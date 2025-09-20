Známý kremelský propagandista a tzv. válečný korespondent Alexandr Koc napsal v ruském bulvárním listu Komsomolskaja pravda velký článek, ve kterém se snaží zvyšovat finanční gramotnost vojáků ruské armády bojujících na Ukrajině, protože tito lidé, kteří náhle dostávají zhruba pětinásobek průměrného platu, se logicky stávají cílem nejrůznějších podvodníků.
Koc proto spolu s dalšími proválečnými aktivisty vytvořil brožuru ve formě komiksu s podtitulem „Jak se nestat hejlem“. Rozebírají zde tradiční techniky podvodníků, včetně podezřele výhodných nabídek internetových obchodů nebo třeba krádeží údajů k platebním kartám.
|
Nejzajímavější je kapitola věnovaná finančním důsledkům romantických dobrodružství. Bohužel kolem svobodných hrdinů tzv. zvláštní vojenské operace rozkvetl amorální byznys, kdy dívky s nízkou sociální zodpovědností nechávají do sebe zamilovat chlapy, kteří poněkud zvlčili na frontě, a potom na sebe přepisují výplaty za zranění nebo nedejbože za smrt. Tyhle peníze s vysokou pravděpodobností už skuteční příbuzní vojáka nikdy neuvidí.
Podle telegramových kanálů nejrůznějších proválečných publicistů jsou podobné podvody skutečně rozšířené. Hojně diskutovaným byl kupříkladu případ, kdy jistá zdravotní sestra z vojenské nemocnice v Rostově na Donu sváděla raněné vojáky, následně si je brala, vracela je na frontu, kde tito posléze padli, kdežto zdravotnice získala pět milionů rublů za jejich smrt. Za tři roky války se jí to podařilo udělat třikrát. Na veřejnost se to dostalo v okamžik, kdy se chystala čtvrtá svatba a některá z jejích kolegyň upozornila budoucího ženicha, že jeho předchůdci neměli vysoký věk dožití.
Zajímavé také je, že ruské blogery, kteří z toho udělali skandál, rozhořčilo pouze to, že si tato dáma postupně brala další manžely, kteří následně umírali na frontě. Ale proč nedoléčení vojáci skončili ve válečném masomlýnku, ve kterém neměli šanci na přežití, to už pro jistotu nezmiňovali.
***
A aby toho nebylo málo, ruský prezident je nespokojený se stavem ruské ekonomiky. „Vladimir Putin vyčinil úředníkům za prudké zpomalení ekonomiky“, tak zní titulek článku serveru The Moscow Times o problémech v ruské ekonomice. Autor článku upozorňuje, že to byla již druhá Putinova porada s ekonomickým blokem vlády.
|
„Loni jsme hovořili o potřebě bojovat s inflací a posílení makroekonomické stability. Chápali jsme, že to povede k ochlazení ekonomiky, k jejímu ,měkkému přistání’. Chápali jsme také, že musíme projít po hraně: nepodkopat makroekonomickou stabilitu a nezmrazit ekonomiku. Ale co vidíme? Je to to, co jsme chtěli? Nebo jsou potřeba jiná opatření a vyšší tempo růstu?“ ptal se prý Vladimir Putin ekonomických ministrů, kteří po celou dobu jenom hleděli do svých papírů.
Měli k tomu důvod. Vláda původně Putinovi slibovala letošní růst ve výši 2,5 procenta, zkraje září odhad snížila na 1,5 procenta a o dva týdny později už jen na 1,2 procenta. Moscow Times proto tvrdí, že vláda bude muset k pokrytí rozpočtového deficitu zvýšit daně. Nejčastěji se hovoří o zvýšení DPH z 20 na 22 procent.
***
Novináři investigativního projektu The Insider Roman Dobrochotov a Christo Grozev se v článku „Jan ve službách FSB. Jak se naverbovaný podvodník miliardář Jan Marsalek usídlil v Moskvě a účastní se zvláštních operací na Ukrajině“ věnují současnému životu někdejšího ředitele banky Wirecard, který je v Německu hledán kvůli zpronevěře ve výši minimálně miliardy dolarů.
Situace je o to pikantnější, že jak se ukázalo při nedávném soudu ve Velké Británii, Jan Marsalek na žádost ruských tajných služeb nechal sledovat právě Dobrochotova s Grozevem v Evropě, a dokonce plánoval jejich únos do Ruska. Nyní se Marsalek prakticky neschovává. Jen trochu změnil svůj zevnějšek, ale svobodně chodí po ulicích Moskvy v doprovodu své nové přítelkyně, která pracuje v FSB. Marsalka původně naverbovala vojenská rozvědka GRU, nyní ale stále častěji pracuje pro FSB. Kromě toho Marsalek často jezdí na okupovaná ukrajinská území kvůli plnění „bojových úkolů“ v doprovodu příslušníků ruských speciálních sil.