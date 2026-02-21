Svobodné sádlo na Sibiři. Rusko nemusí být odsouzeno k nesvobodě, má k čemu se vrátit

Premium

Fotogalerie 14

Moskva | foto: Shutterstock

Jan Fingerland
Doporučujeme   18:00
Rusko se před čtyřmi lety rozhodlo zmařit nezávislost Ukrajiny. Podle jedněch proto, že samo nedokázalo být svobodné. Podle jiných si tím cestu ke svobodě uzavřelo. Má svoboda v Rusku vůbec šanci?

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Někteří Rusové s hrdostí říkají, že svobodu západního typu nepotřebují. Někteří obyvatelé Západu s tím souhlasí: Rusko prý nemá na čem stavět, pár děkabristů nebo disidentů na tom nemůže moc změnit. Ruské dějiny se prostě ubíraly jinudy.

Cestu k západnímu liberalismu měla zastavit nekonečná řada okolností: mongolské jho 13. století. Pravoslaví. Cézaropapismus. Odlišný právní systém a koncept vlastnictví. Rusko též nezažilo papežskou revoluci 11. století, rozvoj svobodných univerzit, renesanci nebo osvícenství. Naopak Rusy zformovalo dlouhé nevolnictví, samoděržaví, komunismus i lumpenkapitalismus 90. let. O negativním vlivu klimatu, „příliš velkém“ přírodním bohatství (ropná choroba) nebo gigantické rozloze ani nemluvě.

Ruské pokusy o svobodu nastávají po prohraných válkách, stalo se to už několikrát. Až ale putinismus ztroskotá, ocitne se Rusko znovu na křižovatce.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.