Vědci do vězení, dívky do porodnic. To je současné Rusko

„Řekl, že vinu neuznává, protože se žádného trestného činu nedopustil a ani v nejmenším se nedopustil vlastizrady,“ převyprávěl v květnu loňského roku poslední slova fyzika Anatolije Maslova jeho advokát. O několik dní později soud poslal 77letého vědce za vlastizradu na 14 let do přísného vězení.

Tak začíná server Važnyje istorii velký materiál věnovaný represím vůči ruským vědcům. Statistika je výmluvná. Od roku 1997 do konce loňského roku bylo zahájeno více než tisíc trestních stíhání proti vědcům kvůli vlastizradě, ovšem 792 z nich bylo zahájeno v posledních třech letech, tedy od začátku války.

Hodně z nich je spojeno s výzkumem hypersonických (nejméně pětkrát rychlejších než zvuk, pozn. red.) zbraní, oblíbeným tématem Vladimira Putina. Ten již v roce 2018 vyhrožoval Západu použitím hypersonických raket. Mnoho zatčených a odsouzených vědců se v letech 2011–2013 účastnilo mezinárodního projektu Transhybernian, ve kterém spolupracovali s belgickým ústavem hydrodynamiky, nicméně v posledních letech je největší množství vědců souzeno za vyzrazení státních tajemství Číně.

Sami vědci tvrdí, že obvinění jsou absurdní, vyšetřovateli ale není možné dokázat svou nevinu. „Používali jsme v aerodynamických tunelech modely, které mohly vypadat jako předek rakety. Vyšetřovatel mi říkal: ,Vždyť to je bojová část rakety.’ Vzal jsem tužku a říkám: ,Tohle je tužka, není na ní nic tajného, není to zbraň. Ale když vám ji vrazím do oka, tak už to bude zbraň. Stejně tak jestliže má raketa eliptickou formu, neznamená to, že tahle forma je státní tajemství.’,“ vysvětloval fyzik Vladimir Lapygin, v roce 2016 odsouzený k sedmi letům vězení.

Podle právničky Olgy Orlovové je cílem FSB zastrašit a dostat pod kontrolu vědeckou komunitu. Pro ně je to příležitost k povýšení, osud vědy a tím spíše vědců je vůbec nezajímá.

***

Nejhorší porodnost za poslední roky

Čísla porodnosti v Rusku jsou nejhorší za poslední roky. Úřady se snaží vylepšit demografickou situaci symbolickými, byť ne příliš efektivními způsoby: omezují možnost interrupcí, zakazují „hnutí LGBT“ nebo „childfree“. Ale úředníci nebo politici přicházejí s dalšími iniciativami. Někdy naprosto bizarními. Jejich seznam přináší server Meduza.

Představitelka ministerstva školství Natalija Agreová například navrhla, aby byla obnovena tradice školních diskoték. „Našich dětí, které chtějí vytvářet rodiny ve věku 18 až 21 let, je jen 8 procent. To je hrozně málo. A proč? Protože jim nevytváříme prostor pro romantické vztahy. Potřebujeme místa, kam by chlapec mohl pozvat dívku na rande,“ prohlásila ministerská úřednice.

Pokud by se tyto romantické vztahy poněkud vymkly kontrole, není problém: úřady třeba v Kemerovské nebo Orlovské oblasti dívkám přijdou na pomoc. Všechny školačky, které porodí dítě, dostanou 100 tisíc rublů. To je ovšem necelých třicet tisíc korun, což – jak vám potvrdí všichni mladí rodiče – není částka, která by vám vydržela více než pár měsíců.

Vedle dalších nápadů, které by mladým matkám například dávaly preference při zkouškách na vysoké školy nebo jim umožňovaly hrát v loterii o nový byt, se někteří představitelé domnívají, že je potřeba úplně změnit myšlení mladé generace. A tak senátorka Margarita Pavlovová tvrdí, že je potřeba vysvětlit ruským dívkám, že vysokoškolské vzdělání prostě nepotřebují.

***

Omezování přístupu k informacím

A aby tato propaganda byla efektivnější, ruské úřady se zuřivě snaží omezovat přístup k nezávislým zdrojům informací. V Rusku je to třeba YouTube. Najdeme na něm miliony hodin ruskojazyčného obsahu, od videí stoupenců opozičníka Alexeje Navalného až po nejrůznější dětská videa. Rolí tohoto videoservisu se zabývá materiál think-tanku Carnegie.

Mezi 90 miliony ruských uživatelů je YouTube nejpopulárnější videoplatforma. A mezi nimi je spousta lidí, kteří nesouhlasí s režimem. Ovšem YouTube nejde jenom tak zablokovat, protože je součástí ekosystému Googlu, včetně Androidu, na kterém běží většina mobilních telefonů. A když ho ruská cenzura nemůže zcela zablokovat, rozhodla se ho alespoň výrazně zpomalit.

Zatím to ale moc nepomáhá, Rusové nacházejí způsoby, jak podobná omezení obejít. Podle některých odhadů se přelstít vládní cenzuru snaží něco mezi čtvrtinou a třetinou Rusů. A daří se jim to především díky VPN.