Mezinárodní izolace je paradoxně vodou na mlýn putinovské propagandy. Pasuje totiž skvěle do starého sovětského narativu o spiknutí celého světa proti nebohému Rusku, jež brání tu vykořisťovaný proletariát, tu starý dobrý (ortodoxní) svět. Jedná se o narativ veskrze ublížený, ale o to lákavější. Odpovědnost za vlastní selhání totiž umožňuje svým vyznavačům svalit vinu na druhé – jak to dělají všechny konspirační teorie.