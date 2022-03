Nechte děti pistolkou střílet na vojáky. Psychiatr radí, jak nakládat s bezmocí a mluvit o válce s nejmenšími

Přesto se podle zakladatele dětské Linky bezpečí musíme vypořádat se zcela unikátní situací: specifikum této uprchlické vlny je mimo jiné v tom, že ji z většiny tvoří děti. A ty děti kromě ztráty domova, spolužáků a kamarádů zažívají ještě jedno veliké trauma: „Můj táta někde bojuje, bojuje za mne, za mámu. A může to dopadnout tak, že se nikdy nevrátím domů a taky že tátu už nikdy neuvidím.“

Lidovky.cz: Když jsme se domlouvali na rozhovoru, říkal jste, jak vámi cloumají emoce. Nemáme se bát, že nám právě emoce zatmívají racionální úvahu?

Já se zeptám: k čemu by nám dnes byla racionální úvaha? Racionálně se dívat na bombardovanou porodnici? Dnes se v nás po právu a z dobrých důvodů otevírají ty části mozku, které jsou pro naše přežití zásadní.

Naopak, nebezpečný stres by přišel, kdybychom si to příliš racionalizovali a hluboké emoce potlačovali. Je zcela v pořádku cítit úzkost, nenávist i hněv. To jsou strašně silné emoce a vznikají v těch nejstarších částech mozku, které máme společné ještě s plazy, to jsou vlastně tři sta milionů let staré části mozku. A kdybychom tyto emoce potlačili a nedovolili jim se projevit alespoň ve fantazii, dělaly by nám pak velikou neplechu. Samozřejmě s nějakou latencí, ale za pár měsíců by vylezly v podobě úzkostí, depresí a podobně.