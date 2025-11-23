Velitel evakuace čs. jednotek z Vladivostoku. Rudolf Raše v nejtěžší zkoušce obstál se ctí

Narodil se 21. března 1872 v Křinci na Nymbursku. Po získání maturity na jičínském gymnáziu v roce 1890 se rozhodl pro studium medicíny na lékařské fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, jež úspěšně dokončil roku 1898. Po vykonání prezenční služby v Posádkové nemocnici č. 9 v Terstu se nechal aktivovat a v hodnosti korvetního lékaře sloužil v rakousko-uherském námořnictvu. Brzy však odešel do civilu, kde se věnoval gynekologii a porodnictví a otevřel si úspěšnou praxi v Českých Budějovicích a Luhačovicích. Úspěch ale neměl dlouhého trvání.
Krátce po vypuknutí první světové války byl nucen opět navléknout uniformu a jako lékař záložní nemocnice se zapojil do bojů na východní frontě. Zde již v srpnu 1914 padl do ruského zajetí. Následně působil jako lékař v několika ruských zajateckých táborech a v červenci 1916 si z tábora v Krematorské podal žádost o vstup do vojska čs. legií. V srpnu 1917 byl povolán do služby, kde se nejprve stal starším lékařem 5. čs. střeleckého pluku. V prosinci téhož roku byl pak ustanoven lékařem 2. dělostřelecké brigády. Zároveň se stal sanitním referentem vojenské komise Odbočky Československé národní rady na Rusi (ČSNR).
Jedním z tisíců. Životní pouť Edmunda Gaubice ukazuje dějinné zvraty 20. století
Během ústupu z Ukrajiny před jednotkami Ústředních mocností a cesty čs. jednotek přes Transsibiřskou magistrálu do Vladivostoku kromě svých obvyklých povinností vykonával také funkci tzv. komisaře, jenž měl za úkol jednat s místními orgány.
Po vypuknutí nepřátelství s bolševiky na konci května 1918 byl zprvu velitelem improvizovaného zdravotnického vlaku č. 3, později se během srpna stal hlavním lékařem posádkového velitelství ve Vladivostoku. V říjnu 1918 byl ustanoven nejprve pomocníkem správce zdravotního odboru OČSNR, později se stal náčelníkem tohoto odboru. Zároveň byl jmenován členem komise pro péči o invalidy, nemocné a demobilizované legionáře.
Později po reorganizaci čs. vojska na Rusi byl naznačen přednostou zdravotního odboru vojenské správy ministerstva války v Rusku a povýšen do hodnosti plukovníka. V červenci 1919 byl Rudolf Raše vystaven za svou vojenskou kariéru té nejtěžší zkoušce, když jej pověřili řízením evakuace všech čs. jednotek z Vladivostoku do Československa. Díky svému organizačnímu talentu se mu podařilo obstát se ctí a mohl tak v srpnu 1920 odplout 35. transportem na lodi Legie do vlasti, kam dorazil v říjnu téhož roku.
V armádní službě zůstal i po svém návratu do republiky. Již v listopadu 1920 byl jmenován zástupcem velitele 11. posádkové nemocnice (později Divizní nemocnice 1) v Praze. V prosinci 1922 byl povýšen na generála zdravotnictva, následně byl od ledna 1923 jmenován přednostou zdravotní služby posádkového velitelství v Praze. Jeho poslední funkcí v armádě byl zástupce velitele 33. oddělení [zdravotního] Ministerstva národní obrany. V roce 1924 odešel do penze.
Nadále však zůstával veřejně činným, především v Československé obci legionářské (ČSOL), kde byl předsedou správní rady tiskového podniku ČSOL Pokrok a angažoval se i v Sociálním ústavu legionářském, kde se staral především o záležitosti týkající se legionářského léčebného ústavu v Piešťanech a o legionářskou ozdravovnu v Bardějově. Působil též v Legiobance, kde od roku 1921 vykonával funkci předsedy správní rady. Zemřel 25. listopadu 1954 v Praze ve věku 84 let.