Úvahy amerického prezidenta Donalda Trumpa o možném předání těchto zbraní Ukrajině přiměly ke komentáři vojenského pozorovatele Viktora Baraňce z deníku Komsomolskaja pravda s titulkem „Trump by si měl před spaním přečíst ruskou jadernou doktrínu“.
Baraněc v něm tvrdí, že Trump sleduje tři cíle: zaprvé chce americkým voličům a zahraničním spojencům ukázat, jak je rozhodný a důsledný. Zadruhé že bude chtít zatlačit na Putina a vydírat ho s tím, že ruský prezident může v některých otázkách ustoupit. A zatřetí prý chce v reálných bojových podmínkách vyzkoušet novou pozemní odpalovací platformu pro tyto rakety. Všichni dávno chápou, že Ukrajina je pro NATO zkušebním polygonem pro všechny druhy zbraní, říká Baraněc. Z ponorek a křižníků USA již tomahawky mnohokrát odpalovaly, ze země ale ještě ne.