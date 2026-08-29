„Nyní se na to už trochu zapomnělo, takže je nejvyšší čas připomenout: dokumenty, které naši vojáci našli již na začátku speciální operace v opuštěném štábu jedné z brigád Územní obrany ozbrojených sil Ukrajiny, uváděly konkrétní termín vstupu na území Ruska – 8. března 2022,“ řekl Kobjakov.
Podle jeho slov Ruská federace předběhla kyjevský režim o dva týdny. Žádné důkazy toho, že by se Ukrajina chystala napadnout v březnu 2022 Rusko, jež tou dobou mělo podél hranice soustředěno více než 200 tisíc vojáků, ale Komsomolskaja pravda neuvádí.
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Počátkem srpna letošního roku ruská Ústřední volební komise zaregistrovala do zářijových parlamentních voleb nejstarší stále existující liberální stranu Jabloko. Bylo to překvapení, protože tato strana si vybrala předvolební heslo Za mír a svobodu. Což je heslo, které vás v současném ruském režimu přivede spíš za mříže než do Státní dumy.
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Kremelští spin-doctoři nejspíš počítali s tím, že Jabloko je loajální strana, která se vždy distancovala. Demiurgové v Kremlu předpokládali, že Jabloko dostane tři procenta hlasů a oni budou moci tvrdit, že myšlenku míru podporuje zanedbatelné množství Rusů.
Jenže zejména nejmladší generace to pochopila jako signál, že už je možné válku kritizovat a neskončit za mřížemi. Takže po dvou týdnech, kdy rating Jabloka vyrostl v některých regionech do deseti procent, Kreml zařadil zpátečku a registraci zase zrušil.
Strana Jabloko si vybrala předvolební heslo Za mír a svobodu. Což je heslo, které vás v současném ruském režimu přivede spíš za mříže než do Státní dumy.
Otázkou, koho budou tito lidé volit, se zabývá list Kommersant. Jedinou povolenou stranou, která se tváří jako liberálnější, je strana Novyje ljudi (NL). Část voličů Jabloka skutečně může podpořit NL jako „esteticky nejméně odpudivou“ sílu, souhlasí prezident nadace Petrohradská politika Michail Vinogradov – pokud jen v nejbližších měsících tuto stranu nedonutí Kreml „uvažovat o botě ruského vojáka v Lisabonu“.
„Neradikálnost strany, estetika agitace a relativní mládí kandidátů budou vypadat jako dostatečný důvod pro takový kompromisní krok, jako je hlasování pro NL,“ domnívá se expert. Většina potenciálních voličů Jabloka ale k volbám nakonec nepůjde.
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Hackeři ze skupiny Black Mirror získali přístup k interní analýze největší ruské státní banky Sberbank, jež odhaduje šance na ruské vítězství ve válce na Ukrajině. Pod titulkem Analytici Sberbank odhadli pravděpodobnost vítězství Ruské federace ve válce proti Ukrajině na 7 % o tom píše exilový server The Insider.
Materiál, který měli pro samotného šéfa Sberbank připravit jeho analytici, počítá s osmi scénáři. Vítězství ruské armády nad Ukrajinou hodnotí sedmi procenty. Ale scénář, že Západ přestane podporovat Ukrajinu, a tím pádem Rusko zvítězí, má procent pravděpodobnosti dvanáct. Nicméně nejpravděpodobnější podle analytiků Sberbank je „zamrazení konfliktu“ s určitým zmírněním sankcí. Tam je podle nich pravděpodobnost 32 procent. Na druhém místě, s 22 procenty, je „korejský scénář“, kdy nebude žádná trvalá dohoda a prostě se armády zastaví na tom místě, kde momentálně stojí.
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Nicméně je jasné, že rozhodovat o tom bude jeden člověk – Vladimir Putin. A je otázka, nakolik se bude rozhodovat podle údajů Sberbank. Protože nejzajímavější na celé analýze je konstatování, že Rusko nevyhrává.
V úvodní části zprávy jsou uvedeny ekonomické obtíže, jimž Rusko čelí na pozadí války: od rozpočtového deficitu (4,58 bilionu rublů za první čtvrtletí při ročním plánu 3,8 bilionu rublů) a vysoké klíčové sazby (15 %), která „dusí občanský sektor“, až po pokles příjmů z ropy a plynu (o 45,4 % – na 1,44 bilionu rublů) a vyřazení ropných rafinerií z provozu v důsledku systematických úderů ozbrojených sil Ukrajiny (poškozeno 10–15% rafinačních kapacit).
Nedostatek pracovních sil v obranných podnicích: 80–400 tisíc lidí. Výroba munice poprvé vykázala pokles v září 2025. A jsou tu i tři kritické nedostatky: mikroelektronika (bez západních komponentů se přesné zbraně několikanásobně zdražují), munice (zde jsou limitujícím faktorem lidé, ne peníze) a motory (letecké, raketové, lodní – všechny jsou přetížené), píší analytici Sberbank.