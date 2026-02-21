Svobodné sádlo na Sibiři. Rusko nemusí být odsouzeno k nesvobodě, má k čemu se vrátit

Někteří Rusové s hrdostí říkají, že svobodu západního typu nepotřebují. Někteří obyvatelé Západu s tím souhlasí: Rusko prý nemá na čem stavět, pár děkabristů nebo disidentů na tom nemůže moc změnit. Ruské dějiny se prostě ubíraly jinudy.
Cestu k západnímu liberalismu měla zastavit nekonečná řada okolností: mongolské jho 13. století. Pravoslaví. Cézaropapismus. Odlišný právní systém a koncept vlastnictví. Rusko též nezažilo papežskou revoluci 11. století, rozvoj svobodných univerzit, renesanci nebo osvícenství. Naopak Rusy zformovalo dlouhé nevolnictví, samoděržaví, komunismus i lumpenkapitalismus 90. let. O negativním vlivu klimatu, „příliš velkém“ přírodním bohatství (ropná choroba) nebo gigantické rozloze ani nemluvě.
Ruské pokusy o svobodu nastávají po prohraných válkách, stalo se to už několikrát. Až ale putinismus ztroskotá, ocitne se Rusko znovu na křižovatce.