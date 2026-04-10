Od moderny k funkcionalismu. Rudolf Stockar byl nejen významným architektem, ale i designérem

I v tomto dílu Architektury budeme pokračovat v našem miniseriálu, který se věnuje českým architektům, jejichž kulaté výročí narození si letos připomínáme. A dnes to bude nesmírně zajímavá osobnost – čeká nás seznámení s Rudolfem Stockarem (1886–1957).
Narodil před 140 lety v Doloplazech nedaleko Prostějova. Pocházel ze šlechtického rodu Stockarů z Bernkopfů, Stockarův otec byl správcem cukrovaru a mladší bratr Jaroslav se stal rovněž architektem. Rudolf Stockar studoval na pražské technice. Jeho první stavby z období kolem roku 1910 byly navrženy ve stylu geometrické secese a moderny.
Je z nich patrné, že více než konzervativní profesoři školy, již absolvoval, mu byl vzorem Jan Kotěra a jeho okruh. Z této doby pochází projekt děkanství v Uhříněvsi, vila v enklávě Rokoska v Praze-Libni nebo činžovní dům v Dřevné ulici na pražském Novém Městě.
Z Anglie ke kubismu
Stockar také navštívil Anglii a nadchl se pro téma zahradních měst, v němž teoretici jako sir Raymond Unwin nebo sir Ebenezer Howard viděli budoucnost moderních měst s řadovými domky v zeleni. Stockar na toto téma publikoval článek v časopise Styl, vydávaném spolkem umělců Mánes, a sám přispěl návrhem vlastního rodinného domu na hradčanských baštách, jejichž zástavba z let 1910–1914 byl takovou obdobou zahradního města anglického typu. Dvojvilu, již postavil pro sebe a svého bratra, najdeme v ulici Na Baště sv. Tomáše v katastru Hradčan nedaleko Kramářovy vily.
Po roce 1911, kdy Pavel Janák deklaroval zásady kubistické architektury, se také Stockar přiklonil k tomuto originálnímu stylu. V té době pracoval pro umělecké dílny Artěl, kde se vyráběly uměleckoprůmyslové předměty. Stockar pro ně navrhoval ve stylu moderny a poté i kubismu čajové servisy, nábytek včetně kování nebo šperky. Spolu s malířem Františkem Kyselou navrhl i kubistický interiér cukrárny v budově České banky ve Vodičkově ulici, který se však nedochoval, nebo rovněž již neexistující interiér vily na střešovickém Hládkově.
V projektech v kubistickém pojetí však jako jeden z mála pokračoval i po první světové válce. Z té doby pochází jeho návrh administrativy Maternovy továrny na barvy a laky v Dělnické ulici v Praze-Holešovicích, jejíž fragment se tam zachoval dosud, rodinný dům paní Františky Lipčíkové v Olomouci (dnes je v něm knihovna) či budova Sokola v Jablonném nad Orlicí (vše 1919–1921). Ze stejného období je i kubistický nábytek pro ložnici Jana Masaryka v prezidentském apartmá na Pražském hradě.
V národních barvách
I kubismus však po roce 1920 vyšel z módy a Evropu ovládl nový styl art deco, u nás známý jako národní sloh či dekorativismus (dnes také velmi, velmi nepřesně označovaný za rondokubismus). Nejvýraznější Stockarovou stavbou v tomto stylu je úzký dům s průčelími do Jungmannova náměstí a ulice 28. října v centru Prahy s červeno-bílými fasádami. Národní sloh sice u nás slavil úspěch jakožto styl nové samostatné republiky, ale i on se rychle vyčerpal. Rudolf Stockar tak nakonec dospěl k avantgardnímu funkcionalismu, jak o tom svědčí zejména jeho velkoryse pojatý lázeňský komplex ve slovenské Sliači, který dodnes velmi dobře funguje.
Z konce dvacátých a třicátých let pak pochází i několik činžovních domů a vil v Praze, nadčasový projekt skleněného paláce obchodního domu na náměstí Republiky, bohužel nerealizovaný, nebo přestavba staršího domu na Václavském náměstí, známého jako palác Praha (dnes obchodní dům Van Graaf), s bílými pásy z barevného skla (tzv. opaxitu), pasáží a kdysi populárním kinem, kde se promítalo po americkém způsobu nonstop.
K dobrým příkladům zasazení budovy do citlivého kontextu cenné historické zástavby musíme zmínit i Stockarův dům U Bílé koule v ulici Úvoz pod Pražským hradem. Jeho někdejší majitelka mi kdysi vyprávěla, jak zajímavá byla jeho práce na projektu, kdy architekt podrobně řešil každý detail se zadavatelem, tedy tak, aby vzniklá stavba co nejlépe sloužila. Významný byl i jeho cit pro detail a zvolené materiály. Ostatně, dobře vím, o čem mluvím, sám již léta bydlím v jednom ze Stockarových činžovních domů.
Architekt Stockar nepatřil ani náhodou k levicové avantgardě, byl také svobodným zednářem. Před režimním útlakem po roce 1948 ho pravděpodobně zachránil fakt, že byl švagrem Zdeňka Nejedlého. Rudolf Stockar zemřel ve svém domě na hradčanských baštách v roce 1957.