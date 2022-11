Demokracie je víc ohrožená na Západě. My máme proti „jedinému správnému názoru“ protilátky, říká Marek Benda

Lidovky.cz: Znám jednoho studentského vůdce z roku 1989, který je již roky ministerským předsedou. Takže se vás chci zeptat: proč nejste také premiér?

To je zábavná otázka. V prvé řadě já nikdy tímto směrem neuvažoval. Prostě a jednoduše na to nemám. Nejsem jazykově vybaven, rozumím tak akorát polsky a slovensky, všechny jazyky, které jsem jakžtakž uměl, jsem už zapomněl.

Na druhou stranu samozřejmě byly situace, kdy mě někteří vyzývali, abych vstoupil do vlády, ale já musím přiznat, že mě práce ve sněmovně bavila vždycky víc než představa, že mám auto, řidiče a čtyři sekretářky. Řečeno zkratkou nebo bonmotem: já jsem nikdy neotevřel žádnou excelovskou tabulku s rozpočtem.

Lidovky.cz: Zkusím to vážněji: čím to, že u nás fakticky úplně z politiky zmizely postavy roku 1989? Vy jste ve sněmovně patrně jediný, na Hradě bude ještě pár týdnů muž, jenž „u toho“ jakýmsi způsobem byl, ale až v lednu odejde a po něm i z Ústavního soudu téměř osmdesátiletý Pavel Rychetský, budete osamělý poslední mohykán. Na rozdíl od Maďarska, jemuž vládne bývalý studentský předák Viktor Orbán, nebo Polska, kde jak Mateusz Morawiecki, tak Jaroslaw Kaczynski pocházejí ze Solidarity.

Tady došlo k ohromné generační obměně a veliké ruptuře v polistopadovém vývoji. Když se Petr Fiala stal předsedou ODS, tak jsme kromě tradiční návštěvy Národní třídy založili tradici Mánes, kam jsme začali zvát z Prahy i z Brna jak studentské, tak disidentské vůdce, samozřejmě ty, kteří se i v nesmírně těžkém období opoziční ódéesky byli ochotní s námi vůbec setkat. A už tehdy Petr Fiala říkal: „Já jsem asi poslední předseda parlamentní strany, který se může smysluplně hlásit k listopadu ‚89.“

Poslední rána přišla v roce 2013, kdy došlo k té takzvané protikorupční revoluci a rozehnání všeho, co do té doby fungovalo, a k fakticky úplnému přetržení polistopadových tradic. A samozřejmě nezapomínejme na to, že mnozí klíčoví aktéři jsou nejen v seniorním, ale kmetském věku, a do nějakých větších aktivit už se jim prostě nechce. Já chodím každý rok na pět sedm pohřbů...

Lidovky.cz: Zpátky do roku 1989. Z vašich oken je přímo vidět na Malostranské náměstí, kde má jedno z pracovišť pražská matematicko-fyzikální fakulta. Chodil jste sem v roce 1989?

Ano. Studoval jsem tu temno.

Lidovky.cz: Prosím?