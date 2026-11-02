Objem transakcí v oblasti nové výstavby na Krymu klesl v prvních devíti měsících roku 2026 meziročně o 34,2 procenta. Aktivitu kupujících v těchto regionech ovlivňují nejen nedostupné hypotéky, ale také geopolitické faktory a nestabilní dopravní spojení. V důsledku toho se trh s novostavbami v jižních regionech potýká s výrazným převisem nabídky.
Těmi geopolitickými faktory má Kommersant na mysli válku na Ukrajině a nálety ukrajinských dronů na Krym a Krasnodarský kraj, stejně jako na další ruské regiony. Cílem těchto útoků jsou sice především vojenské objekty, přístavy nebo rafinerie, nicméně nikdy nevíte, kam sestřelený dron může přiletět.
Dlouhodobá schopnost Spojených států, Ruska a Číny odolávat ekonomické nepřízni, včetně kolísání cen energií, je výrazně větší než u Evropanů.
Nestabilní dopravní spojení je zase eufemismem pro ukrajinské útoky na silnice spojující Krym podél pobřeží Azovského moře. Kromě toho také znamená obrovské problémy s dostupností benzinu na okupovaném poloostrově. Během letní sezony na ruských sociálních sítích bylo mnoho příběhů, kdy turisté museli zanechávat na poloostrově svá auta, protože jednoduše nemohli koupit benzin na zpáteční cestu.
Západní novináři jim říkají síť Doppelgänger, oni sami se označují za „sociální architekty“ nebo za „ideologické vojsko“. Ve skutečnosti je to vylepšená trollí farma, která funguje nejen v online prostředí, ale i v reálném světě. Jenže hackeři získali přístup k jejich mailové korespondenci. Desetitisíce mailů analyzovali investigativní novináři ze serveru The Insider a článek nazvali Putinovi dvojníci: Kdo stojí za dezinformační sítí kremelských dvojníků a co dělají?.
V roce 2022 sestavila prezidentská administrativa v čele se Sergejem Kirijenkem a PR specialistou Iljou Gambašidzem tým „pro nativní propagaci ruských narativů v nepřátelských zemích“ – nebo jednodušeji řečeno továrnu na falešné zprávy. Fungují nejen online, ale i offline. Zatímco někteří agenti malují antisemitská graffiti na zdi pařížských budov a propagují své fotografie prostřednictvím sítě botů, jiní se snaží, aby si jejich falešné zprávy o Zelenském všimli a retweetovali lidé jako Elon Musk či J. D. Vance.
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Nejzajímavější z uniklých mailů jsou ty, ve kterých se Agentura sociálního projektování, jak se oficiálně tato organizace jmenuje, chlubí prezidentské kanceláři svými úspěchy. V Německu tak účastníci Doppelgänger v rámci kampaně od roku 2022 šíří videa a články o tom, jak zaměstnanci mateřských škol protestují proti přílivu uprchlických dětí z Ukrajiny, jak německým studentům kvůli Ukrajincům dochází místo na kolejích, jak Ukrajinci zmlátili obyvatele Mnichova za to, že jim odmítl koupit drahý alkohol, a mnoho dalších historek o uprchlících.
„Během dvou let se projekt fakticky stal jediným způsobem, jak přirozeně ovlivňovat veřejné mínění v zemích, kde je realizován, bez zjevné nálepky ‚ruská propaganda‘,“ napsal šéf projektu Gambashidze ve zprávě pro prezidentskou kancelář.
„Naše sdělení jsou zakořeněna v mentalitě západní veřejnosti. Po pečlivé přípravě našich informačních útoků a pochopení cílů a záměrů projektu pevně věříme v konečné vítězství. Bojištěm jsou mysli obyvatel planety Země!“ říká Gambashidze v propagačním videu.
Šéfredaktor moskevského deníku Nězavisimaja gazeta Konstantin Remčukov analyzuje demonstrace ve Francii a dalších evropských státech v článku s názvem Masové protesty odhalily systémovou slabost Evropy. Vcelku správně hovoří o radikalizaci části mládeže, problémech ve školství a při vytváření pracovních míst. Spojuje to ovšem s geopolitikou.
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Současný ekonomický a politický protest v Evropě, který se bude jen stupňovat, jasně odhalil to, co mnozí již dlouho tušili: země EU jsou geopolitičtí trpaslíci. Jejich záliba v prázdných veřejných gestech a ukvapených hodnoceních globálních konfliktů se ukázala jako nepodložená ekonomickou ani politickou silou a jednotou vůle.
Zvýšené výdaje na obranu a financování ukrajinských účtů, zejména po Trumpově rozhodném odmítnutí platit za zbraně dodávané do Evropy, se pro obyvatelstvo staly nepřijatelnými. Geopolitika zůstane, stejně jako dříve, doménou Spojených států, Ruska a Číny, jejichž prokázaná dlouhodobá schopnost odolávat ekonomické nepřízni, včetně kolísání cen energií, je výrazně větší než u Evropanů. Geopolitika vyžaduje trpělivost, odolnost a obětavost.