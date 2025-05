Krev na selském gruntě. Osvobození Rudou armádou se místy zvrhlo ve zvěrstva

Vražda, která se odehrála přesně před osmdesáti lety, v červnu roku 1945, v malé vesnici na Vysočině, tedy až mnoho týdnů po osvobození, šokovala celý kraj. Policejní hlášení tehdy konstatovalo: „V noci z 18. na 19. června 1945 as o 0.45 hod. byl příslušníky sovětské armády zastřelen na svém dvoře rolník Josef Vašíček z Opatova, ženatý, otec 3 dětí ve stáří 18, 16 a 12 let.“

Maminka se konce komunistického impéria nedožila, zemřela v roce 1987. Teprve tehdy se mohla vrátit domů, v rakvi, vedle táty na hřbitov. Miloslav Vašíček

Po několikaminutové přestřelce nebyl Josef Vašíček, jenž chránil před „osvoboditeli“ svůj majetek a rodinu, jediný mrtvý. Dnes již nežijí aktéři, svědci, dokonce nestojí ani Vašíčkův statek. Ani žádná pamětní tabulka neodkazuje na ony události. Na kruté příkoří, které dopadlo na celou rodinu Vašíčkovu, však nelze zapomenout a je třeba o něm vyprávět.

Tragédie, dějství první: Rusové

Za pár dní začne léto roku 1945. První poválečné. Padesátiletý rolník Josef Vašíček opravoval do osmé večer se syny ve stodole mlátičku, pak nakrmili koně a kravky a chystali se ulehnout. Chvíli po deváté večer ale vjíždí do Opatova vojenské auto s ruskými vojáky z posádky ubytované v nedalekém Úsobí. Zastaví u prvního statku, tedy u Vašíčků. Vojáci seskáčou a vtrhnou do stavení, které již znají z nedělní razie, kdy odtud odtáhli dvě zastřelená prasata.