom mimo jiné upomene na prózy Jiřího Hájíčka.

Hned v první větě tak najdeme nejhorší publicistické klišé „v nizozemském Leidenu“ a taky objev, že lávka „spojuje obě nábřeží říčního ramene“. Když je Pavel konečně v Hamburku a my to dobře víme, stejně následně musíme číst, že volá „z telefonní budky na hamburské třídě Mönckebergstrasse“ – taky proto, aby náhodou člověk netápal, co znamená to cizí slovo. Jako by se zde vytrácela prostá pravda, jež se kdysi ani nemusela vyslovovat: psát beletrii by měli ti nejobratnější.

Obdobně neohrabaně se tu hraje na city. Pavel se celou dobu o osaměle žijící babičku v Dolním Žlebu nijak nestrachuje ani o ni nepečuje, ale jakmile umře – a dá se předpokládat, že to přijde, neb se to nabízí –, je z toho velký nedůvěryhodný smutek. K tomu připočtěme, že v roce 1970 se jistě o klukovi, který chodil s holkou, neříkalo, že je její „přítel“… Zkrátka by to chtělo příště více odvahy a osobitosti.