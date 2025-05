Rozvrátí nová daň vratkou slovenskou koalici? A proč Maďaři dali k hymně Bratislavský hrad

Původně byla nová daň zamýšlena jako další z nástrojů na konsolidaci veřejných financí, jenomže v praxi se ukázalo, že finanční zatížení je větší, než se čekalo. Sazbou 0,4 procenta se zdaňují všechny převody mezi účty, na výběry hotovosti se vztahuje daň 0,8 procenta. Není žádným překvapením, že všechny náklady navíc, které zavedení této novinky přineslo, si podnikatelé okamžitě promítli do koncových cen. Takže v konečném důsledku na transakční daň doplácejí běžní občané.

Pak je tu další aspekt, na který upozorňují odborníci: že tato daň může podporovat obchody načerno. Ukázalo se také, že z transakční daně se může stát další téma rozdělující slovenskou vládní koalici, přestože ji předtím schválila. Zrušení daně požaduje Andrej Danko, předseda nejmenšího koaličního subjektu, Slovenské národní strany (SNS).

Pro její úpravu se už vyslovil i nový šéf parlamentu Richard Raši ze strany Hlas, a prezident Peter Pellegrini je dokonce pro její úplné zrušení, protože v ní podle svých slov nenachází ekonomickou logiku. Jak uvedl web Aktuality.sk, opozice v tom vidí riziko, že se kvůli transakční dani může rozpadnout vládní koalice. Pod tlakem se ocitl premiér Robert Fico, který nejdříve jakékoli zásahy do transakční daně dlouho odmítal, nyní připouští její úpravy.

Asi je možné považovat za zajímavou shodu náhod, že Bratislavu navštívil v minulých dnech premiér země, kde podobnou transakční daň zavedli už před více než deseti lety, a to maďarský předseda vlády Viktor Orbán. I v Maďarsku byl kdysi její motiv podobný jako na Slovensku: měla pomoct zalepit díry ve státním rozpočtu, nakonec ale dopady daně odnesli běžní občané. Jinak si však Fico s Orbánem dávali najevo, jak moc si rozumí. Dlouhodobě se shodují v názorech na zahraniční politiku či v postoji vůči Evropské unii i válce na Ukrajině.

Vzájemné vztahy označili oba šéfové vlád za bezproblémové. Nepřekvapí proto, že se vůbec nevěnovali tématu, na které upozornil bývalý šéf slovenské diplomacie Ivan Korčok. Podle serveru Postoj.sk v maďarské státní televizi M1 se každý den o půlnoci vysílá hymna, která je doprovázena ilustračními záběry, na nichž je také Bratislavský hrad a slovenská vlajka. Korčok žádal premiéra Fica, aby se vůči těmto záběrům ohradil, protože jde podle jeho názoru o provokaci.

„Takový ikonický a národní objekt, jako je náš Bratislavský hrad, naši sousedé zařadili pod svůj státní symbol, státní hymnu,“ cituje Postoj.sk bývalého ministra zahraničí Korčoka. Není to poprvé, co maďarští představitelé dávají najevo, že se s rozpadem Uherska doposud nevyrovnali. Není to tak dávno, co premiér Orbán navštívil fotbalový zápas, na kterém měl na sobě šálu s vyobrazením „Velkého Uherska“, jehož součástí bylo také území Slovenska. To bylo v roce 2022. O rok později na letní škole v Rumunsku Orbán o Slovensku přímo řekl, že jde o „odtrhnuté území“. Nejasnosti nadále panují i ohledně aktivit firmy s přímými vazbami na maďarskou vládu, jež v uplynulých letech koupila několik historických objektů na Slovensku. Co s nimi zamýšlí? Oproti diplomatickým zvyklostem o tom předem slovenskou vládu neinformovala.

Ceny Slnko v sieti pro nejlepší slovenské filmy, tedy jakási obdoba Českých lvů, letos doprovázela novinka. Galavečer, který několik let v přímém přenosu vysílala veřejnoprávní televize, letos diváci naživo neviděli. Mohli zhlédnout akorát záznam, a to ještě s týdenním zpožděním. Jak píše web Mediaklik.sk, tím Slovenská televize a rozhlas (STVR) celou anketu potopily.

Proč k této změně došlo? Vysvětlení se zdá být nasnadě: loni se na adresu tehdejší politické situace, dění v kultuře či přímo STVR kriticky vyjádřilo několik umělců vystupujících při slavnostním ceremoniálu. Jak web dále píše, otázka je, jestli bylo zrušení přímého přenosu náhodné, nebo šlo o reakci právě na minulou kritiku. Televize, která je už několik měsíců připoutána těsněji k vládě, nemá přirozeně zájem na tom, aby s ní měla problémy.

Další personální otřesy kvůli vyhazovům by už také nemusela přežít. Proč se ale příležitosti nechopily ostatní, komerční televize a galavečer, na který by se určitě dívalo dost diváků, neodvysílaly? Bohužel i v jejich případě mohla zafungovat předběžná poslušnost před vládou a jejími financemi. Třeba těmi, které s sebou přináší reklamy státní loterijní společnosti.