Americký rozpočet, to má být „jeden velký krásný zákon“. V čem ale postihne i Čechy?

Mnozí Trumpovi vytýkají, že to povede k dalšímu zadlužování už tak ohromně zadlužených USA, nezávislé odhady mluví o tom, že do roku 2034 přidá přijetí tohoto zákona k americkému dluhu další 2,6 bilionu dolarů. Nicméně Amerika zvýšení dluhu bezpochyby ustojí a velký krásný zákon obsahuje jiné věci, které si možná zasluhují větší kritiku, jsou důležitější a zasáhnou třeba i budoucí české důchodce.

Není to totiž jen obvyklý zákon o rozpočtu, který by upravoval daně z příjmů jako obvykle a přesměrovával federální výdaje. Například v daňové oblasti navrhuje umožnit zdanění dividend a úroků vyplácených do zahraničí, jak o tom podrobně píše časopis The Economist. Ministr financí má získat pravomoc zdaňovat úroky, dividendy a nájemné plynoucí cizincům do zemí s daňovými systémy, které zákon definuje jako „nespravedlivé“. Sazba začne na 5 %, ale může se zvýšit až na 20 %. „Do sítě by se dostaly i společnosti, které působí v Americe, když převádějí své zisky,“ připomíná časopis The Economist.

Může to zasáhnout velké penzijní fondy, které i u nás investují do amerických akcií, a také Neameričany, kteří v Americe postavili či třeba chtějí postavit nějakou továrnu. Zkrátka otvírá to možnost znepříjemnit cizincům přímé i nepřímé investice do americké ekonomiky či státního dluhu. Zatím těm, kdo mají doma „nespravedlivý daňový systém“, což jsou v překladu ti, kdo zdaňují velké americké technologické firmy typu Facebooku či Googlu. Jak ale připomíná The Economist, může to být jen začátek. Problém je, „že nové daně mají tendenci se časem rozšiřovat bez ohledu na původní rozsah a velikost. Návrh zákona o rozpočtu je znamením, že svět možná vstupuje do éry nepřátelství vůči zahraničnímu kapitálu, ne jen zahraničnímu zboží.“.

Další zajímavou součástí zákona je, jak upozorňuje deník The New York Times, zavedení povinné kauce složené žalobcem ve všech případech, v nichž někdo žaluje stát pro neplnění povinností plynoucích ze soudního rozsudku a soud má zakročit. Má to omezit bezdůvodné žaloby a ulehčit soudům. Na druhou stranu to ztíží chudým možnost postavit se federální vládě a bude omezující pro ty, kdo nemají dost peněz, aby se mohli postavit státu. Přitom právě Trumpova vláda má problémy s plněním soudních rozhodnutí a snaží se je obcházet. „Pokud bude toto ustanovení přijato, soudy by ho mohly obejít tím, že by znovu vydávaly soudní příkazy s nominálními zárukami stanovenými na pouhý 1 dolar, nebo by ho mohly shledat zcela nevymahatelným, protože jde o snahu o drastické omezení soudní moci,“ píše se poněkud návodně v The New York Times. Ale zda se soudy podřídí, či ne, to nikdo neví.

Zákon zasáhne i federální úředníky. Šéf jejich odborů Everett Kelley to kritizoval na stránce washingtonských politických novin The Hill. Podle nového zákona si úředníci, kteří budou chtít mít úřednický status, zejména trvalou pracovní smlouvu a daný postup po kariérním žebříčku, budou muset připlatit. Budou víc platit na důchodové pojištění, má jít o 9,4 procenta výplaty, o to budou mít nižší čistý plat. Šetří se a je třeba zvýšit příspěvky na penze. Pokud to odmítnou, budou mít pracovní poměr, kde je možné okamžité propuštění bez důvodu. Po celou dobu své kariéry bez možnosti změny.

Podle Kelleyho je to problém, protože nástupní platy federálních zaměstnanců jsou nízké, už nyní jsou o 25 procent nižší než mzdy na odpovídajících místech v privátní sféře. Kelley se obává, že to povede k růstu počtu okamžitě vyhoditelných státních zaměstnanců a jejich vyměňování po volbách podle politického klíče. Znamenalo by to konec nepolitické státní služby a návrat do situace před 140 lety.

Jak to s těmito věcmi, o kterých se zase tak moc v politických debatách nemluví, dopadne, ještě uvidíme. Trumpovi republikáni přirozeně zákon chválí kvůli snižování daní, opoziční demokraté ho kritizují kvůli deficitu, ale na tyhle „detaily“ myslí málokdo. Stejně jako na to, že zákon například zakazuje dočasně jednotlivým státům USA regulovat v příštích deseti letech umělou inteligenci, což fakticky, protože Trump ji regulovat také nechce, znamená volnou ruku pro zastánce neomezeného vývoje a použití „umělé mysli“.

