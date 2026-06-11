Vůdci Hamásu bychom měli postavit zlatou sochu, říká poradce izraelských premiérů

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Dan Schueftan na CEVRO Univerzitě. | foto: PCTR, CEVRO UNIVERZITA

Jan Fingerland
Rozhovor   15:00
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Dan Schueftan je přední izraelský politolog, vedoucí Centra bezpečnostních studií na Haifské univerzitě. Rozhovor s ním je vždy zábavný - označuje se za nezvykle arogantní osobu „i na izraelské poměry“ a ne vždy je možné odhadnout, zda mluví vážně, anebo žertuje. V minulosti byl poradcem levicového premiéra Jicchaka Rabina i pravicového Ariela Šarona. V květnu navštívil ČR na pozvání Centra transatlantických vztahů CEVRO. Má své názor a nebojí se je sdílet.

Lidovky.cz: Kdybyste byl poradcem Donalda Trumpa, co byste mu poradil 26. února, tedy ještě před útokem na Írán?
Řekl bych mu, ať do toho jde. Aby udělal přesně to, co udělal. A teď by moje rada pro něj zněla: pokračujte v blokádě Íránu a otevřete Hormuzský průliv silou. Nezačínejte vojenskou akci proti Íránu samotnému, ale pokud Íránci znovu zaútočí proti Saúdské Arábii, proti Emirátům, proti Izraeli, proti lodím nebo pokud ohrozí podmořské datové kabely, použijte velkou sílu. Velmi, velmi koncentrovanou ve snaze je zlomit.

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