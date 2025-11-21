Hymny v lavicích, hody granátem při tělocviku a dopisy hrdinům. Jak se rodí válečná duše

Mohlo by se zdát, že se válka na Ukrajině po téměř čtyřech letech vlivem vleklých bojů pomalu posouvá z ohniska pozornosti české společnosti. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava však ukázal, že rusko-ukrajinský konflikt nejspíš je pro Čechy stále nesmírně aktuálním a důležitým tématem. Nic to neilustruje lépe než fakt, že hlavní cenu publika i ocenění za nejlepší český dokumentární film si odnesla díla, která zpracovávají právě válku na Ukrajině.
Publikem favorizovaný snímek Pan nikdo proti Putinovi (2025) sleduje prostřednictvím spoluautora filmu, protagonisty Pavla „Paši“ Talankina, proměnu základní školy v zapadlém ruském městě Karabaš v továrnu na vojáky. Paša má ve škole na starost organizování akcí, jako jsou poslední zvonění a besídky, ale hlavně je školním fotografem. Natáčí propagační obsah pro potřeby školy a se svými žáky tvoří i různá zábavná či jinak tvůrčí videa. Právě díky své pozici mohl Paša bez vzbuzení podezření zmíněnou transformaci vzdělávacího systému Ruské federace zaznamenat a ve spolupráci s americkým režisérem Davidem Borensteinem z nich posléze vytvořil film.
Vojáci pravidelně navštěvují ruské školy a učí žáky zacházet se zbraněmi. V tělocviku se soutěží v hodech granátem a střelbě, v dějepisu probírají hlavně vojenské úspěchy.
V úvodních záběrech filmu z doby před začátkem ruské invaze na Ukrajinu se divákovi naskýtá úžasný vhled do atmosféry ruského školství, který by si při současné situaci asi málokdo dokázal představit: výuka i atmosféra zde absolutně nenaznačují, že by mělo dojít k nějaké válce. Děti se učí normálním způsobem a náctiletí, brzy v náborovém věku, se o vojně nebo vstupu do armády baví žertovně a s despektem, ne s chutí zabíjet Ukrajince.
Útokem na Ukrajinu se však výuka a později i postoj náctiletých k válce radikálně změní. Putinovým nařízením počaly školy vytvářet nové nacionalisty, kteří nenávidí nepřítele na Ukrajině i v Rusku, tedy lidi, kteří válku nepodporují. Učí se válku obdivovat se vším všudy, cele se do ní ponořit. Vojáci pravidelně navštěvují školy, učí žáky zacházet se zbraněmi, učitelé drilují k poslušnosti, mimo jiné pořadovými cvičeními: v hodinách tělocviku se soutěží v hodech granátem a střelbě. V dějepisu zase probírají hlavně vojenské úspěchy z první a druhé světové války – propaganda klade důraz na pochopení výjimečnosti ruského národa a jeho historické úlohy „zastavovat zlo“.
Každý školní den začíná pozdravem vlajce a zpěvem hymny. V průběhu dne se z učeben rozléhají národní písně, většinou s kořeny z dob Sovětského svazu. Pravidelně také vzdávají hold hrdinům na frontě: posílají jim děkovné dopisy a obdivují jejich chrabrost pokládáním květin a věnců na vojenské památníky či hroby. Techniky fašistické propagandy jako by se od 30. a 40. let nezměnily, což Putin doslova potvrdil, když nechal založit vlastní ruskou mládežnickou organizaci Hnutí prvních – spolek režimu nejvěrnějších dětí a mladistvých. Organizace má dnes miliony členů. Ozubená kolečka válečného stroje, která od posledního celosvětového konfliktu dřímala, zjevně stačilo před novou válkou jen oprášit.
Z druhé strany
Film Paši Talankina je výmluvný, protože potvrzuje to, co všichni tušíme: Rusko plánuje vést dlouhou válku. A k tomu potřebuje stálou dodávku nových vojáků. Známé ruské úsloví říká: „Nás mnoho.“ A noví vojáci na frontu přicházet zjevně budou. Své vojáky si tak musí začít tvořit i Ukrajina. Pokud chce přežít.
A o přežití (ale nejen o něm) vypráví příběh obyvatelstva Lvova, jímž je druhý v Jihlavě oceněný film, Čas do zásahu (2025) režiséra Vitalije Manského. Ve světle Talankinova a Borensteinova filmu, odhalujícího národoveckou rétoriku spojenou s propagandou a ustanovováním válečné normality v ruské společnosti, se Manského snímek také stává svědectvím o válečné propagandě a jejích projevech v ukrajinské společnosti. Film totiž mimo jiné ukazuje způsob, jakým si Ukrajina udržuje společnost v proválečném mentálním nastavení. Rádi bychom předstírali, že Ukrajinci za svou zem bojují proto, že ji nade vše milují, za dosavadním odoláváním ruským nájezdníkům nicméně ze značné části stojí tytéž struktury, které se ukazují v Talankinově svědectví z ruské základní školy.
|
Festival dokumentů přilákal rekordní počet diváků. Teď se přesunul na sítě
Ukrajinské děti stejně nuceným způsobem jako ty ruské zpívají hymnu nebo národní písně odkazující k hrdé minulosti. Na začátku každé hodiny se žáci s učiteli zdraví výkřikem „Sláva Ukrajině! Hrdinům sláva!“. Stejným způsobem jako ruské děti myslí i ty ukrajinské na bojující vojáky na frontě, posílají jim dopisy a padlým nosí květiny na jejich pomníky. A také totožně s ruskými dětmi nenávidí své nepřátele. Děti a dospívající se jednoduše vychovávají k tomu, aby se stali vojáky, neboť jsou pro Ukrajince v kontextu probíhající války jednou z hlavních nadějí na záchranu. Jak v Času do zásahu říká otec právě narozeného dítě: „Musíme plodit děti, abychom se ubránili. Když nebudou děti, nebudou vojáci.“
Samozřejmě nikdo nemůžeme Ukrajincům jejich adaptaci na obranný válečný režim vyčítat. Přepnout společnost do vojenského modu operandi, vychovávat a plodit nové vojáky jsou jediné možné způsoby přežití, které se Ukrajině v současnosti nabízí. Mezi propagandou bránící se země a té, která útočí, je zjevně etický rozdíl. Současně je však důležité vnímat přítomnost propagandy, neboť zde vyvstává důležitá otázka: Je v situaci, kdy jsou děti na obou stranách konfliktu již plně indoktrinovány pro válku, možné dosáhnout řešení sporu jinak než vojenským vítězstvím? Je v tento okamžik reálné mluvit o „skutečném míru“? Pokud se mír nakonec vyjedná, kam se vyventiluje v populaci pěstovaná nenávist a generační traumata způsobená válkou?
Strach a nenávist
Vítězné dokumenty z jihlavského festivalu v konturách naznačují směry, kterými by se sled událostí musel ubírat, aby k opravdovému smíru mohlo dojít. Poselství snímku Pan nikdo proti Putinovi říká: ruští obyvatelé, kteří s válkou nesouhlasí, by neměli dál žít ve strachu z Putinova autoritářsky zřízeného státního aparátu. Měli by se režimu postavit.
Někteří kolegové Paši Talankina se mu po zavedení povinného „brainwashingu“ na škole svěřili, že s novými válečnými vzdělávacími plány stejně jako on nesouhlasí, ale že pokyny budou raději následovat, protože se jedná o nařízení „shora“. Neuposlechnout takový příkaz může totiž vést až k odsouzení za vlastizradu. Odpor vůči režimu tedy není vůbec snadný.
Ostatně, o tom by mohl povídat i sám Paša: aby svou sondu do putinovského školství mohl ukázat světu, musel z Ruska emigrovat. Nejsnadnější možností vzdoru je právě útěk. Pašův film například zachytil příběh dezertujícího vojáka, bratra jedné z jeho žákyň. I takový čin je projevem odporu vůči režimu, byť málokdy končí jinak než chycením a vrácením na frontu. Stejně tak se tomu stalo i v tomto případě. Zdá se tedy, že v zemi tak silně svázané strachem z vládcovy moci toho příliš dělat nejde. Zvlášť když vládce rozhodl, že válka bude.
|
Emoce na festivalu dokumentů v Jihlavě: Gaza, autismus i film o „Tchajwanci“
Zejména aktéři filmu Čas do zásahu (tedy Ukrajinci) považují za další možnou cestu k míru zvýšení materiální podpory Ukrajině. V ideálním případě by šlo o zdesetinásobení dodávek raket, dronů a letadel. Nejen ukrajinští vojáci se domnívají, že by Ukrajina vyzbrojená lepšími zbraněmi snadno dobyla svá území nazpět, načež by podle proponentů této cesty nastal mír.
Avšak skončila by případná protiofenziva pouze u původních hranic? Asi ano: nejspíš by nějakým způsobem zakročily Spojené státy nebo evropští spojenci, aby u toho zůstalo. Z filmu Čas do zásahu je nicméně patrné, že pokud by se tak nestalo, chuť oplatit Rusku „speciální operaci“ mezi ukrajinskými vojáky rozhodně je.
Nicméně tato eventualita konfliktu je, jak se tak zdá, spíš jenom „z říše ukrajinských snů“. A proto budou nejspíš muset i nadále umírat ukrajinští civilisté a vojáci na obou stranách, stále mladší a mladší, kteří svými životy nakrmí lačný válečný stroj. Tato monstrózní mašina, jakmile je jednou rozeběhnutá, funguje naprosto samovolně, sama pro sebe, podobně jako perpetuum mobile. Na konci každé své vraždící sekvence vyplivne pomníky hrdinů s vlajkami a portréty, nazdobené květinami v národních barvách, a pohledem na ně se znovu nastartuje. Kromě tvorby pomníků, hrdinských obrazů a příběhů totiž tahle válka jiný smysl pro pokračování nemá.
Válka pro válku
Jak víme, prvotním podnětem k rozpoutání války bylo vytvoření obrazu silného, velkého, spasitelského Ruska, vedeného vyvoleným vládcem – Vladimirem Putinem. Tento ideologický pomník, který by ruského prezidenta navždy ukotvil v historii jako důležitého muže, vypracovával poslední dvě dekády jeho dvorní myslitel Alexandr Dugin. Jenomže invaze na Ukrajinu kýženou slávu a uznání Putinovi v žádném případě nepřipravila. Dnes vytváří jeho válka jen pomníky padlým řadovým vojákům, což však Putina neodrazuje od toho, aby ve svém egoistickém tažení pokračoval.
Válka se ale prodlužuje i proto, aby tito vojáci „neumřeli nadarmo“. Zejména Ukrajinci berou oběti svých hrdinů nesmírně vážně. „Ukrajina musí svá území dobýt zpět, jinak naši zemřeli zbytečně,“ tak zní imperativ cti. Musí se tak stát, aby neutrpěla národní hrdost, pravidelně krmená propagandou, uchovaná v písních, mýtech, a nakonec i v samotných lidech. Ve svém vlastním zájmu doufejme, že Ukrajinci budou hrdí i dál. Tamní společnosti totiž vůli vést válku dál pomalu, ale jistě ztrácí.
Autor článku je publicista