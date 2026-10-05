Důvodem je prý to, že ukrajinští velitelé nelžou o svých vojenských úspěších. Po jmenování Michajla Drapatého do funkce vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil okamžitě začalo odvolávání důstojníků z velení brigád, kteří svému nadřízenému hlásili zfalšované úspěchy. Na jejich místa přicházejí ti, kdo nelžou, ač je pravda nepříjemná. Což je zjevně problém ruské armády.
Ruští velitelé lžou svým nadřízeným. Výsledkem je, že dělostřelectvo a letectvo neútočí na území obsazené Ukrajinci, protože podle jejich map je to území kontrolované Rusy.
Úspěšná ukrajinská protiofenziva u Slavjansku je výsledkem informačního embarga ze strany ukrajinské armády. „Kromě toho protivník v současnosti provádí protiútočné operace, aniž by o nich média informoval, a to až do doby, než přinesou skutečné, pro něj příznivé výsledky. Telegramový projekt Starší Eddy tuto strategii vysvětluje takto: Nepřítel dokonale chápe, že pokud tyto úspěchy sám neoznámí, my je svému velení určitě nenahlásíme, a tudíž nám nebude poskytnuta potřebná posila.“ Jinými slovy, list otevřeně přiznává, že ruští velitelé lžou svým nadřízeným a rozhodně by nepřiznali, že někde mohli Ukrajinci postoupit. Výsledkem je, že dělostřelectvo a letectvo neútočí na území obsazené Ukrajinci, protože podle jejich map je to území pod kontrolou ruské armády.
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Ostřelování, lov na muže, dezinformace. Jak chce Rusko přinutit Ukrajinu ke kapitulaci
Jedním z takových důstojníků byl i bývalý velitel armádní skupiny Sever Alexandr Lapin. Ten byl nedávno zvolen za Jednotné Rusko do dolní komory parlamentu, nakonec se ale mandátu vzdal a stane se vicepremiérem Tatarstánu, zodpovědným za podporu veteránů. Informuje o tom moskevský list Kommersant.
Původně se hovořilo o tom, že se Lapin stane novým předsedou parlamentního výboru pro obranu, což vyvolávalo rozhořčení proválečných publicistů. Zdroj deníku Kommersant z poslaneckého klubu Jednotného Ruska spojuje odmítnutí poslanců Jednotného Ruska navrhnout Alexandra Lapina do čela výboru pro obranu s postojem náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova a generálského sboru. Lapin je prý mezi vysokými důstojníky hodnocen „jako normální velitel“, proti jeho jmenování se však „postavili na vyšší úrovni“. Vojenskému veliteli se klade za vinu především vpád ukrajinské armády do Kurské oblasti v srpnu 2024, na který se uskupení Sever, vedené generálem Lapinem, fakticky nepřipravilo. Proto by jeho jmenování předsedou příslušného výboru „bylo politicky nekorektní“, vysvětluje zdroj.
Alexandru Lapinovi nevyčítají zastánci války jen úspěšný útok Ukrajinců na Kurskou oblast, ale i další válečné neúspěchy. Podle Kommersantu mnoho nových poslanců z řad účastníků „speciální vojenské operace“ prohlásilo, že ve výboru pod vedením Alexandra Lapina pracovat nebudou, protože má mezi vojáky špatnou pověst.
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Po volbách měly přijít tvrdé ekonomické kroky. Kreml ale narazil na realitu
Článek serveru The Moscow Times se zabývá zvyšováním daní, jež přišlo ihned po volbách do státní Dumy. Od příštího roku vláda zavádí „daň z mimořádných příjmů“ pro výrobce cementu, hnojiv a pro společnosti zabývající se těžbou zlata; maximální sazbu daně z příjmů fyzických osob u „pasivních příjmů“, včetně bankovních vkladů, zvyšuje až na 22 % a zároveň zavádí 22% DPH na nákupy v zahraničních internetových obchodech.
Letos ministerstvo financí již zvýšilo DPH na 22 % a také zahájilo radikální daňovou reformu pro malé podniky, v jejímž důsledku přišly stovky tisíc podnikatelů o možnost využívat zjednodušený daňový systém. V roce 2025 byla daň z příjmů právnických osob zvýšena až na 25 % a zároveň byla zavedena diferencovaná sazba daně z příjmů fyzických osob. Již dříve vláda zavedla kurzovní a vývozní cla, zvýšila daň z těžby nerostných surovin pro ropné a plynárenské společnosti a uvalila na výrobce hnojiv daň z „mimořádných příjmů“.
„Teď už budou daní zatěžovat každé kýchnutí,“ popisuje situaci ekonom Igor Lipsic. Kromě oznámených opatření se projednává zavedení DPH na bankovní převody, trojnásobné zvýšení daní pro osoby samostatně výdělečně činné, plánuje se zvýšení recyklačního poplatku u automobilů o 10–20 % a také „daň na chytré telefony a notebooky“.
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Dárek od Putina. Kreml nadělil Rusům po volbách místo mobilizace finanční torturu
Důvodem je prudký růst schodku státního rozpočtu kvůli válečným výdajům, který letos podle posledního odhadu dosáhne rekordních 7,3 bilionu rublů a dvojnásobně překročí původní plán.